Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye'den de 2 kent adeta damga vurdu
Giriş Tarihi: 6.10.2026 15:29 Son Güncelleme: 6.10.2026 15:30

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye'den de 2 kent adeta damga vurdu

Bugün milyonlarca insanın yaşadığı bazı şehirlerin geçmişi, modern dünyanın çok daha öncesine uzanıyor. Binlerce yıllık tarihiyle medeniyetlerin izlerini taşıyan 24 şehir açıklandı. Dünyanın en eski şehirleri arasında Türkiye'den iki önemli yerleşim de bulunuyor.

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Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu
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İnsanlık tarihinin en eski yerleşimleri arasında yer alan şehirler, binlerce yıllık geçmişleriyle dikkat çekiyor. Arkeolojik buluntular ve tarihsel veriler esas alınarak oluşturulan listede dünyanın farklı bölgelerinden 24 şehir bulunuyor. Türkiye'den iki şehir ise köklü geçmişleriyle listeye girmeyi başardı.

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Tebai – Yunanistan

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Varanasi – Hindistan

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Lizbon – Portekiz

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Luoyang – Çin

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Belh – Afganistan

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Sur – Lübnan

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Sayda – Lübnan

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Kudüs – Filistin

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Beyrut – Lübnan

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Larnaka – Kıbrıs

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Gaziantep – Türkiye

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Erbil – Irak

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Cadiz – İspanya

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Filibe – Bulgaristan

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Feyyum – Mısır

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Halep – Suriye

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Susa – İran

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Şam – Suriye

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Çatalhöyük – Türkiye

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Biblos – Lübnan

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Atina – Yunanistan

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Kerkük – Irak

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Eriha – Filistin

Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

Çolula – Meksika

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Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye'den de 2 kent adeta damga vurdu
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