Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! TasteAtlas 2026 listesine Türk mutfağı damga vurdu!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 18:32 Son Güncelleme: 20.10.2026 18:35

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! TasteAtlas 2026 listesine Türk mutfağı damga vurdu!

Dünyanın en iyi mutfakları, TasteAtlas'ın 2025/2026 dönemi için hazırladığı sıralamayla yeniden karşı karşıya geldi. Ülkelerin yemek kültürlerini uluslararası ölçekte değerlendiren listede, farklı mutfakların sıralamadaki konumları dikkat çekti. Türkiye'nin dünyaca ünlü mutfaklar arasındaki yeri de listenin öne çıkan ayrıntılarından biri oldu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SABAH İNTERNET Yaşam
Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!
  • ABONE OL

İtalya'dan Japonya'ya, Yunanistan'dan Türkiye'ye kadar pek çok ülkenin yemek kültürü, TasteAtlas'ın dünyanın en iyi mutfakları listesinde karşılaştırıldı. 2025/2026 sıralaması, farklı mutfakların dünya çapındaki konumunu ortaya koydu. İlk sıralarda hangi ülkelerin bulunduğu ve listenin devamında nasıl bir tablo oluştuğu dikkat çekti.

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

Dünyanın dört bir yanındaki mutfaklar, kendilerine özgü yemekleri, yöresel ürünleri ve köklü gelenekleriyle gastronomi tutkunlarının ilgisini çekiyor. İtalyan mutfağının makarnaları, Japon mutfağının deniz ürünleri, Meksika'nın baharatlı tarifleri ve Türk mutfağının zengin sofra kültürü, bu çeşitliliğin öne çıkan örnekleri arasında bulunuyor.

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

Gastronomi rehberi TasteAtlas, 2025/2026 dönemi için hazırladığı Dünyanın En İyi 100 Mutfağı listesinde farklı ülkelerin yemek kültürlerini kullanıcı değerlendirmelerine göre sıraladı. Platformun açıkladığı listede Türk mutfağı yedinci sırada yer alırken ilk 10'da Avrupa ve Asya mutfaklarının yanı sıra farklı coğrafyalardan lezzetler de bulunuyor.

İşte TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 30 mutfağı:

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

1. İtalya mutfağı — 4,64 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

2. Yunanistan mutfağı — 4,60 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

3. Peru mutfağı — 4,54 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

4. Portekiz mutfağı — 4,53 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

5. İspanya mutfağı — 4,53 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

6. Japonya mutfağı — 4,49 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

7. Türk mutfağı — 4,49 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

8. Çin mutfağı — 4,48 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

9. Fransa mutfağı — 4,48 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

10. Endonezya mutfağı — 4,48 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

11. Meksika mutfağı — 4,46 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

12. Sırbistan mutfağı — 4,45 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

13. Hindistan mutfağı — 4,43 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

14. Polonya mutfağı — 4,42 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

15. ABD mutfağı — 4,42 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

16. Vietnam mutfağı — 4,36 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

17. Brezilya mutfağı — 4,36 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

18. Hırvatistan mutfağı — 4,35 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

19. Güney Kore mutfağı — 4,34 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

20. Lübnan mutfağı — 4,34 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

21. Gürcistan mutfağı — 4,32 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

22. Macaristan mutfağı — 4,32 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

23. Kolombiya mutfağı — 4,31 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

24. Tayland mutfağı — 4,29 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

25. Filipinler mutfağı — 4,28 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

26. Arjantin mutfağı — 4,27 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

27. Almanya mutfağı — 4,27 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

28. Rusya mutfağı — 4,27 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

29. Malezya mutfağı — 4,26 puan

Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! Türk mutfağı dünya devleri arasına girdi!

30. Fas mutfağı — 4,25 puan

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! TasteAtlas 2026 listesine Türk mutfağı damga vurdu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA