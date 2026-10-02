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Giriş Tarihi: 02.10.2026 13:25

TasteAtlas dünyanın en iyi et çorbalarını açıkladı: Türkiye 1. oldu! İşte dünya şampiyonu lezzetimiz…

Dünyanın en popüler gastronomi rehberlerinden TasteAtlas, dünyanın en iyi etli çorbaları listesini güncelledi. Küresel ölçekte yüz binlerce gurme ve lezzet tutkununun oylarıyla şekillenen listede dev küresel rakipler geride kaldı. Bir Türk lezzeti, 4.5 puanla dünyanın 1 numaralı etli çorbası seçildi. İşte detaylar...

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TasteAtlas dünyanın en iyi et çorbalarını açıkladı: Türkiye 1. oldu! İşte dünya şampiyonu lezzetimiz…

Dünya mutfaklarını mercek altına alan ve lezzet haritalarıyla sık sık gündeme gelen TasteAtlas, merakla beklenen dünyanın en iyi et çorbaları listesini duyurdu. Dünya mutfaklarından geleneksel tariflerin kıyasıya yarıştığı değerlendirmede, Türk mutfağının zengin çorba kültürü küresel arenada bir kez daha göğsümüzü kabarttı.

TasteAtlas dünyanın en iyi et çorbalarını açıkladı: Türkiye 1. oldu! İşte dünya şampiyonu lezzetimiz…

10. HAKATA RAMEN

- Fukuoka, Japonya

- 4.3 Puan

İncecik, sert buğday erişteleri ve yoğun kıvamlı kemik suyuyla hazırlanan, üzerine taze yeşil soğan ve acı hardal otu eklenerek içilen dünyaca ünlü ramen çeşidi.

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TasteAtlas dünyanın en iyi et çorbalarını açıkladı: Türkiye 1. oldu! İşte dünya şampiyonu lezzetimiz…

9. MİSO RAMEN

- Sapporo, Japonya

- 4.3 Puan

Özel miso salçası, sarımsak, mısır ve soya filizlerinin wok tavada kavrulup zengin et suyuyla buluşturulduğu, Sapporo bölgesine özgü lezzet.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
TasteAtlas dünyanın en iyi et çorbalarını açıkladı: Türkiye 1. oldu! İşte dünya şampiyonu lezzetimiz…

8. HÚSLEVES

- Macaristan

- 4.3 Puan

Macar ev mutfağının başyapıtı; kök sebzeler, erişte ve sığır/tavuk etinin berrak bir et suyunda ağır ağır pişirilmesiyle yapılan geleneksel kış çorbası.

TasteAtlas dünyanın en iyi et çorbalarını açıkladı: Türkiye 1. oldu! İşte dünya şampiyonu lezzetimiz…

7. SOPA DA PEDRA

- Portekiz

- 4.3 Puan

Efsaneye göre bir keşişin sadece bir taş ve suyla başladığı; fasulye, özel Portekiz sosisleri ve domuz etiyle zenginleşen hikayeli bir yemek.

TasteAtlas dünyanın en iyi et çorbalarını açıkladı: Türkiye 1. oldu! İşte dünya şampiyonu lezzetimiz…

6. PHỞ BÒ / DANA PHO

- Vietnam

- 4.4 Puan

Dana kaval kemiği, çubuk tarçın, yıldız anason ve karanfille saatlerce demlenen berrak et suyu içinde pirinç erişteleri ve ince biftek dilimleriyle servis edilen Vietnam klasiği.

TasteAtlas dünyanın en iyi et çorbalarını açıkladı: Türkiye 1. oldu! İşte dünya şampiyonu lezzetimiz…

5. TOM KHA GAİ

- Tayland

- 4.4 Puan

Hindistan cevizi sütünün kremsi dokusu ile galangal kökü, limon otu ve acı biberlerin ferahlatıcı ekşiliğini buluşturan, mideyi rahatlatmasıyla bilinen şifalı Tayland çorbası.

TasteAtlas dünyanın en iyi et çorbalarını açıkladı: Türkiye 1. oldu! İşte dünya şampiyonu lezzetimiz…

4. SİNİGANG NA BABOY

- Filipinler

- 4.4 Puan

Demirhindi (tamarind) meyvesi sayesinde kendine has ekşi bir aromaya sahip olan; domates, bamya ve turp gibi sebzelerle zenginleştirilen Filipinler'in ekşi-tuzlu et çorbası.

TasteAtlas dünyanın en iyi et çorbalarını açıkladı: Türkiye 1. oldu! İşte dünya şampiyonu lezzetimiz…

3. TONKOTSU RAMEN

- Fukuoka, Japonya

- 4.4 Puan

Domuz kemiklerinin kolajen ve yağ tamamen eriyene kadar uzun saatler kaynatılmasıyla elde edilen; kremsi çorba suyu, özel erişte ve erimiş et dilimleriyle sunulan efsanevi Japon rameni.

TasteAtlas dünyanın en iyi et çorbalarını açıkladı: Türkiye 1. oldu! İşte dünya şampiyonu lezzetimiz…

2. SOTO BETAWİ

- Cakarta, Endonezya

- 4.4 Puan

Hindistan cevizi sütü ve baharatlı et suyunda ağır ağır pişen dana eti ve sakatatlardan oluşan, Cakarta sokaklarının en popüler doyurucu çorbası.

TasteAtlas dünyanın en iyi et çorbalarını açıkladı: Türkiye 1. oldu! İşte dünya şampiyonu lezzetimiz…

1. BEYRAN ÇORBASI

- Gaziantep, Türkiye

- 4.5 Puan

Yüksek ateşte cızırdayan kuzu yağı, didiklenmiş kuzu eti, bol sarımsak ve acı biberin muazzam uyumu. Gaziantep'te güne enerjik başlamak için sabah kahvaltısında tüketilen tescilli lezzetimiz.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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