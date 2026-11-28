PASTIRMA DENİNCE AKLA KAYSERİ GELİYOR AMA LİSTEDE AFYON SÜRPRİZİ VAR!

Türkiye'de pastırmayla özdeşleşen şehirlerin başında Kayseri gelse de dünya sıralamasında Afyon'un adı üst sıralara yazıldı. Kendine özgü hazırlanışı ve geleneksel üretim yöntemleriyle bilinen Afyon pastırması, listenin 5. basamağına yerleşti.

Türkiye'nin bir diğer temsilcisi ise yalnızca "Pastırma" adıyla değerlendirildi. Bu lezzet de 6. sırada yer alarak Afyon pastırmasının hemen ardından geldi.

Böylece Türk mutfağı, aynı sıralamada art arda iki basamakta kendine yer bulmuş oldu.