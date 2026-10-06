Dünyanın en eski 24 şehri açıklandı! O listeye Türkiye’den de 2 kent adeta damga vurdu

İnsanlık tarihinin en eski yerleşimleri arasında yer alan şehirler, binlerce yıllık geçmişleriyle dikkat çekiyor. Arkeolojik buluntular ve tarihsel veriler esas alınarak oluşturulan listede dünyanın farklı bölgelerinden 24 şehir bulunuyor. Türkiye'den iki şehir ise köklü geçmişleriyle listeye girmeyi başardı.