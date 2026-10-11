Dünyanın en ilginç kasabası: Belediye başkanı da sakini de aynı kişi...

KASABA NASIL AYAKTA KALIYOR?

Her ne kadar nüfusu yalnızca bir kişi olsa da Monowi'nin resmi statüsü devam ediyor. Yol bakımından vergi işlemlerine kadar birçok süreç yasal olarak yürütülüyor. Bu nedenle kasaba, ABD'nin en ilginç yerel yönetim örneklerinden biri olarak gösteriliyor.