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Giriş Tarihi: 05.11.2026 14:12 Son Güncelleme: 05.11.2026 14:14

Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

İnsansız hava araçları, ülkelerin savunma gücünde giderek daha önemli bir yer edinirken dünya genelinde İHA ve SİHA rekabeti de hız kazanıyor. Askeri envanterler, üretim kapasitesi ve teknolojik gelişmeler ülkelerin bu alandaki konumunu belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Son dönemde paylaşılan sıralama ise Türkiye'nin insansız hava araçlarındaki gücünü yeniden gündeme taşıdı.

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Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı
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ABD, Çin, Rusya ve Türkiye gibi ülkelerin öne çıktığı insansız hava aracı yarışında dikkat çeken veriler paylaşıldı. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi yatırımlarıyla geliştirdiği İHA ve SİHA sistemleri uluslararası alanda ilgi görürken, ülkelerin envanter büyüklükleri de merak konusu oldu.

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Fransa:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı:

Yaklaşık 591 adet

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Hindistan:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 625 adet

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Almanya:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 670 adet

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Rusya:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 1.050 adet

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Polonya:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 1.209 adet

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Türkiye:

Tahmini İHA/SİHA Sayısı

Yaklaşık 1.421 adet

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri:

Tahmini İHA Sayısı

Yaklaşık 13.000 adet

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

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SUUDİ ARABİSTAN: 840

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

TAYVAN: 888

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

FAS: 903

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

IRAK: 1.025

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

UKRAYNA: 1.114

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

İSRAİL: 1.300

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

YUNANİSTAN: 1.344

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

VİETNAM: 1.374

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

ÜRDÜN: 1.458

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

CEZAYİR: 1.485

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

İRAN: 1.713

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

GÜNEY KORE: 2.236

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

TÜRKİYE: 2.238

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

PAKİSTAN: 2.627

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

MISIR: 3.620

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

HİNDİSTAN: 4.201

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

KUZEY KORE: 4.344

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

ABD: 4.640

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

RUSYA: 5.750

Dünyanın en çok İHA ve SİHA ’ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı

ÇİN: 6.800

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en çok İHA ve SİHA'ya sahip ülkeleri açıklandı! Türkiye birçok ülkeyi geride bıraktı
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