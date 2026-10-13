Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu! İşte en güçlü hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 güncel listesi açıklandı. ABD merkezli askeri güç analiz sitesi Global Firepower tarafından yayımlanan listede, savunma sanayisinde son yıllarda attığı adımlarla dikkat çeken Türkiye'nin sıralaması merak konusu oldu. Hava gücünü geliştirmeye yönelik yatırımlarıyla öne çıkan Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri dikkat çekerken, ABD, Rusya, Çin ve diğer ülkelerin sıralamadaki konumları da belli oldu. Peki, Türkiye dünyanın en güçlü hava kuvvetleri arasında kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Global Firepower'ın 2026 verilerine göre dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi…

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