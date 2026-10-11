Dünyanın en iyi tereyağları açıklandı! Listenin zirvesinde Türk lezzeti var

Ekmekten sıcak hamur işlerine, yöresel yemeklerden kahvaltı tabaklarına kadar pek çok tarifin vazgeçilmezi olan tereyağı, dünya mutfaklarının da önemli ürünleri arasında bulunuyor. Farklı ülkelerin kendine özgü tereyağı çeşitlerinin sıralandığı listede Türkiye'den bir ürünün yer alması, Anadolu'nun köklü süt ürünleri geleneğini yeniden gündeme taşıdı.