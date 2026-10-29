Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

Dünyanın en çok fındık üreten ülkelerine ilişkin 2026/27 sezonu tahminleri açıklandı. Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) tarafından paylaşılan verilere göre, küresel fındık üretiminin 1 milyon 432 bin tonu aşması bekleniyor. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Şili, Çin ve İtalya da üretimde öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.