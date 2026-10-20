Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri listesinde dengeler değişti: İstanbul kaçıncı sırada?

World Population Review'un yayımladığı 2026 verileri, küresel kentleşmenin merkezinin Asya ve Afrika'ya kaydığını ortaya koydu. Yıllık nüfus artış oranına göre hazırlanan sıralamada Hindistan'ın başkenti Delhi yakınlarındaki Ghaziabad, yüzde 5,2'lik büyümeyle birinci oldu. En kalabalık şehirler listesinde ise Endonezya'nın başkenti Cakarta, 41,9 milyonluk nüfusuyla Tokyo'yu geride bırakarak zirveye yerleşti. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul, aynı listede ilk 20 içinde yer aldı.
Yıllık nüfus artış oranlarına göre hazırlanan sıralamada Ghaziabad yüzde 5,2'lik oranla ilk sırada yer aldı. Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Surat yüzde 4,99 ile ikinci, Afganistan'ın başkenti Kabil yüzde 4,74 ile üçüncü oldu. Nijerya'nın Lagos kenti yüzde 4,44 ile dördüncü sıraya yerleşti.
Meksika'daki Toluca ise yüzde 4,25'lik büyümeyle beşinci sırada yer aldı. Şehir, ilk 10'daki Asya ve Afrika dışındaki tek yerleşim oldu. Bu tablo, hızlı kentleşmenin büyük ölçüde iki kıtada yoğunlaştığını gösteriyor.
İlk beşin ardından şehirler arasındaki farklar azalıyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Lubumbashi kenti yüzde 4,1, Uganda'nın başkenti Kampala yüzde 4,03 oranında büyüdü. Yüzde 4'lük büyüme oranıyla sıralamada yer alan diğer şehirler şöyle:
Listedeki bu çeşitlilik, hızlı büyümenin tek bir ülkeyle sınırlı olmadığını, Güney Asya'dan Doğu ve Batı Afrika'ya uzanan geniş bir kuşakta görüldüğünü ortaya koyuyor.
En kalabalık şehirler sıralamasında da değişiklik yaşandı. Endonezya'nın başkenti Cakarta, 41,9 milyonluk nüfusuyla ilk sıraya yükseldi. Bangladeş'in başkenti Dakka 36,6 milyonla ikinci, Tokyo ise 33,4 milyonla üçüncü sırada yer aldı. Birleşmiş Milletler, Dakka'nın 2050'ye kadar dünyanın en büyük şehri haline gelebileceğini öngörüyor.
Dünyanın en kalabalık ilk 10 şehri şöyle:
1. Cakarta (Endonezya): 41,9 milyon
2. Dakka (Bangladeş): 36,6 milyon
3. Tokyo (Japonya): 33,4 milyon
4. Delhi (Hindistan): 30,2 milyon
5. Şanghay (Çin): 29,6 milyon
6. Guangzhou (Çin): 27,6 milyon
7. Kahire (Mısır): 25,6 milyon
8. Manila (Filipinler): 24,7 milyon
9. Kalküta (Hindistan): 22,6 milyon
10. Seul (Güney Kore): 22,5 milyon
Türkiye'yi sıralamada tek başına temsil eden İstanbul, 15 milyonluk nüfusuyla dünyanın en kalabalık şehirleri arasında 18. sırada yer aldı. İki kıtayı birbirine bağlayan İstanbul, tarihi ve ekonomik ağırlığıyla küresel ölçekte en büyük metropoller arasındaki yerini sürdürdü. World Population Review, hızlı büyüyen şehirlerin birçoğunda altyapının nüfus artışına yetişemediğini vurguluyor. Örneğin Lagos'ta nüfusun yüzde 10'undan azı kanalizasyon bağlantılı konutlarda yaşıyor. İstanbul ise bu hızlı ama dengesiz büyüme sıralamalarının ilk 10'unda yer almadan, 15 milyonluk bir nüfusu barındıran köklü bir dünya şehri olarak öne çıkıyor.