Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

Dünyanın en büyük ülkeleri, toplam yüz ölçümlerine göre yeniden sıralandı. Kara sınırları ile göl ve nehir gibi iç suların birlikte hesaplandığı listede Türkiye'nin yeri ise dikkat çekti. Bir ülkenin yüz ölçümü; tarım kapasitesi, yer altı kaynakları ve askeri stratejiler açısından küresel gücü belirleyen temel ölçütlerden biri sayılıyor. Peki iki kıtayı birbirine bağlayan Türkiye, bu dev listede nerede duruyor?