Ülkelerin yemek tüketim alışkanlıklarının karşılaştırıldığı listede Avrupa'dan Asya'ya farklı ülkeler üst sıralarda yer aldı. Türkiye'nin de bulunduğu sıralamada hangi ülkelerin zirveye yerleştiği ve Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu araştırılmaya başlandı. İşte 2026'nın en çok yemek tüketen ülkeleri ve Türkiye'nin listedeki yeri...