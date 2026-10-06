Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti
Giriş Tarihi: 6.10.2026 13:43 Son Güncelleme: 6.10.2026 13:44

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

Dünyada yemek kültürü kadar günlük beslenme alışkanlıkları da ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Sofraların çeşitliliği, tüketim miktarları ve yemek alışkanlıkları üzerinden hazırlanan listeler, ülkelerin mutfak kültürleri hakkında dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor.

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Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti
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Yayınlanan sıralama, yemek tüketimi konusunda hangi ülkelerin öne çıktığını gözler önüne serdi. Listenin üst sıralarında yer alan ülkeler dikkat çekerken, Türkiye'nin sıralamadaki konumu da merak konusu oldu.

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

20. Hollanda

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

19. Karadağ

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

18. Norveç

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

17. Portekiz

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

16. Lüksemburg

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

15. Cezayir

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

14. Polonya

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

13. Kanada

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

12. İsrail

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

11. Fransa

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

10. Romanya

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

9. Katar

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

8. İtalya

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

7. Almanya

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

6. Avustralya

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

5. Türkiye

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

4. Belçika

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

3. İrlanda

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

2. ABD

Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti

1. Bahreyn

Not; İngiltere'de Oxford Üniversitesi merkezli internet yayını olan "OurWorldInData", önemli araştırmaları internet sitesinde paylaşılan verilere göre hazırlanmıştır.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti
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