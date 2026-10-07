Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu: Türkiye’den seçilen o tarif devlerin önüne geçti!

İtalyan risottosu ve İspanyol paellası gibi klasiklerin yer aldığı küresel pirinç yemekleri listesi açıklandı. Dünya mutfaklarını buluşturan bu güncel sıralamada, Türkiye'den de geleneksel bir tarifimiz üst sıralarda kendine yer buldu. Uluslararası gurmelerin beğenisini kazanan bu lezzet, mutfağımızın zenginliğini bir kez daha gösterdi. İşte dünya genelinde öne çıkan o popüler pirinç yemekleri ve listeye giren lezzetimiz...