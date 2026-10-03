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Giriş Tarihi: 3.10.2026 17:18

Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?

TasteAtlas, gastronomi tutkunlarının merakla beklediği "Dünyanın En İyi Sütlü İçecekleri" listesini güncelledi. Farklı coğrafyalardan yüz binlerce lezzet tutkununun oylarıyla belirlenen listede Hindistan lezzetleri zirveye ambargo koyarken, Türk mutfağının vazgeçilmez milli lezzeti de dünya devleriyle yarıştı. Peki serinletici aroması ve ferahlatıcı tadıyla sofralarımızın baş tacı olan milli içeceğimiz kaçıncı sırada yer aldı? İşte detaylar...

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?
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Dünyanın dört bir yanından geleneksel lezzetleri ve yerel tarifleri puanlayarak gastronomi dünyasına yön veren TasteAtlas, bu kez süt ve süt ürünleriyle hazırlanan en popüler içecekleri mercek altına aldı. Listenin zirvesinde tropikal meyveler ve baharatlarla zenginleştirilen Asya içecekleri öne çıkarken, Türkiye'nin asırlık lezzet geleneği de uluslararası arenada kendine üst sıralarda yer buldu.

20. TAHN (ERMENİSTAN)

Puanı: 3.1

19. COFFEE MİLK (ABD)

Puanı: 3.1

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18. ŽİNČİCA (SLOVAKYA)

Puanı: 3.2

17. MİLKİS (GÜNEY KORE)

Puanı: 3.6

16. LECHE MERENGADA (İSPANYA)

Puanı: 3.7

15. NAMKEEN LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 3.7

14. AVENA COLOMBİANA (KOLOMBİYA)

Puanı: 3.7

13. AYRAN (TÜRKİYE)

Puanı: 3.8

12. PUCKO (İSVEÇ)

Puanı: 3.8

11. SODA GEMBİRA (ENDONEZYA)

Puanı: 3.9

10. BANDUNG (MALEZYA)

Puanı: 3.9

9. COCİO (DANİMARKA)

Puanı: 3.9

8. RYAZHENKA (UKRAYNA)

Puanı: 4.1

7. LİCUADO (MEKSİKA)

Puanı: 4.1

6. LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 4.1

5. CHOCOLATE CALİENTE (İSPANYA)

Puanı: 4.2

4. LECHE CON PLÁTANO (ŞİLİ)

Puanı: 4.2

3. CHOLADO (KOLOMBİYA)

Puanı: 4.2

2. MEETHİ LASSİ / TATLI LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 4.4

1. MANGO LASSİ (HİNDİSTAN)

Puanı: 4.4

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Dünyanın en iyi sütlü içecekleri seçildi: Türkiye’nin Milli Lezzeti Kaçıncı Sırada?
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