Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en iyi tereyağları açıklandı! Listenin zirvesinde Türk lezzeti var
Giriş Tarihi: 11.10.2026 15:38

Dünyanın en iyi tereyağları açıklandı! Listenin zirvesinde Türk lezzeti var

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden tereyağı, bu kez uluslararası bir listeyle gündeme geldi. Yemeklere kattığı aroma ve kendine özgü tadıyla öne çıkan tereyağları dünya çapında değerlendirilirken Türkiye’den bir lezzetin de listede yer alması dikkat çekti. Geleneksel üretim yöntemleri ve zengin süt ürünleri kültürüyle öne çıkan Türkiye’nin listedeki temsilcisi, yerli lezzetlere ilgi duyanların merakını artırdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi tereyağları açıklandı! Listenin zirvesinde Türk lezzeti var
  • ABONE OL

Ekmekten sıcak hamur işlerine, yöresel yemeklerden kahvaltı tabaklarına kadar pek çok tarifin vazgeçilmezi olan tereyağı, dünya mutfaklarının da önemli ürünleri arasında bulunuyor. Farklı ülkelerin kendine özgü tereyağı çeşitlerinin sıralandığı listede Türkiye'den bir ürünün yer alması, Anadolu'nun köklü süt ürünleri geleneğini yeniden gündeme taşıdı.

Dünyanın en iyi tereyağları açıklandı! Listenin zirvesinde Türk lezzeti var

10- Manteiga de garrafa (Brezilya'nın Kuzeydoğu Bölgesi)

Dünyanın en iyi tereyağları açıklandı! Listenin zirvesinde Türk lezzeti var

9- Mantequilla de Soria (Soria, İspanya)

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Dünyanın en iyi tereyağları açıklandı! Listenin zirvesinde Türk lezzeti var

08- Ardenne Tereyağı (Valonya, Belçika)

Dünyanın en iyi tereyağları açıklandı! Listenin zirvesinde Türk lezzeti var

07- Niter kibbeh (Etiyopya)

Dünyanın en iyi tereyağları açıklandı! