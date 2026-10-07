Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu: Türkiye’den seçilen o tarif devlerin önüne geçti!
Giriş Tarihi: 7.10.2026 00:42 Son Güncelleme: 7.10.2026 00:46

Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu: Türkiye’den seçilen o tarif devlerin önüne geçti!

Gastronomi dünyasında büyük ilgi gören "dünyanın en iyi pirinç yemekleri" listesi yayınlandı. Asya’dan Avrupa’ya farklı mutfak kültürlerinin pişirme tekniklerini yansıtan listede, hem tanıdık hem de oldukça farklı yöresel lezzetler yer alıyor. Farklı ülkelerin sofralarından tam not alarak öne çıkan bu özel tarifler, pirincin mutfaklardaki zenginliğini bir kez daha gösteriyor. İşte dünya genelinde en çok beğenilen ve popüler olan o pirinç yemekleri...

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Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu: Türkiye’den seçilen o tarif devlerin önüne geçti!
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İtalyan risottosu ve İspanyol paellası gibi klasiklerin yer aldığı küresel pirinç yemekleri listesi açıklandı. Dünya mutfaklarını buluşturan bu güncel sıralamada, Türkiye'den de geleneksel bir tarifimiz üst sıralarda kendine yer buldu. Uluslararası gurmelerin beğenisini kazanan bu lezzet, mutfağımızın zenginliğini bir kez daha gösterdi. İşte dünya genelinde öne çıkan o popüler pirinç yemekleri ve listeye giren lezzetimiz...

Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu: Türkiye’den seçilen o tarif devlerin önüne geçti!

1-RİSOTTO

Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu: Türkiye’den seçilen o tarif devlerin önüne geçti!

2-PAELLA

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu: Türkiye’den seçilen o tarif devlerin önüne geçti!

3-HİNDİSTAN VE PAKİSTAN'IN BİRYANİ'Sİ

Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu: Türkiye’den seçilen o tarif devlerin önüne geçti!

4-JAPONYA'NIN SUSHİ'Sİ

Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu: Türkiye’den seçilen o tarif devlerin önüne geçti!

5- ÖZBEK PİLAVI (OSH/PLOV)

Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu: Türkiye’den seçilen o tarif devlerin önüne geçti!

6-BİBİMBAP

Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu: Türkiye’den seçilen o tarif devlerin önüne geçti!

7-ENDONEZYA'DAN NASİ GORENG

Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu: Türkiye’den seçilen o tarif devlerin önüne geçti!

8-TEREYAĞLI TÜRK PİLAVI

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Dünyanın en iyi pirinç yemekleri belli oldu: Türkiye’den seçilen o tarif devlerin önüne geçti!
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