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Giriş Tarihi: 17.10.2026 12:46 Son Güncelleme: 17.10.2026 13:33

Dünyanın en iyi kestaneli lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3'ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Dünyaca ünlü gastronomi platformu TasteAtlas, en iyi kestaneli lezzetleri sıraladı. Fransız ve İtalyan tariflerinin yarıştığı listede Türkiye, Bursa imzalı tatlısıyla ilk üçe yerleşti. Ancak bu lezzet sanıldığı gibi kestane şekeri değil..

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Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!
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TasteAtlas dünyanın en iyi kestaneli tabaklarını açıkladı. Macaristan'ın Gesztenyepüré tatlısıyla birinci olduğu listede, Türkiye sürpriz bir tarifle ilk 3'te yerini aldı. İşte, kestaneyi sadece fırınlanmış ya da haşlanmış olarak yiyenleri şok edecek o liste;

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Patates ve mısırın sofralara henüz girmediği çağlarda kestanenin insanlık için gerçek bir kurtarıcı olduğunu biliyor muydunuz? Dağ köylerinde öğütülüp un yapılan ve adeta ağaçta yetişen ekmek kabul edilen bu mucize meyve, yüzyıllardır kış aylarının vazgeçilmezi. Osmanlı saray mutfağında etli yemekleri ve gösterişli pilavları süsleyen kestane, bugün ise sokak köşelerindeki dumanı üstünde kokusuyla hepimizi kendine çekmeyi başarıyor.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Üretim tarafında ise Türkiye küresel çapta en kritik ülkelerden biri. Ege'de Aydın ve İzmir hasadın yükünü çekerken, Bursa bu eşsiz lezzeti tatlıya dönüştürme konusunda ustalığını konuşturuyor. Bir de madalyonun Karadeniz tarafı var: Ormanlardan gelen o meşhur kestane balı, yoğun aroması ve boğazı hafifçe yakan buruk tadıyla sıradan bir kahvaltılık değil, tam anlamıyla bir şifa deposu. Hastalıklara ve zorlu doğa koşullarına meydan okuyan kestane, toprağımızdan çıkan en kıymetli kış miraslarından biri olmaya devam ediyor.

Peki, bu lezzeti arşa çıkaran tatlar konusunda hangi ülkeler ilk sıralarda?

İşte dünyanın en iyi kestaneli lezzetleri;

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Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

20. Lizi chao ziji (Çin / Zhejiang – Kestaneli piliç kavurması)

Taze kestanelerin bahar tavuğu parçalarıyla harlı ateşte ve vok tavada hızlıca kavrulduğu bir yemektir. Sarımsak, acı biber ve fermente soslarla lezzetlendirilen yemek, kestanenin tatlılığı ile tavuğun tuzlu sos dengesini bir araya getirir.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

19. Canestrelli di castagne (İtalya / Ligurya)

Geleneksel Canestrelli kurabiyelerinin kestane unu eklenerek yapılan rustik bir çeşididir. Çiçek formunda kesilen kurabiyeler, kestane ununun verdiği koyu renk ve fındıksı aroma ile çay saatlerinde tüketilir.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

18. Olleta alicantina (İspanya / Alicante)

Alicante yöresine ait sebze, kuru baklagiller, pirinç ve kestanenin birlikte ağır ateşte kaynatıldığı kıvamlı bir güveçtir. Kestane, tuzlu ve sebze ağırlıklı bu kış yemeğine hafif tatlımsı ve topraksı bir denge katar.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

17. Grašnjaki (Hırvatistan / Rukavac)

Özellikle Karnaval döneminde Rukavac bölgesinde yapılan, kestane püresi veya haşlanmış kestane dolgulu geleneksel bir hamur tatlısıdır. Yağda kızartılarak veya fırınlanarak hazırlanır ve üzerine pudra şekeri serpilerek yenir.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

