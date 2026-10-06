Giriş Tarihi: 6.10.2026 13:43Son Güncelleme: 6.10.2026 13:44
Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti
Dünyada yemek kültürü kadar günlük beslenme alışkanlıkları da ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Sofraların çeşitliliği, tüketim miktarları ve yemek alışkanlıkları üzerinden hazırlanan listeler, ülkelerin mutfak kültürleri hakkında dikkat çekici sonuçlar ortaya koyuyor.
ABONE OL
Yayınlanan sıralama, yemek tüketimi konusunda hangi ülkelerin öne çıktığını gözler önüne serdi. Listenin üst sıralarında yer alan ülkeler dikkat çekerken, Türkiye'nin sıralamadaki konumu da merak konusu oldu.
20. Hollanda
19. Karadağ
18. Norveç
17. Portekiz
16. Lüksemburg
15. Cezayir
14. Polonya
13. Kanada
12. İsrail
11. Fransa
10. Romanya
9. Katar
8. İtalya
7. Almanya
6. Avustralya
5. Türkiye
4. Belçika
3. İrlanda
2. ABD
1. Bahreyn
Not; İngiltere'de Oxford Üniversitesi merkezli internet yayını olan "OurWorldInData", önemli araştırmaları internet sitesinde paylaşılan verilere göre hazırlanmıştır.
Haber GirişiAleyna Bilgetekin - Editör
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en iştahlı ülkeleri belli oldu! Türkiye’nin listedeki yeri dikkat çekti