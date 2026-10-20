Dünyanın en iyi mutfakları açıklandı! TasteAtlas 2026 listesine Türk mutfağı damga vurdu!

İtalya'dan Japonya'ya, Yunanistan'dan Türkiye'ye kadar pek çok ülkenin yemek kültürü, TasteAtlas'ın dünyanın en iyi mutfakları listesinde karşılaştırıldı. 2025/2026 sıralaması, farklı mutfakların dünya çapındaki konumunu ortaya koydu. İlk sıralarda hangi ülkelerin bulunduğu ve listenin devamında nasıl bir tablo oluştuğu dikkat çekti.