16. Bánh hạt dẻ (Vietnam / Sa Pa)

Vietnam'ın Sa Pa dağ bölgesine özgü, kestane püresi dolgulu fırınlanmış hamur tatlısıdır. Çıtır ve kat kat açılan dış hamurunun içinde hafif tatlı, sıcak ve yoğun bir kestane dolgusu barındırır.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

15. Castagne alla valdostana (İtalya / Aosta Vadisi)

Haşlanmış kestanelerin tereyağı, bal ve bazen yerel grappa ile tavada karamelize edilmesiyle yapılan bir Alpler atıştırmalığıdır. Genellikle taze peynirler veya yöresel şarküteri ürünlerinin yanında garnitür olarak sunulur.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

14. Ban li shao ji (Çin – Kestaneli tavuk yahnisi)

Kestane ve tavuk parçalarının soya sosu, zencefil, taze soğan ve pirinç şarabıyla ağır ateşte pişirildiği meşhur bir kanton yahnisidir. Pişirme sürecinde kestaneler tavuğun sosunu tamamen çekerek lokum gibi yumuşar.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

13. Necci (İtalya / Toskana)

Kestane unu ve su karışımından hazırlanan, kızgın demir plakalar arasında pişirilen ince ve krep benzeri bir lezzettir. Geleneksel olarak sıcakken taze ricotta peyniri veya bal sarılarak tüketilir.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

12. Sopa de castanhas (Portekiz) – 2.6

Portekiz'in kuzey kırsalında kış aylarında sıkça tüketilen, ana malzemesi haşlanmış kestane olan doyurucu bir köy çorbasıdır. Soğan, sarımsak, zeytinyağı ve bazen domuz pastırması veya lahana eklenerek pürüzsüz ya da iri taneli kıvamda pişirilir.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

11 Hishi mochi (Japonya) – 2.8

Japonya'daki Kız Çocukları Festivali için hazırlanan, eşkenar dörtgen şeklindeki üç renkli geleneksel bir pirinç keki tatlısıdır. Katmanlarında kullanılan su kestanesi, pelin otu ve yasemin çiçeği farklı tatlar ve sağlık dileklerini temsil eder.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

10. Kastaniensuppe (Almanya) – 3.1

Haşlanmış kestanelerin tereyağında kavrulup et suyuyla birlikte püre haline getirilmesiyle yapılan kadifemsi bir kış çorbasıdır. Krema, muskat ceviziyle lezzetlendirilerek sıcak servis edilir.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

9. Castagnaccio (İtalya / Lucca) – 3.3

İlave şeker ve un kullanılmadan, doğrudan kestane unu, zeytinyağı, biberiye ve kuru üzümle hazırlanan geleneksel bir Toskana fırın keki çeşididir. Çam fıstığıyla zenginleştirilen kek, kestanenin doğal tadını öne çıkaran yoğun ve glütensiz bir yapıya sahiptir.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

8. Gesztenye szelet (Macaristan) – 3.4

Macar kahvehanelerinin klasik dilim keklerinden biridir. Kestane püresi, yumurta, konyak, vanilya ve az miktarda un ile hazırlanan yoğun kek tabanının koyu çikolatalı ganaj ve kremayla buluşmasından oluşur.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

7. Chè Thái (Vietnam) – 3.5

Kremamsı süt bazı içerisine liçi, jak meyvesi, pandan aromalı jöle ve renkli su kestaneleri eklenerek hazırlanan ferahlatıcı bir soğuk tatlı kokteyldir. Genellikle kırık buz ilave edilerek kaselerde veya uzun bardaklarda anında servis edilir.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

6. Martinigans (Avusturya / Burgenland) – 3.7

Her yıl 11 Kasım St. Martin Günü kutlamalarında hazırlanan geleneksel bir fırında kaz yemeğidir. Kazın içi genellikle kestane ve kuru erikle doldurularak ağır ateşte nar gibi kızarana kadar pişirilir, yanında kırmızı lahana ve patates köftesiyle sunulur.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

