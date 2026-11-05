Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

ABD, Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin öne çıktığı insansız hava aracı yarışında dikkat çeken veriler paylaşıldı. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi yatırımlarıyla geliştirdiği İHA ve SİHA sistemleri uluslararası alanda ilgi görürken, ülkelerin envanter büyüklükleri de merak konusu oldu.