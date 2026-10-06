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Giriş Tarihi: 6.10.2026 13:33 Son Güncelleme: 6.10.2026 13:34

Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu! İşte, Bordo Berelilerin listedeki yeri...

Dünyanın farklı ülkelerinde en zorlu görevler için özel olarak yetiştirilen birlikler, sahip oldukları eğitim ve operasyon kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Fiziksel dayanıklılıktan özel operasyon tekniklerine kadar pek çok kriterin öne çıktığı sıralamalarda, ülkelerin seçkin birlikleri karşılaştırılıyor. Türkiye’nin dünyaca tanınan Bordo Berelileri de bu listelerde merak edilen birlikler arasında yer alıyor.

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Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu! İşte, Bordo Berelilerin listedeki yeri...
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Özel kuvvetler denildiğinde akla gelen birliklerin başında, zorlu eğitim süreçlerinden geçen ve kritik görevlerde kullanılan ekipler geliyor. Ülkelerin askeri kapasitesini yansıtan bu birlikler arasında yapılan değerlendirmelerde Türkiye'nin Bordo Berelileri'nin konumu da dikkat çekiyor.

25. SOG – İSVEÇ

24. FSK – NORVEÇ

23. EKAM – YUNANİSTAN

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22. GEO – İSPANYA

21. KOPASSUS – ENDONEZYA

20. KCT – HOLLANDA

19. BOPE – BREZİLYA

18. UNİT 777 – MISIR

17 SAT – JAPONYA

16. SSG – PAKİSTAN

15. NZSAS – YENİ ZELANDA

14. 707. ÖZEL GÖREV GÜCÜ – GÜNEY KORE

13. JW GROM – POLONYA

12. GIS – İTALYA

11. SNOW LEOPARD UNİT – ÇİN

10. SASR – AVUSTRALYA

9. NSG (KARA KEDİLER) – HİNDİSTAN

8. GSG 9 – ALMANYA

7. JTF2 – KANADA

6. GIGN – FRANSA

5. SHAYETET 13 – İSRAİL

4. BORDO BERELİLER – TÜRKİYE

3. SPETSNAZ – RUSYA

2. SAS & SBS – Birleşik Krallık



1. NAVY SEALS & DELTA FORCE – ABD

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en güçlü özel kuvvetleri belli oldu! İşte, Bordo Berelilerin listedeki yeri...
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