5. Kuri kinton (Japonya) – 3.7

Kestane şurubu ve mirin ile tatlandırılmış tatlı patates püresi içine yerleştirilen bütün kestanelerden oluşur. Parlak altın sarısı rengi zenginlik ve ekonomik bereketi temsil ettiğinden, Japonya'da geleneksel yılbaşı sofralarının vazgeçilmez bir parçasıdır.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

4. Marron glacé (Fransa / Rhône-Alpes) – 3.7

Bütün kestanelerin uzun süre şeker şurubunda bekletilerek kurutulmasıyla elde edilen, özellikle Noel döneminde tüketilen lüks bir Fransız şekerlemesidir. Yapımı günler süren bu lezzet, hafif parlak dış kabuğu ve ağızda dağılan yumuşak dokusuyla bilinir.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

3. Kestaneli baklava (Türkiye / Marmara Bölgesi) – 4.0

Türkiye'den listeye giren gururumuz kestaneli baklava!

Özellikle Bursa kentiyle özdeşleşen bu tatlı, ince yufkaların bütün kestane şekerlerini sarıp fırınlanmasıyla yapılır. Klasik şerbetli baklavalara kıyasla kestanenin yumuşak dokusunu öne çıkarır ve genellikle bolca çekilmiş Antep fıstığıyla süslenir.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

2. Mont Blanc (Fransa / İtalya) – 4.0

Alplerin karlı zirvesine benzeyen görüntüsüyle bilinen bu klasik tatlı, tatlandırılmış kestane püresi ve taze çırpılmış kremadan oluşur. Fransa ile İtalya arasında köken tartışması süren lezzet, tel tel kestane şeritlerinin krema tepeciğini sarmasıyla sunulur.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

1. Gesztenyepüré (Macaristan) – 4.1

Şeker ve romla tatlandırılıp ezilen kestanelerin krema sıkacağı benzeri bir aparatla ince şeritler halinde tabağa sıkılmasıyla hazırlanır. Üzerine bol çırpılmış krema, bazen de vişne ve kakao eklenerek servis edilen çok popüler bir Macar tatlısıdır.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Kış aylarının vazgeçilmez simgesi, sokak aralarından yükselen o davetkar kokunun mimarı kestane; sadece bir yiyecek değil, Anadolu topraklarının sabırla büyüttüğü bir miras niteliğinde.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

DÜNYA KESTANE ÜRETİMİNİN %80'İ ÇİN'DEN GELSE DE EN KALİTELİSİ TÜRKİYE'DE YETİŞİYOR

Küresel pazara bakıldığında miktar açısından Çin, dünya üretiminin %80'ini tek başına sırtlayarak dev bir hakimiyet kurmuş durumda. Ancak nicelik ile nitelik arasındaki o keskin çizgide Türkiye devreye giriyor.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Lezzet, aroma ve "premium" kalite standartları söz konusu olduğunda, Türk kestaneleri dünyanın en seçkin ürünleri olarak ön plana çıkıyor.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

O İLİMİZ DÜNYA RAKİPLERİNİ SOLLADI!

Kestane konusunda adeta rakip tanımayan ilimiz Aydın oldu. Küresel anlamda tadıyla kendisine hayran bırakan ve 'premium kalite' sayılan Aydın kestanesi, Aydın'dan dünyaya yayılıyor.

Aynı zamanda İzmir, Bursa ve Kastamonu, Türkiye'nin kestane kalbi olarak bu eşsiz lezzetin ana vatanı kabul ediliyor. Japonya, Türkiye'den aldığı kestaneleri, pazarlarında 'tane' şeklinde satışa sunuyor.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

