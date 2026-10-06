Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu! İşte, Bordo Berelilerin listedeki yeri...

Özel kuvvetler denildiğinde akla gelen birliklerin başında, zorlu eğitim süreçlerinden geçen ve kritik görevlerde kullanılan ekipler geliyor. Ülkelerin askeri kapasitesini yansıtan bu birlikler arasında yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin Bordo Berelileri'nin konumu da dikkat çekiyor.
25. SOG – İSVEÇ
24. FSK – NORVEÇ
22. GEO – İSPANYA
21. KOPASSUS – ENDONEZYA
20. KCT – HOLLANDA
19. BOPE – BREZİLYA
18. UNİT 777 – MISIR
17 SAT – JAPONYA
16. SSG – PAKİSTAN
15. NZSAS – YENİ ZELANDA
14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE
13. JW GROM – POLONYA
12. GIS – İTALYA
11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN
10. SASR – AVUSTRALYA
9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN
8. GSG 9 – ALMANYA
7. JTF2 – KANADA
6. GIGN – FRANSA
5. SHAYETET 13 – İSRAİL
4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE
3. SPETSNAZ – RUSYA
2. SAS & SBS – Birleşik Krallık