İlk bakışta oldukça şaşırtıcı görünen bu sistem, aslında bölgenin en değerli ürünlerinden birini ekonomik kazanca dönüştürüyor. Üstelik bankanın özel depolarında saklanan peynirler, zaman geçtikçe olgunlaşıp değer kazanıyor. Onlarca yıldır uygulanan bu yöntem, dünyanın en sıra dışı bankacılık örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.
İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde faaliyet gösteren Credito Emiliano (Credem), sıradan bankalardan farklı bir kredi yöntemi uyguluyor. Banka, bölgedeki peynir üreticilerinin ürettiği dünyaca ünlü Parmigiano Reggiano peynirlerini kredi karşılığında teminat olarak kabul ediyor.
1953 yılından bu yana uygulanan sistemde üreticiler, henüz satışa hazır olmayan peynir tekerleklerini bankanın özel depolarına teslim ediyor. Peynirler burada güvenli koşullarda saklanırken üreticiler de ürünlerinin değeri üzerinden finansman sağlayabiliyor.
Sistemin en dikkat çekici taraflarından biri de peynirlerin saklandığı depolar. Bankanın bünyesindeki özel tesislerde yüz binlerce peynir tekerleği, sıcaklık ve nem koşulları kontrol edilerek muhafaza ediliyor.
Depolara alınan ürünler yalnızca saklanmıyor, aynı zamanda olgunlaşma sürecini de tamamlıyor. Böylece üreticiler peynirlerini satışa hazır hale gelene kadar beklerken işletmelerinin giderlerini karşılayacak finansmana ulaşabiliyor.
Bu yöntemde herhangi bir peynir kullanılmıyor. Bankanın kabul ettiği ürün, İtalya'nın belirli bölgelerinde geleneksel yöntemlerle üretilen Parmigiano Reggiano.
Peynirin satışa sunulabilmesi için en az 12 ay olgunlaştırılması gerekiyor. Bu bekleme süresi, üreticiler açısından önemli bir finansman ihtiyacı doğuruyor. Süt, işçilik ve üretim giderleri devam ederken ürünün satışından elde edilecek gelir için aylarca beklemek gerekiyor.
Banka, tam da bu noktada devreye girerek peynirleri teminat kabul ediyor ve üreticilerin nakit akışını destekliyor.
Sistem yalnızca üreticilere avantaj sağlamıyor. Banka açısından da teminatın somut bir ekonomik değeri bulunuyor. Üreticinin kredi borcunu ödeyememesi durumunda teminat olarak bırakılan peynirler satılarak alacağın karşılanması mümkün oluyor.
2026 yılında yayımlanan haberlerde, Credem'in özel depolarında yaklaşık 500 bin peynir tekerleğinin bulunduğu ve bunların toplam değerinin 300 milyon avroyu aştığı bildirildi.
Böylece İtalya'da geleneksel bir gıda ürünü, yalnızca sofraların değil, finans dünyasının da önemli bir parçası haline geliyor.