TÜRK KESTANELERİ YAĞ ORANI VE AROMASIYLA DÜNYA PAZARINDA RAKİPSİZ

Türkiye'nin bu stratejik bölgelerinde yetişen kestaneler; yüksek yağ oranı, yoğun tatlılığı ve karakteristik kokusuyla rakiplerinden keskin bir şekilde ayrılıyor.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Bu üstün özellikler, Türk kestanelerini dünya pazarında "özel ve ayrıcalıklı" bir niş ürün konumuna taşıyor. Öyle ki, bu kalite farkı fiyat etiketlerine de yansıyor; bugün Türk kestaneleri Japonya gibi kalite hassasiyeti yüksek pazarlarda tanesi 30-40 lira gibi rekor fiyatlardan alıcı bulabiliyor.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

BİR KESTANE AĞACININ TAM VERİME ULAŞMASI TAM 30 YIL SÜRÜYOR

Son dönemde kestane fiyatlarında gözlemlenen artışın arkasında ise üretimin aşırı zahmetli ve uzun vadeli bir süreç olması yatıyor.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

BİR KESTANE FİDANININ DİKİLDİKTEN SONRA TAM VERİME ULAŞMASI YAKLAŞIK 30 YILLIK BİR SABIR VE EMEK YOLCULUĞU GEREKTİRİYOR

Yılda yaklaşık 60 ila 70 bin ton üretim kapasitesine sahip olan Türkiye'de, her ağaçtan ortalama 50 ila 70 kilo ürün alınıyor. Ancak bu kısıtlı ama değerli verim, son yıllarda ciddi bir biyolojik tehditle karşı karşıya kalmış durumda.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

KESTANE GAL ARISI VERİMİ BAZI BÖLGELERDE %60 ORANINDA DÜŞÜRDÜ

Üreticinin en büyük kabusu haline gelen "kestane gal arısı", Türkiye'nin bu değerli ihracat kalemini doğrudan tehdit ediyor. Bu zararlının etkisiyle bazı bölgelerde rekolte %60'a kadar gerilerken, azalan arz ve artan işçilik maliyetleri tezgahlardaki fiyatları yukarı çekiyor.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Uzmanlar, dünyanın miktar olarak çok üretse de en değerlisini Türkiye'nin yetiştirdiğini, ancak bu 30 yıllık emeğin korunması için mücadelenin şart olduğunu vurguluyor.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

İŞTE ÜLKELERİN YILLIK KESTANE ÜRETİMİ (2020)

Çin 1.743.4 ton

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

İspanya 188.7 ton

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Bolivya 80.9 ton

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Türkiye 76 ton

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Güney Kore 54.4 ton

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

İtalya 49.7 ton

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Portekiz 42.2 ton

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Tüm dünyada ise 2020 yılında 2,321.8 ton kestane üretildi.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

TÜRKİYE RAKİPLERİNİ SOLLAMAYA DEVAM EDİYOR! "DÜNYANIN EN İYİ İNCİRİ" LİSTESİNE O İLİYLE ZİRVEYE OTURDU...

Dünyanın dört bir yanından lezzetleri oylayan gastronomi platformu TasteAtlas, "Dünyanın En İyi 7 İnciri" listesini yayınladı. Global listede rakiplerini açık ara geride bırakan Ege'nin o inciri, kalitesi ve aromasıyla dünya gastronomi otoritelerinden tam not alarak listenin ilk sırasına yerleşti.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

7. Col de dame noire - FRANSA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

6. Fiorone di Torre Canne - İTALYA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

5. Fico Bianco del Cilento - İTALYA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

4. Figue de Solliès - FRANSA (2.8 puan)

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

3. Syka Vavronas Markopoulou Messongion - YUNANİSTAN (3.7 puan)

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

2. Black Mission Figs - ABD (4 puan)

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

1. Aydın İnciri - TÜRKİYE (4.4 puan)

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 DOMATESİ:

