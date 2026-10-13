Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu! İşte en güçlü hava kuvvetleri
Giriş Tarihi: 13.10.2026 09:54 Son Güncelleme: 13.10.2026 09:59

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu! İşte en güçlü hava kuvvetleri

Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 güncel listesi belli oldu. ABD merkezli savunma/askeri güç analiz sitesi Global Firepower yeni listeyi açıkladı. Dünyanın en güçlü hava kuvvetlerinden biri olan ve son yıllarda savunma sanayii alanında yaptığı atılımlarla dünyada ezber bozan Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti. Peki Türkiye dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesinde kaçıncı sırada? İşte ABD, Rusya, Çin ve diğer ülkelerin sıralaması ve dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi!

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu! İşte en güçlü hava kuvvetleri
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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 güncel listesi açıklandı. ABD merkezli askeri güç analiz sitesi Global Firepower tarafından yayımlanan listede, savunma sanayisinde son yıllarda attığı adımlarla dikkat çeken Türkiye'nin sıralaması merak konusu oldu. Hava gücünü geliştirmeye yönelik yatırımlarıyla öne çıkan Türkiye'nin dünya sıralamasındaki yeri dikkat çekerken, ABD, Rusya, Çin ve diğer ülkelerin sıralamadaki konumları da belli oldu. Peki, Türkiye dünyanın en güçlü hava kuvvetleri arasında kaçıncı sırada yer alıyor? İşte Global Firepower'ın 2026 verilerine göre dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi…

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ HAVA KUVVETLERİ 2026 LİSTESİ

100- SENEGAL

99 - SLOVENYA

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98 ÇAD

97 URUGUAY

96 MALİ

95 HONDURAS

94 BOTSVANA

93 YENİ ZELANDA

92 SLOVAKYA

91 PARAGUAY

90 UGANDA

89 EL SALVADOR

88 DEMOKRATİK KONGO CUMHURİYETİ

87 GÜRCİSTAN

86 HIRVATİSTAN

85- BOLİVYA

84- ERMENİSTAN

83- BULGARİSTAN

82 - ZAMBİYA

81 - ZİMBABVE

80 – LÜBNAN

79 - MACARİSTAN

78 DOMİNİK CUMHURİYETİ

77 LİBYA

76 SRİ LANKA

75 AVUSTURYA

74 TÜRKMENİSTAN

73 EKVADOR

72 ÇEKYA

71 SURİYE

70 ETİYOPYA

69 BELÇİKA

68 NORVEÇ

67 SIRBİSTAN

66 DANİMARKA

65 PORTEKİZ

64 UMMAN

63 HOLLANDA

62 MALEZYA

61 KUVEYT

60 BAHREYN

59 İSVİÇRE

58 ROMANYA

57 KENYA

56 TUNUS

55 ÖZBEKİSTAN

54 NİJERYA

53 AZERBAYCAN

52 YEMEN

51 FİNLANDİYA

50 KAZAKİSTAN

49 İSVEÇ

48 GÜNEY AFRİKA

47 SUDAN

46 BELARUS

45 FİLİPİNLER

44 BANGLADEŞ

43 VENEZUELA

42 SİNGAPUR

41 ARJANTİN

40 PERU

39 KATAR

38 VİETNAM

37 FAS

36 ŞİLİ

35 ANGOLA

34 ÜRDÜN

33 MYANMAR

32 UKRAYNA

31 AVUSTRALYA

30 KANADA

29 IRAK

28 MEKSİKA

27 – KOLOMBİYA

26 – İSPANYA

25 POLONYA

24 – ENDONEZYA

23 – BREZİLYA

22 TAYLAND

21 İRAN

20 YUNANİSTAN

19- ALMANYA

18- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

17- İSRAİL

16 CEZAYİR

15 BİRLEŞİK KRALLIK

14 – İTALYA

13 TAYVAN

12 KUZEY KORE

11 SUUDİ ARABİSTAN

10 FRANSA

9 MISIR

8 - TÜRKİYE

7- PAKİSTAN

6 JAPONYA

5 GÜNEY KORE

4 HİNDİSTAN

3 - ÇİN

2 RUSYA

1 - ABD

#HAVA KUVVETLERİ #ABD #TÜRKİYE

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Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri 2026 listesi belli oldu: Türkiye listeye damga vurdu! İşte en güçlü hava kuvvetleri
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