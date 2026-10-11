Dünyanın en ilginç kasabası: Belediye başkanı da sakini de aynı kişi...

Kalabalık şehirlerin, yoğun trafiğin ve hareketli sokakların aksine dünyanın bazı noktalarında yaşam neredeyse tek bir kişiden ibaret. Belediye başkanının aynı zamanda tek sakin olduğu bu sıra dışı kasaba, alışılmış yerleşim düzeninin çok dışında bir örnek oluşturuyor. Kendi kendini yöneten bu küçük yerleşimin hikayesi, dünyanın en ilginç yaşam alanlarını merak edenler için dikkat çekici ayrıntılar barındırıyor.
MONOWİ NEREDE BULUNUYOR?
Monowi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Nebraska eyaletinde yer alan küçük bir kasabadır. Bir zamanlar onlarca kişinin yaşadığı yerleşim yeri, yıllar içinde göç nedeniyle büyük ölçüde boşaldı. Günümüzde ise resmi nüfusu yalnızca bir kişiden oluşuyor.
KASABADA YAŞAYAN TEK KİŞİ KİM?
Monowi'nin tek sakini Elsie Eiler. Uzun yıllardır kasabada yaşamını sürdüren Eiler, nüfusun tek kişiye düşmesinin ardından kasabanın tüm sorumluluğunu üstlenmeye başladı. Bugün hem kasabanın yöneticisi hem de günlük yaşamın devam etmesini sağlayan kişi olarak biliniyor.
BELEDİYE BAŞKANI DA KENDİSİ, SEÇİMLERİ DE KENDİSİ YAPIYOR
Kasabanın resmi işlemleri devam ettiği için belediye başkanlığı görevini de Elsie Eiler yürütüyor. Yerel yönetimle ilgili belgeleri hazırlıyor, gerekli izinleri yeniliyor ve kasabanın ihtiyaçlarıyla ilgileniyor. Nüfusun tek kişi olması nedeniyle seçimlerde oy kullanan da aday olan da yine kendisi oluyor.
KASABADAKİ TEK İŞLETME DE ONA AİT
Monowi'de hizmet veren küçük bir kafe ve bar da Elsie Eiler tarafından işletiliyor. Bölgeden geçen yolcular ve kasabayı görmek isteyen turistler burada mola vererek hem dinleniyor hem de kasabanın ilginç hikâyesini dinleme fırsatı buluyor.
KÜTÜPHANEYİ DE AÇIK TUTUYOR
Kasabada, Elsie Eiler'in merhum eşinin anısına oluşturduğu küçük bir kütüphane bulunuyor. Binlerce kitaba ev sahipliği yapan bu kütüphane, Monowi'nin kültürel simgelerinden biri olarak kabul ediliyor ve ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
TURİSTLER NEDEN MONOWİ'Yİ ZİYARET EDİYOR?
Monowi'nin en büyük özelliği, tek kişilik nüfusuyla dünya genelinde tanınması. "Dünyanın en küçük kasabalarından biri" olarak ün kazanan yerleşim yeri, özellikle sıra dışı rotaları keşfetmek isteyen gezginler için ilgi çekici bir durak haline geldi.
KASABA NASIL AYAKTA KALIYOR?
Her ne kadar nüfusu yalnızca bir kişi olsa da Monowi'nin resmi statüsü devam ediyor. Yol bakımından vergi işlemlerine kadar birçok süreç yasal olarak yürütülüyor. Bu nedenle kasaba, ABD'nin en ilginç yerel yönetim örneklerinden biri olarak gösteriliyor.
SESSİZLİĞİN HÂKİM OLDUĞU FARKLI BİR YAŞAM
Monowi'de trafik yoğunluğu, kalabalık caddeler veya şehir gürültüsü bulunmuyor. Doğayla iç içe sakin yaşamı ve sıra dışı hikâyesi sayesinde kasaba, modern şehir hayatından tamamen farklı bir yaşam deneyimi sunuyor.
Tek kişilik nüfusu, ilginç yönetim yapısı ve yıllardır değişmeyen yaşam düzeniyle Monowi, dünyanın en dikkat çekici yerleşim yerlerinden biri olmayı sürdürüyor. Belediye başkanından işletmecisine kadar tüm görevleri tek bir kişinin üstlendiği bu küçük kasaba, farklı yaşam öykülerini keşfetmek isteyenlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.