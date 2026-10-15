Dünyanın en eski batığının izleri Kekova’da bulundu

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya'nın Kekova Adası yakınlarında bulunan dünyanın en eski batığında tarihi buluntulara ulaştı. Gemide son olarak, zeytinyağı taşımak için kullanıldığı düşünülen amforalar (antik testiler) gün yüzüne çıkarıldı. Akdeniz Üniversitesi tarafından daha önce bulunan amforalar, geminin Erken Tunç Çağı'na ait olduğu tahmin ediliyor. Amforaların Ürdün Vadisi'ndeki atölyelerde üretilmiş olabileceği belirtiliyor. Levant kıyılarındaki bir limandan hareket eden geminin Troya ya da Girit yönüne ilerlemiş olabileceği üzerinde duruluyor.

DENİZCİLER KULLANIYORDU

Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kazılarında çıkarılan, 4 bin 700 yıl öncesine uzanan buluntular arasında, üzerinde dokuz işaret ve gövdesinde iki delik bulunan bir amfora da dikkat çekiyor. Peynir ya da tereyağı yapımında yayık olarak kullanıldığı düşünülen kap, denizcilerin uzun yolculuklarda kendi yiyeceklerini üretmiş olabileceklerine dair ipuçları da sunuyor" bilgisini paylaştı.

DÜNYA BASININDA

Amforalar, BBC, Reuters, Independent ve Euronews gibi ajanslardaki haberlerde de yer aldı. Haberde batığın 4.400 ila 4.700 yıllık olduğunun tahmin edildiği kaydedildi. Ajanslar ayrıca batığa dair fotoğrafları paylaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör