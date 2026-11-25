TasteAtlas'ın dünyanın en iyi kuzu yemekleri listesi açıklandı. Türk mutfağından Cağ kebabı ve Hünkar beğendi başta olmak üzere birçok geleneksel lezzet küresel sıralamada kendine yer buldu. Türk yemeklerinin üst sıralara kadar yükseldiği listede hangi lezzetin zirveye en çok yaklaştığı ise merak konusu oldu.