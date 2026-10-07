Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

Gastronomi alanındaki paylaşımlarıyla bilinen TasteAtlas, süt ürünleri kategorisindeki yeni sıralamasını paylaştı. Farklı mutfak kültürlerine ait ürünlerin yer aldığı listede Türkiye, ilk 3 dereceye 2 ürün sokarak dikkat çekti. İşte dünyanın en iyi süt ürünleri sıralaması ve listede öne çıkan Türk lezzetleri...
15-Heumilch (Çayır sütü) – Avusturya
13-Twaróg (Lor peyniri) – Polonya
12-Tvorog (Rus lor peyniri) – Rusya
11-Cuajada (Taze süt peyniri) – İspanya
10-Ghee (Sade yağ) – Hindistan
9-Cornish kaymaklı krema – İngiltere
8-Yoğurt – Bulgaristan
7-Bulgar ekşi sütü – Bulgaristan
6-Yunan yoğurdu (Süzme yoğurt) – Yunanistan
5-Devonshire clotted cream (Kaymaklı krema) – İngiltere
4-Beurre d'Isigny (Isigny tereyağı) – Fransa
3-Kaymak – Türkiye
2-İrlanda tereyağı – İrlanda