Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri listesinde dengeler değişti: İstanbul kaçıncı sırada?

YILLIK BÜYÜMEDE ZİRVE HİNDİSTAN'IN

Yıllık nüfus artış oranlarına göre hazırlanan sıralamada Ghaziabad yüzde 5,2'lik oranla ilk sırada yer aldı. Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Surat yüzde 4,99 ile ikinci, Afganistan'ın başkenti Kabil yüzde 4,74 ile üçüncü oldu. Nijerya'nın Lagos kenti yüzde 4,44 ile dördüncü sıraya yerleşti.

Meksika'daki Toluca ise yüzde 4,25'lik büyümeyle beşinci sırada yer aldı. Şehir, ilk 10'daki Asya ve Afrika dışındaki tek yerleşim oldu. Bu tablo, hızlı kentleşmenin büyük ölçüde iki kıtada yoğunlaştığını gösteriyor.