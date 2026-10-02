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TasteAtlas dünyanın en iyi et çorbalarını açıkladı: Türkiye 1. oldu! İşte dünya şampiyonu lezzetimiz…
Giriş Tarihi: 02.10.2026 13:25
TasteAtlas dünyanın en iyi et çorbalarını açıkladı: Türkiye 1. oldu! İşte dünya şampiyonu lezzetimiz…
Dünyanın en popüler gastronomi rehberlerinden TasteAtlas, dünyanın en iyi etli çorbaları listesini güncelledi. Küresel ölçekte yüz binlerce gurme ve lezzet tutkununun oylarıyla şekillenen listede dev küresel rakipler geride kaldı. Bir Türk lezzeti, 4.5 puanla dünyanın 1 numaralı etli çorbası seçildi. İşte detaylar...