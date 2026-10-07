Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!
Giriş Tarihi: 7.10.2026 23:54 Son Güncelleme: 7.10.2026 23:55

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

Uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas, dünya genelindeki kullanıcı değerlendirmelerine dayanan "Dünyanın En İyi Süt Ürünleri" listesini yayımladı. Çeşitli ülkelerden geleneksel lezzetlerin değerlendirildiği listede Türkiye, ilk üç sırada yer alan iki farklı lezzetiyle öne çıktı. Yöresel üretim yöntemleri ve özgün tatlarıyla bilinen bu iki ürün, uluslararası sıralamada üst basamaklarda kendilerine yer buldu.

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!
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Gastronomi alanındaki paylaşımlarıyla bilinen TasteAtlas, süt ürünleri kategorisindeki yeni sıralamasını paylaştı. Farklı mutfak kültürlerine ait ürünlerin yer aldığı listede Türkiye, ilk 3 dereceye 2 ürün sokarak dikkat çekti. İşte dünyanın en iyi süt ürünleri sıralaması ve listede öne çıkan Türk lezzetleri...

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

15-Heumilch (Çayır sütü) – Avusturya

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

14-Crème fraîche (Fransız ekşi krema) – Fransa

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

13-Twaróg (Lor peyniri) – Polonya

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

12-Tvorog (Rus lor peyniri) – Rusya

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

11-Cuajada (Taze süt peyniri) – İspanya

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

10-Ghee (Sade yağ) – Hindistan

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

9-Cornish kaymaklı krema – İngiltere

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

8-Yoğurt – Bulgaristan

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

7-Bulgar ekşi sütü – Bulgaristan

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

6-Yunan yoğurdu (Süzme yoğurt) – Yunanistan

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

5-Devonshire clotted cream (Kaymaklı krema) – İngiltere

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

4-Beurre d'Isigny (Isigny tereyağı) – Fransa

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

3-Kaymak – Türkiye

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

2-İrlanda tereyağı – İrlanda

Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!

1- Trabzon tereyağı

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Dünyanın en iyi süt ürünleri belli oldu: Türkiye’den 2 lezzet ilk 3’e adını yazdırdı!
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