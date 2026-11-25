Kimi zaman tencerede ağır ağır pişen bir yemekte, kimi zaman fırından çıkan geleneksel bir tarifte kendine yer bulan domates, dünya mutfaklarının ortak lezzetlerinden biri olmayı sürdürüyor. Açıklanan liste, Türkiye'nin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan tarifleri de yeniden gündeme taşıdı.
1- PİZZA NAPOLİTEN
İtalya'nın en geleneksel lezzetlerinden biri olan napoliten pizza, sarımsak, kekik ve domates sosu ile hazırlanır.
3- PİZZA MARGHERİTA
Listenin üçüncü sırasında Savoy Kraliçesi'nin ismini alan margarita pizzasına yer verilmiştir. Peynir, domates ve fesleğen ile hazırlanır.
4- DAKOS
Yunanistan mutfağıyla özdeşleşen dakos, olgun domates, zeytin, kapari, kekik ve ufalanmış peynir karışımından oluşur.
5- İSKENDER KEBAP
2023'ün en iyi yemekleri listesine girmeyi başaran İskender kebap, dünyadaki en iyi domatesli yemekler listesinde beşinci sırayı almıştır. Bursa mutfağıyla özdeşleşen iskender, et, pide ekmeği ve domates karışımından oluşur ve yanında yoğurtla servis edilir.
6- MURGH MAKHANİ
Hindistan mutfağıyla özdeşleşen bu yemek, tereyağlı tavuk olarak da bilinir.
7- PARMİGİANA
İtalyan mutfağından patlıcan parmigiana, geleneksel olarak patlıcan, domates, zeytinyağı ve mozzarella peynirinden oluşur.
8- CAPRESE PİZZA
Listenin 8. sırasında İtalyan mutfağının geleneksel pizzası "Caprese Pizza" yer alıyor.
9- GEMİSTA
Yunan mutfağında Yemista olarak da bilinen bu yemek, domates ve yeşil biberin pirinçle doldurulmasıyla hazırlanır.
10- LOMO SANDVİÇİ
Listenin 10. sırasında Arjantin mutfağından lomo bifteği, domates, marul, chimichurri sosu ve jambon ile hazırlanan lomo sandviçi bulunuyor.
11- MENEMEN
12.- LUTENİTSA SOSU
Bulgaristan ile özdeşleşen ancak Trakya'da da popüler olan bir lezettir.
28- KISIR
31- ÇİĞ KÖFTE
32- DOMATES ÇORBASI
32. SIRADA İÇ PİLAV LİSTEYİ TAKİP EDİYOR
35- ŞAKŞUKA
Şakşuka, yemeklerin yanında sunulur ve meze olarak nitelendirilir.