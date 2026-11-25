Kimi zaman tencerede ağır ağır pişen bir yemekte, kimi zaman fırından çıkan geleneksel bir tarifte kendine yer bulan domates, dünya mutfaklarının ortak lezzetlerinden biri olmayı sürdürüyor. Açıklanan liste, Türkiye'nin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan tarifleri de yeniden gündeme taşıdı.