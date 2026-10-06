Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu! İşte, Bordo Berelilerin listedeki yeri...

Özel kuvvetler denildiğinde akla gelen birliklerin başında, zorlu eğitim süreçlerinden geçen ve kritik görevlerde kullanılan ekipler geliyor. Ülkelerin askeri kapasitesini yansıtan bu birlikler arasında yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin Bordo Berelileri'nin konumu da dikkat çekiyor.

25. SOG – İSVEÇ