Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu
Giriş Tarihi: 09.10.2026 19:16

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

Türk mutfağında kahvaltıdan akşam yemeğine kadar pek çok tarifte kullanılan domates, dünya mutfaklarının da öne çıkan malzemeleri arasında bulunuyor. Farklı ülkelerde birbirinden lezzetli yemeklere dönüşen bu sebze, dünyanın en iyi domatesli tariflerini bir araya getiren listeyle yeniden gündeme geldi.

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Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu
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Dünya mutfaklarının domatesle hazırlanan öne çıkan tarifleri aynı listede buluştu. Farklı pişirme teknikleri ve yöresel malzemelerle hazırlanan yemekler arasında Türkiye'den lezzetler de kendine yer buldu. Geleneksel tariflerin öne çıktığı sıralama, domatesin farklı mutfaklarda nasıl kullanıldığını gözler önüne serdi.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

1- PİZZA NAPOLİTEN

İtalya'nın en geleneksel lezzetlerinden biri olan napoliten pizza, sarımsak, kekik ve domates sosu ile hazırlanır.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

2- CHANCHO DE PİEDRA

Şili mutfağıyla özdeşleşen bu yemek, aslında bir sostur. Domates, sarımsak, soğan, zeytinyağı, maydanoz ve kişniş kullanılarak hazırlanır.

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Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

3- PİZZA MARGHERİTA

Listenin üçüncü sırasında Savoy Kraliçesi'nin ismini alan margarita pizzasına yer verilmiştir. Peynir, domates ve fesleğen ile hazırlanır.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

4- DAKOS

Yunanistan mutfağıyla özdeşleşen dakos, olgun domates, zeytin, kapari, kekik ve ufalanmış peynir karışımından oluşur.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

5- İSKENDER KEBAP

2023'ün en iyi yemekleri listesine girmeyi başaran İskender kebap, dünyadaki en iyi domatesli yemekler listesinde beşinci sırayı almıştır. Bursa mutfağıyla özdeşleşen iskender, et, pide ekmeği ve domates karışımından oluşur ve yanında yoğurtla servis edilir.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

6- MURGH MAKHANİ

Hindistan mutfağıyla özdeşleşen bu yemek, tereyağlı tavuk olarak da bilinir.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

7- PARMİGİANA

İtalyan mutfağından patlıcan parmigiana, geleneksel olarak patlıcan, domates, zeytinyağı ve mozzarella peynirinden oluşur.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

8- CAPRESE PİZZA

Listenin 8. sırasında İtalyan mutfağının geleneksel pizzası "Caprese Pizza" yer alıyor.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

9- GEMİSTA

Yunan mutfağında Yemista olarak da bilinen bu yemek, domates ve yeşil biberin pirinçle doldurulmasıyla hazırlanır.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

10- LOMO SANDVİÇİ

Listenin 10. sırasında Arjantin mutfağından lomo bifteği, domates, marul, chimichurri sosu ve jambon ile hazırlanan lomo sandviçi bulunuyor.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

11- MENEMEN

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

12.- LUTENİTSA SOSU

Bulgaristan ile özdeşleşen ancak Trakya'da da popüler olan bir lezettir.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

28- KISIR

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

31- ÇİĞ KÖFTE

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

32- DOMATES ÇORBASI

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

32. SIRADA İÇ PİLAV LİSTEYİ TAKİP EDİYOR

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

35- ŞAKŞUKA

Şakşuka, yemeklerin yanında sunulur ve meze olarak nitelendirilir.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

61- SEMİZOTU SALATASI

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

83. ACILI EZME

Acılı ezme meze olarak kebapların yanında sunulur.

Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu

89- DOMATES DOLMASI

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Dünyanın en iyi domatesli yemekleri açıklandı! Türkiye’den tarifler listeye damga vurdu
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