Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var
Giriş Tarihi: 12.10.2026 15:53 Son Güncelleme: 12.10.2026 15:54

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

Farklı tasarımları, tarihi sembolleri ve kendilerine özgü renkleriyle öne çıkan armalar, futbol kültürünün en önemli parçaları arasında yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından kulüplerin değerlendirildiği 20 takımlık listede hangi ekiplerin bulunduğu ve Türk temsilcisinin hangi özellikleriyle öne çıktığı dikkat çekiyor.

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Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var
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Futbol kulüplerinin armaları, yalnızca takımları simgeleyen işaretlerden ibaret değil; tarihlerini, şehirlerini ve taraftarlarının bağlılığını da yansıtıyor. Avrupa'nın köklü kulüplerinin dikkat çektiği seçkide, Süper Lig'den bir temsilcinin bulunması Türkiye'deki futbolseverlerin de gözlerini listeye çevirdi.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

İşte, Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 kulüp;

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

20- SPARTA PRAHA (ÇEKYA)

Öne çıkan: Retro tipografi ve renk şeritleri

Neden güzel? Eski okul bir havası var ama hâlâ çağdaş görünüyor.

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Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

19- SAN LORENZO (Arjantin)

Öne çıkan: Monogram tarzı armaları

Neden güzel? Renk uyumu ve tipografi bakımından dikkat çekici.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

18- HULL CITY (İngiltere)

Öne çıkan: Kaplan yüzü

Neden güzel? Hayvan figürüyle doğrudan güç ve saldırganlık imajı veriyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

17. NEW YORK RED BULLS (ABD)

Öne çıkan: Red Bull markasıyla birleşmiş dinamik bir tasarım

Neden güzel? Enerjik ve çağdaş bir hava taşıyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

16- SHAKHTAR DONETSK (Ukrayna)

Öne çıkan: Kömür madeni ve çekiç detayı

Neden güzel? Bölgenin işçi sınıfı kökenini modern çizgilerle yansıtıyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

15- FIORENTINA (İtalya)

Öne çıkan: Floransa çiçeği (Fleur-de-lis)

Neden güzel? Zarif, şehirle tam uyumlu, estetik bir tasarım.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

14- WATFORD FC (İngiltere)

Öne çıkan: Geyik (hart) simgesi

Neden güzel? Alışılmışın dışında bir hayvan figürüyle fark yaratıyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

13- CRUZEIRO (Brezilya)

Öne çıkan: Güney Haçı yıldız takımyıldızı

Neden güzel? Sade ama derin anlamlı — Brezilya kimliğini temsil ediyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

12- SEVILLA FC (İspanya)

Öne çıkan: Azizler, kulüp amblemi ve futbol topu birleşimi

Neden güzel? Sanatsal ve dini unsurların birleşimiyle dikkat çekici.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

11- SL BENFICA (Portekiz)

Öne çıkan: Kartal figürü ve tekerlek

Neden güzel? Kulübün "özgürlük" felsefesini yansıtıyor, detay zenginliğiyle öne çıkıyor

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

10- JUVENTUS (İtalya)

Öne çıkan: "J" harfinin sadeleştirilmiş formu

Neden güzel? Modern ve marka değeri yüksek bir logo.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

9- INTER (İtalya)

Öne çıkan: Geometrik monogram

Neden güzel? Modern, şık ve zamana uyum sağlayan bir tasarım.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

8- BORRUSSIA DORTMUND (Almanya)

Öne çıkan: BVB ve 09 yazısı, sade daire tasarımı

Neden güzel? Minimalist ama ikonik – hemen tanınıyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

7- LIVERPOOL İngiltere)

Öne çıkan: Anka kuşu (Liver bird) ve "You'll Never Walk Alone"

Neden güzel? Hem duygusal hem de simgesel olarak güçlü.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

6- FC PORTO Portekiz)

Öne çıkan: Şehir armasını taşıyan zengin bir içerik

Neden güzel? Detaylı, tarihi ve kraliyet ögeleri içeriyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

5- GALATASARAY (TÜRKİYE)

Öne çıkan: G ve S harflerinin iç içe geçişi

Neden güzel? Tipografik açıdan çok başarılı ve sade.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

4- AJAX (Hollanda)

Öne çıkan: Yunan kahramanı Ajax'ın minimalist çizimi

Neden güzel? Tek çizgide 11 çizgiyle oluşturulmuş portre, sanatsal açıdan çok özel.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

3- AC MILAN (İtalya)

Öne çıkan: Milano şehri armasıyla klasik çizgiler

Neden güzel? Sade ama köklü bir estetik taşıyor.

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

2- PARIS SAINT-GERMAIN (Fransa)

Öne çıkan: Eyfel Kulesi ve Fransız kraliyet sembolleri

Neden güzel? Şık, modern ve sembolik bir tasarım

Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var

1- AS ROMA (İtalya)

Öne çıkan: Dişi kurt ve Romus-Romulus efsanesi

Neden güzel? Mitolojik ve tarihi unsurlarla benzersiz bir kimlik yansıtıyor.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en güzel logosuna sahip 20 futbol kulübü seçildi! Listede bir Türk devi de var
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