Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 18.10.2026 12:17

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

Dünyanın en geniş topraklarına sahip ülkeler, toplam yüz ölçümü esas alınarak yeniden sıralandı. Kara sınırlarıyla birlikte göl ve nehir gibi su alanlarını da kapsayan 50 ülkelik listede Türkiye'nin yeri, kıtalar arasındaki köprü konumu nedeniyle ayrıca dikkat çekiyor.

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Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?
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Dünyanın en büyük ülkeleri, toplam yüz ölçümlerine göre yeniden sıralandı. Kara sınırları ile göl ve nehir gibi iç suların birlikte hesaplandığı listede Türkiye'nin yeri ise dikkat çekti. Bir ülkenin yüz ölçümü; tarım kapasitesi, yer altı kaynakları ve askeri stratejiler açısından küresel gücü belirleyen temel ölçütlerden biri sayılıyor. Peki iki kıtayı birbirine bağlayan Türkiye, bu dev listede nerede duruyor?

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

50. JAPONYA

Yüz Ölçümü: 377.930

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

49. TÜRKMENİSTAN

Yüz Ölçümü: 488.100

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

48. İSPANYA

Yüz Ölçümü: 505.992

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

47. TAYLAND

Yüz Ölçümü: 513.120

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

46. YEMEN

Yüz Ölçümü: 527.968

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

45. KENYA

Yüz Ölçümü: 580.367

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

44. MADAGASKAR

Yüz Ölçümü: 587.041

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

43. UKRAYNA

Yüz Ölçümü: 603.500

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

42. SOMALİ

Yüz Ölçümü: 637.657

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

41. FRANSA

Yüz Ölçümü: 640.679

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

40. AFGANİSTAN

Yüz Ölçümü: 652.230

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

39. BURMA

Yüz Ölçümü: 676.578

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

38. ZAMBİYA

Yüz Ölçümü: 752.612

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

37. ŞİLİ

Yüz Ölçümü: 756.102

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

36. TÜRKİYE

Yüz Ölçümü: 783.562

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

35. MOZAMBİK

Yüz Ölçümü: 801.590

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

34. NAMİBYA

Yüz Ölçümü: 824.268

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

33. PAKİSTAN

Yüz Ölçümü: 881.912

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

32. VENEZUELA

Yüz Ölçümü: 912.050

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

31. NİJERYA

Yüz Ölçümü: 923.768

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

30. TANZANYA

Yüz Ölçümü: 945.087

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

29. MISIR

Yüz Ölçümü: 1.002.450

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

28. MORİTANYA

Yüz Ölçümü: 1.025.520

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

27. BOLİVYA

Yüz Ölçümü: 1.098.581

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

26. ETİYOPYA

Yüz Ölçümü: 1.104.300

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

25. KOLOMBİYA

Yüz Ölçümü: 1.141.748

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

24. GÜNEY AFRİKA

Yüz Ölçümü: 1.221.037

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

23. MALİ

Yüz Ölçümü: 1.240.192

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

22. ANGOLA

Yüz Ölçümü: 1.246.700

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

21. NİJER

Yüz Ölçümü: 1.267.000
Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

20. ÇAD

Yüz Ölçümü: 1.284.000

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

19. PERU

Yüz Ölçümü: 1.285.216

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

18. MOĞOLİSTAN

Yüz Ölçümü: 1.564.110

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

17. İRAN

Yüz Ölçümü: 1.648.195

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

16. LİBYA

Yüz Ölçümü: 1.759.540

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

15. SUDAN

Yüz Ölçümü: 1.861.484

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

14. ENDONEZYA

Yüz Ölçümü: 1.904.569

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

13. MEKSİKA

Yüz Ölçümü: 1.964.375

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

12. SUUDİ ARABİSTAN

Yüz Ölçümü: 2.149.690

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

11. KONGO DC

Yüz Ölçümü: 2.344.858

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

10. CEZAYİR

Yüz Ölçümü: 2.381.741

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

9. KAZAKİSTAN

Yüz Ölçümü: 2.724.900

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

8. ARJANTİN

Yüz Ölçümü: 2.780.400

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

7. HİNDİSTAN

Yüz Ölçümü: 3.287.590

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

6. AVUSTRALYA

Yüz Ölçümü: 7.692.024

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

5. BREZİLYA

Yüz Ölçümü: 8.515.767

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

4. ABD

Yüz Ölçümü: 9.525.067

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

3. ÇİN

Yüz Ölçümü: 9.596.960

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

2. KANADA

Yüz Ölçümü: 9.984.670

Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?

1. RUSYA

Yüz Ölçümü: 17.098.242

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Dünyanın en büyük ülkeleri belli oldu: Ay-yıldızlı bayrağımız kaçıncı sırada?
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