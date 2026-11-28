Anadolu sofralarının sevilen lezzetlerinden Afyon pastırması ve Türk pastırması, bu kez dünyanın farklı mutfaklarıyla aynı listede buluştu. TasteAtlas'ın hazırladığı sıralamada geleneksel yöntemlerle kurutulan et ürünleri değerlendirilirken, Türkiye'nin iki farklı pastırma çeşidi de kendine yer buldu.
İşte TasteAtlas'ın yayımladığı dünyanın en iyi pastırmaları listesi...
2. Cecina de Leon: İspanya
3. Pastarma Govezhda: Bulgaristan
4. Bresaola Della Valtellina: İtalya
5. Afyon Pastırması: Türkiye
6. Pastırma: Türkiye
7. Montreal-Style Smoked Meat: Kanada
8. Zlatiborska Prsuta: Sırbistan
9. Visocka Pecenica: Bosna Hersek
10. Uzicka Prsuta: Sırbistan
Türkiye'de pastırmayla özdeşleşen şehirlerin başında Kayseri gelse de dünya sıralamasında Afyon'un adı üst sıralara yazıldı. Kendine özgü hazırlanışı ve geleneksel üretim yöntemleriyle bilinen Afyon pastırması, listenin 5. basamağına yerleşti.
Türkiye'nin bir diğer temsilcisi ise yalnızca "Pastırma" adıyla değerlendirildi. Bu lezzet de 6. sırada yer alarak Afyon pastırmasının hemen ardından geldi.
Böylece Türk mutfağı, aynı sıralamada art arda iki basamakta kendine yer bulmuş oldu.