Pomodoro S. Marzano (İtalya - 4.5 Puan): Listenin zirvesinde yer alan bu domates, sosların, pizzaların ve makarnaların kralı olarak biliniyor. Konserve yapımı için de en ideal çeşit.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Tomataki Santorinis (Yunanistan - 4.5 Puan): Güneşte kurutmaya çok uygun olan bu çeşit; salatalarda, mezelerde ve soslarda tercih ediliyor.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Pomodoro di Pachino (İtalya - 4.4 Puan): Taze atıştırmalık olarak tüketilen bu domates, deniz ürünleri ve makarnalara eşsiz bir tat katıyor.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Datterino (İtalya - 4.4 Puan): Tatlı soslar ve fırın yemekleri için vazgeçilmez bir tercih.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Costoluto Fiorentino (İtalya - 4.4 Puan): Izgara yapmaya uygun yapısıyla dikkat çeken bu domates, bruschetta ve taze tüketim için ideal.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Piennolo del Vesuvio (İtalya - 4.4 Puan): Vezüv yanardağının eteklerinde yetişen bu çeşit, közleme ve saklama (kurutma) için mükemmel.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Cuore di Bue (İtalya - 4.3 Puan): Bu büyük domates, sandviçlerin ve Caprese salatasının yıldızı.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Ayaş Domatesi (Türkiye - 4.3 Puan): Listeye 8. sıradan giren Ayaş Domatesi, taze tüketim ve özellikle Türk kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olarak tescillendi.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Creole Tomato (ABD - 4.3 Puan): Sandviçler ve taze salatalar için Amerika'nın en sevilen çeşitlerinden biri.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

Veselaya Sosedka (Rusya - 4.3 Puan): Listeyi 10. sırada tamamlayan bu çeşit, taze salatalardaki başarısıyla biliniyor.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

TÜRKİYE'NİN GURURU: AYAŞ DOMATESİ

Listede 8. sırada yer alan Ayaş Domatesi, ince kabuğu ve kendine has aromasıyla sadece Türkiye'de değil, artık dünyada da parmakla gösteriliyor. Özellikle kahvaltı tabaklarında ve taze salatalarda fark yaratan bu lezzet, Anadolu'nun verimli topraklarının gücünü bir kez daha kanıtladı.

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

20. Chocolate soufflé - FRANSA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

19. Kunāfah - MISIR

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

18. Bambalouni - TUNUS

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

17. Nutella crêpes - FRANSA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

16. Vánoční cukroví - ÇEK CUMHURİYETİ

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

15. Carlota de limón - MEKSİKA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

14. Pisang goreng - ENDONEZYA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

13. Pavê - BREZİLYA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

12. Kladdkaka - İSVEÇ

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

11. Cremolada - PERU

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

10. Pão de Ló de Ovar - PORTEKİZ

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

9. Tinginys - LİTVANYA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

8. Sweet crêpes - FRANSA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

7. Tembleque - PORTO RİKO

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

6. Fıstıklı sarma - TÜRKİYE

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

5. Gaziantep baklavası - TÜRKİYE

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

4. Strudel - İTALYA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

3. Gelato al pistacchio - İTALYA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

2. Clotted cream ice cream - İNGİLTERE

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

VE LİSTENİN ZİRVESİNDE:

1. Antakya künefesi - TÜRKİYE

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

TASTEATLAS TÜRK LEZZETLERİNE DOYMUYOR! BAKIN "TÜRKİYE'NİN EN İYİ YEMEKLERİ" LİSTESİNDE HANGİ LEZZETLER VAR!

20. KISIR

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

19. YUFKA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

18. BAZLAMA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

17. AŞURE

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

16. GÖZLEME

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

15. ŞİŞ TAVUK

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

14. ADANA KEBAP

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

13. KOKOREÇ

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

12. LOKUM

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

11. MUHALLEBİ

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

10. BİBER DOLMASI

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

9. DÖNER KEBAB

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

8. AÇMA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

7. KAHVALTI

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

6. MANTI

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

5. BAKLAVA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

4. SARMA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

3. KÖFTE

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

2. DONDURMA

Dünyanın En İyi Kestaneli Lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3’ten girdi ama kestane şekeriyle değil!

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Dünyanın en iyi kestaneli lezzetleri seçildi: Türkiye listeye ilk 3'ten girdi ama kestane şekeriyle değil!
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