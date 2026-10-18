Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

Dünyanın en büyük ülkeleri, toplam yüz ölçümlerine göre yeniden sıralandı. Kara sınırları ile göl ve nehir gibi iç suların birlikte hesaplandığı listede Türkiye'nin yeri ise dikkat çekti. Bir ülkenin yüz ölçümü; tarım kapasitesi, yer altı kaynakları ve askeri stratejiler açısından küresel gücü belirleyen temel ölçütlerden biri sayılıyor. Peki iki kıtayı birbirine bağlayan Türkiye, bu dev listede nerede duruyor?
Yüz Ölçümü: 377.930
Yüz Ölçümü: 505.992
Yüz Ölçümü: 513.120
Yüz Ölçümü: 527.968
Yüz Ölçümü: 580.367
Yüz Ölçümü: 587.041
Yüz Ölçümü: 603.500
Yüz Ölçümü: 637.657
Yüz Ölçümü: 640.679
Yüz Ölçümü: 652.230
Yüz Ölçümü: 676.578
Yüz Ölçümü: 752.612
Yüz Ölçümü: 756.102
Yüz Ölçümü: 783.562
Yüz Ölçümü: 801.590
Yüz Ölçümü: 824.268
Yüz Ölçümü: 881.912
Yüz Ölçümü: 912.050
Yüz Ölçümü: 923.768
Yüz Ölçümü: 945.087
Yüz Ölçümü: 1.002.450
Yüz Ölçümü: 1.025.520
Yüz Ölçümü: 1.098.581
Yüz Ölçümü: 1.104.300
Yüz Ölçümü: 1.141.748
Yüz Ölçümü: 1.221.037
Yüz Ölçümü: 1.240.192
Yüz Ölçümü: 1.246.700
Yüz Ölçümü: 1.284.000
Yüz Ölçümü: 1.285.216
Yüz Ölçümü: 1.564.110
Yüz Ölçümü: 1.648.195
Yüz Ölçümü: 1.759.540
Yüz Ölçümü: 1.861.484
Yüz Ölçümü: 1.904.569
Yüz Ölçümü: 1.964.375
Yüz Ölçümü: 2.149.690
Yüz Ölçümü: 2.344.858
Yüz Ölçümü: 2.381.741
Yüz Ölçümü: 2.724.900
Yüz Ölçümü: 2.780.400
Yüz Ölçümü: 3.287.590
Yüz Ölçümü: 7.692.024
Yüz Ölçümü: 8.515.767
Yüz Ölçümü: 9.525.067