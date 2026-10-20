Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! TasteAtlas 2026 listesine Türk mutfağı damga vurdu!

İtalya'dan Japonya'ya, Yunanistan'dan Türkiye'ye kadar pek çok ülkenin yemek kültürü, TasteAtlas'ın dünyanın en iyi mutfakları listesinde karşılaştırıldı. 2025/2026 sıralaması, farklı mutfakların dünya çapındaki konumunu ortaya koydu. İlk sıralarda hangi ülkelerin bulunduğu ve listenin devamında nasıl bir tablo oluştuğu dikkat çekti.
Dünyanın dört bir yanındaki mutfaklar, kendilerine özgü yemekleri, yöresel ürünleri ve köklü gelenekleriyle gastronomi tutkunlarının ilgisini çekiyor. İtalyan mutfağının makarnaları, Japon mutfağının deniz ürünleri, Meksika'nın baharatlı tarifleri ve Türk mutfağının zengin sofra kültürü, bu çeşitliliğin öne çıkan örnekleri arasında bulunuyor.
Gastronomi rehberi TasteAtlas, 2025/2026 dönemi için hazırladığı Dünyanın En İyi 100 Mutfağı listesinde farklı ülkelerin yemek kültürlerini kullanıcı değerlendirmelerine göre sıraladı. Platformun açıkladığı listede Türk mutfağı yedinci sırada yer alırken ilk 10'da Avrupa ve Asya mutfaklarının yanı sıra farklı coğrafyalardan lezzetler de bulunuyor.
İşte TasteAtlas'a göre dünyanın en iyi 30 mutfağı:
1. İtalya mutfağı — 4,64 puan
2. Yunanistan mutfağı — 4,60 puan
3. Peru mutfağı — 4,54 puan
4. Portekiz mutfağı — 4,53 puan
5. İspanya mutfağı — 4,53 puan
6. Japonya mutfağı — 4,49 puan
7. Türk mutfağı — 4,49 puan
8. Çin mutfağı — 4,48 puan
9. Fransa mutfağı — 4,48 puan
10. Endonezya mutfağı — 4,48 puan
11. Meksika mutfağı — 4,46 puan
12. Sırbistan mutfağı — 4,45 puan
13. Hindistan mutfağı — 4,43 puan
14. Polonya mutfağı — 4,42 puan
15. ABD mutfağı — 4,42 puan
16. Vietnam mutfağı — 4,36 puan
17. Brezilya mutfağı — 4,36 puan
18. Hırvatistan mutfağı — 4,35 puan
19. Güney Kore mutfağı — 4,34 puan
20. Lübnan mutfağı — 4,34 puan
21. Gürcistan mutfağı — 4,32 puan
22. Macaristan mutfağı — 4,32 puan
23. Kolombiya mutfağı — 4,31 puan
24. Tayland mutfağı — 4,29 puan
25. Filipinler mutfağı — 4,28 puan
26. Arjantin mutfağı — 4,27 puan
27. Almanya mutfağı — 4,27 puan