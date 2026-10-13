Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu! İşte en güçlü hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 güncel listesi açıklandı. ABD merkezli askeri güç analiz sitesi Global Firepower tarafından yayımlanan listede, savunma sanayisinde son yıllarda attığı adımlarla dikkat çeken Türkiye'nin sıralaması merak konusu oldu. Hava gücünü geliştirmeye yönelik yatırımlarıyla öne çıkan Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri dikkat çekerken, ABD, Rusya, Çin ve diğer ülkelerin sıralamadaki konumları da belli oldu. Peki, Türkiye dünyanın en güçlü hava kuvvetleri arasında kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Global Firepower'ın 2026 verilerine göre dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi…
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ
100- SENEGAL
98 ÇAD
97 URUGUAY
96 MALİ
95 HONDURAS
94 BOTSVANA
93 YENİ ZELANDA
92 SLOVAKYA
91 PARAGUAY
90 UGANDA
89 EL SALVADOR
88 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ
87 GÜRCİSTAN
86 HIRVATİSTAN
85- BOLİVYA
84- ERMENİSTAN
83- BULGARİSTAN
82 - ZAMBİYA
81 - ZİMBABVE
80 – LÜBNAN
79 - MACARİSTAN
78 DOMİNİK CUMHURİYETİ
77 LİBYA
76 SRİ LANKA
75 AVUSTURYA
74 TÜRKMENİSTAN
73 EKVADOR
72 ÇEKYA
71 SURİYE
70 ETİYOPYA
69 BELÇİKA
68 NORVEÇ
67 SIRBİSTAN
66 DANİMARKA
65 PORTEKİZ
64 UMMAN
63 HOLLANDA
62 MALEZYA
61 KUVEYT
60 BAHREYN
59 İSVİÇRE
58 ROMANYA
57 KENYA
56 TUNUS
55 ÖZBEKİSTAN
54 NİJERYA
53 AZERBAYCAN
52 YEMEN
51 FİNLANDİYA
50 KAZAKİSTAN
49 İSVEÇ
48 GÜNEY AFRİKA
47 SUDAN
46 BELARUS
45 FİLİPİNLER
44 BANGLADEŞ
43 VENEZUELA
42 SİNGAPUR
41 ARJANTİN
40 PERU
39 KATAR
38 VİETNAM
37 FAS
36 ŞİLİ
35 ANGOLA
34 ÜRDÜN
33 MYANMAR
32 UKRAYNA
31 AVUSTRALYA
30 KANADA
29 IRAK
28 MEKSİKA
27 – KOLOMBİYA
26 – İSPANYA
25 POLONYA
24 – ENDONEZYA
23 – BREZİLYA
22 TAYLAND
21 İRAN
20 YUNANİSTAN
19- ALMANYA
18- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
17- İSRAİL
16 CEZAYİR
15 BİRLEŞİK KRALLIK
14 – İTALYA
13 TAYVAN
12 KUZEY KORE
11 SUUDİ ARABİSTAN
10 FRANSA
9 MISIR
8 - TÜRKİYE
7- PAKİSTAN
6 JAPONYA
5 GÜNEY KORE
4 HİNDİSTAN
3 - ÇİN