Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim
Giriş Tarihi: 29.10.2026 18:40 Son Güncelleme: 29.10.2026 18:43

Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

Türkiye'nin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olan fındık, dünya pazarındaki ağırlığıyla da dikkat çekiyor. En çok fındık üreten ülkelerin belli olmasıyla birlikte küresel üretimin hangi ülkelerde toplandığı da ortaya çıktı. Türkiye'nin yanı sıra İtalya, ABD, Azerbaycan ve Şili gibi ülkelerin de bulunduğu listede üretim rakamları merak uyandırdı. Peki, dünya fındık üretiminde ülkeler nasıl sıralanıyor? İşte ayrıntılar…

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Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim
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Dünya genelinde milyonlarca insanın tükettiği çikolata ve birçok tatlının vazgeçilmez ürünlerinden fındık, tarım piyasasında önemli bir yere sahip. En çok fındık üreten ülkelerin sıralaması açıklanırken Türkiye'nin üretimdeki etkisi de öne çıktı. Listede yer alan ülkelerin üretim miktarları karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo dikkat çekti.

Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

Dünyanın en çok fındık üreten ülkelerine ilişkin 2026/27 sezonu tahminleri açıklandı. Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) tarafından paylaşılan verilere göre, küresel fındık üretiminin 1 milyon 432 bin tonu aşması bekleniyor. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Şili, Çin ve İtalya da üretimde öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.

Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

Özellikle ABD ile Şili'nin sıralamadaki konumu dikkat çekerken, ülkelerin tahmini üretim miktarları arasındaki fark da merak uyandırıyor.

İşte 2026/27 sezonu için dünyanın en çok fındık üretmesi beklenen ülkeleri ve üretim tahminleri…

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Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

2026'da dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri

INC'nin Mayıs 2026'da açıkladığı 2026/27 sezonu tahminlerine göre ülkelerin kabuklu fındık üretim miktarları şöyle sıralanıyor:

Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

10 FRANSA 9.500 TON

Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

9 İSPANYA 10.530 TON

Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

8 İRAN 22.600 TON

Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

7 GÜRCİSTAN 45.000 TON

Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

6 AZERBAYCAN 65.000 TON

Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

5 İTALYA 90.000 TON

Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

4 ÇİN 100.000 TON

Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

3 ŞİLİ 120.000 TON

Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

2 ABD 123.500 TON

Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

1 TÜRKİYE 809.940 TON

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Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim
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