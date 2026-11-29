Ülkelerin yemek tüketim alışkanlıklarının karşılaştırıldığı listede Avrupa'dan Asya'ya farklı ülkeler üst sıralarda yer aldı. Türkiye'nin de bulunduğu sıralamada hangi ülkelerin zirveye yerleştiği ve Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu araştırılmaya başlandı. İşte 2026'nın en çok yemek tüketen ülkeleri ve Türkiye'nin listedeki yeri...
20. Hollanda
18. Norveç
17. Portekiz
16. Lüksemburg
15. Cezayir
14. Polonya
13. Kanada
12. İsrail
11. Fransa
10. Romanya
9. Katar
8. İtalya
7. Almanya
6. Avustralya
5. Türkiye
4. Belçika