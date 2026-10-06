Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimleri arasında yer alan şehirler, binlerce yıllık geçmişleriyle dikkat çekiyor. Arkeolojik buluntular ve tarihsel veriler esas alınarak oluşturulan listede dünyanın farklı bölgelerinden 24 şehir bulunuyor. Türkiye'den iki şehir ise köklü geçmişleriyle listeye girmeyi başardı.
Tebai – Yunanistan
Lizbon – Portekiz
Luoyang – Çin
Belh – Afganistan
Sur – Lübnan
Sayda – Lübnan
Kudüs – Filistin
Beyrut – Lübnan
Larnaka – Kıbrıs
Gaziantep – Türkiye
Erbil – Irak
Cadiz – İspanya
Filibe – Bulgaristan
Feyyum – Mısır
Halep – Suriye
Susa – İran
Şam – Suriye
Çatalhöyük – Türkiye
Biblos – Lübnan
Atina – Yunanistan
Kerkük – Irak
Eriha – Filistin