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Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:58

Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri listesinde dengeler değişti: İstanbul kaçıncı sırada?

World Population Review'un 2026 verilerine göre dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri sıralamasında zirvede, küresel ölçekte az bilinen bir Hindistan kenti yer aldı. İlk 10'daki şehirlerin neredeyse tamamı Asya ve Afrika'dan çıkarken, Meksika'dan yalnızca bir şehir bu grubun dışında kaldı. Uzun yıllar dünyanın en kalabalık şehri olarak anılan Tokyo ise liderliği kaybetti. İstanbul'un listedeki yeri de dikkat çekti.

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Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri listesinde dengeler değişti: İstanbul kaçıncı sırada?
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World Population Review'un yayımladığı 2026 verileri, küresel kentleşmenin merkezinin Asya ve Afrika'ya kaydığını ortaya koydu. Yıllık nüfus artış oranına göre hazırlanan sıralamada Hindistan'ın başkenti Delhi yakınlarındaki Ghaziabad, yüzde 5,2'lik büyümeyle birinci oldu. En kalabalık şehirler listesinde ise Endonezya'nın başkenti Cakarta, 41,9 milyonluk nüfusuyla Tokyo'yu geride bırakarak zirveye yerleşti. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul, aynı listede ilk 20 içinde yer aldı.

Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri listesinde dengeler değişti: İstanbul kaçıncı sırada?

YILLIK BÜYÜMEDE ZİRVE HİNDİSTAN'IN

Yıllık nüfus artış oranlarına göre hazırlanan sıralamada Ghaziabad yüzde 5,2'lik oranla ilk sırada yer aldı. Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Surat yüzde 4,99 ile ikinci, Afganistan'ın başkenti Kabil yüzde 4,74 ile üçüncü oldu. Nijerya'nın Lagos kenti yüzde 4,44 ile dördüncü sıraya yerleşti.
Meksika'daki Toluca ise yüzde 4,25'lik büyümeyle beşinci sırada yer aldı. Şehir, ilk 10'daki Asya ve Afrika dışındaki tek yerleşim oldu. Bu tablo, hızlı kentleşmenin büyük ölçüde iki kıtada yoğunlaştığını gösteriyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri listesinde dengeler değişti: İstanbul kaçıncı sırada?

YÜZDE 4 BANDINDA ÇOK SAYIDA ŞEHİR

İlk beşin ardından şehirler arasındaki farklar azalıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Lubumbashi kenti yüzde 4,1, Uganda'nın başkenti Kampala yüzde 4,03 oranında büyüdü. Yüzde 4'lük büyüme oranıyla sıralamada yer alan diğer şehirler şöyle:

  • Luanda (Angola)
  • Darüsselam (Tanzanya)
  • Nairobi (Kenya)
  • Bamako (Mali)
  • Patna, Rajkot ve Faridabad (Hindistan)
  • Maputo (Mozambik)

Listedeki bu çeşitlilik, hızlı büyümenin tek bir ülkeyle sınırlı olmadığını, Güney Asya'dan Doğu ve Batı Afrika'ya uzanan geniş bir kuşakta görüldüğünü ortaya koyuyor.

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Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri listesinde dengeler değişti: İstanbul kaçıncı sırada?

BEŞ YILLIK DÖNEMDE MALAPPURAM ÖNE ÇIKTI

Beş yıllık nüfus artışı esas alındığında sıralama değişiyor. Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Malappuram yüzde 44 ile birinci oldu. Vietnam'ın Can Tho ve Çin'in Suqian kentleri yüzde 37 ile onu izledi.
Sıralamanın devamı şöyle:
Kozhikode (Hindistan): yüzde 35
Abuja (Nijerya): yüzde 34
Suzhou (Çin): yüzde 33
Şarika (BAE) ve Putian (Çin): yüzde 32
Maskat (Umman) ve Kollam (Hindistan): yüzde 31
Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri listesinde dengeler değişti: İstanbul kaçıncı sırada?

DÜNYANIN EN KALABALIK ŞEHRİ CAKARTA OLDU

En kalabalık şehirler sıralamasında da değişiklik yaşandı. Endonezya'nın başkenti Cakarta, 41,9 milyonluk nüfusuyla ilk sıraya yükseldi. Bangladeş'in başkenti Dakka 36,6 milyonla ikinci, Tokyo ise 33,4 milyonla üçüncü sırada yer aldı. Birleşmiş Milletler, Dakka'nın 2050'ye kadar dünyanın en büyük şehri haline gelebileceğini öngörüyor.

Dünyanın en kalabalık ilk 10 şehri şöyle:

1. Cakarta (Endonezya): 41,9 milyon

2. Dakka (Bangladeş): 36,6 milyon

3. Tokyo (Japonya): 33,4 milyon

4. Delhi (Hindistan): 30,2 milyon

5. Şanghay (Çin): 29,6 milyon

6. Guangzhou (Çin): 27,6 milyon

Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri listesinde dengeler değişti: İstanbul kaçıncı sırada?

7. Kahire (Mısır): 25,6 milyon

8. Manila (Filipinler): 24,7 milyon

9. Kalküta (Hindistan): 22,6 milyon

10. Seul (Güney Kore): 22,5 milyon

Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri listesinde dengeler değişti: İstanbul kaçıncı sırada?

İSTANBUL DÜNYANIN EN KALABALIK 20 ŞEHRİ ARASINDA

Türkiye'yi sıralamada tek başına temsil eden İstanbul, 15 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirleri arasında 18. sırada yer aldı. İki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul, tarihi ve ekonomik ağırlığıyla küresel ölçekte en büyük metropoller arasındaki yerini sürdürdü. World Population Review, hızlı büyüyen şehirlerin birçoğunda altyapının nüfus artışına yetişemediğini vurguluyor. Örneğin Lagos'ta nüfusun yüzde 10'undan azı kanalizasyon bağlantılı konutlarda yaşıyor. İstanbul ise bu hızlı ama dengesiz büyüme sıralamalarının ilk 10'unda yer almadan, 15 milyonluk bir nüfusu barındıran köklü bir dünya şehri olarak öne çıkıyor.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri listesinde dengeler değişti: İstanbul kaçıncı sırada?
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