Dünyanın en çok fındık üreten ülkeleri belli oldu! 2026 listesinde dikkat çeken değişim

Dünya genelinde milyonlarca insanın tükettiği çikolata ve birçok tatlının vazgeçilmez ürünlerinden fındık, tarım piyasasında önemli bir yere sahip. En çok fındık üreten ülkelerin sıralaması açıklanırken Türkiye'nin üretimdeki etkisi de öne çıktı. Listede yer alan ülkelerin üretim miktarları karşılaştırıldığında ortaya çıkan tablo dikkat çekti.
Dünyanın en çok fındık üreten ülkelerine ilişkin 2026/27 sezonu tahminleri açıklandı. Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Konseyi (INC) tarafından paylaşılan verilere göre, küresel fındık üretiminin 1 milyon 432 bin tonu aşması bekleniyor. Türkiye'nin yanı sıra ABD, Şili, Çin ve İtalya da üretimde öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor.
INC'nin Mayıs 2026'da açıkladığı 2026/27 sezonu tahminlerine göre ülkelerin kabuklu fındık üretim miktarları şöyle sıralanıyor:
10 FRANSA 9.500 TON
9 İSPANYA 10.530 TON
8 İRAN 22.600 TON
7 GÜRCİSTAN 45.000 TON
6 AZERBAYCAN 65.000 TON
5 İTALYA 90.000 TON
4 ÇİN 100.000 TON
3 ŞİLİ 120.000 TON