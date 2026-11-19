İlk bakışta oldukça şaşırtıcı görünen bu sistem, aslında bölgenin en değerli ürünlerinden birini ekonomik kazanca dönüştürüyor. Üstelik bankanın özel depolarında saklanan peynirler, zaman geçtikçe olgunlaşıp değer kazanıyor. Onlarca yıldır uygulanan bu yöntem, dünyanın en sıra dışı bankacılık örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

BANKA PEYNİR KARŞILIĞINDA NASIL KREDİ VERİYOR?

İtalya'nın Emilia-Romagna bölgesinde faaliyet gösteren Credito Emiliano (Credem), sıradan bankalardan farklı bir kredi yöntemi uyguluyor. Banka, bölgedeki peynir üreticilerinin ürettiği dünyaca ünlü Parmigiano Reggiano peynirlerini kredi karşılığında teminat olarak kabul ediyor.

1953 yılından bu yana uygulanan sistemde üreticiler, henüz satışa hazır olmayan peynir tekerleklerini bankanın özel depolarına teslim ediyor. Peynirler burada güvenli koşullarda saklanırken üreticiler de ürünlerinin değeri üzerinden finansman sağlayabiliyor.