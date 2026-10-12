Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

Futbol kulüplerinin armaları, yalnızca takımları simgeleyen işaretlerden ibaret değil; tarihlerini, şehirlerini ve taraftarlarının bağlılığını da yansıtıyor. Avrupa'nın köklü kulüplerinin dikkat çektiği seçkide, Süper Lig'den bir temsilcinin bulunması Türkiye'deki futbolseverlerin de gözlerini listeye çevirdi.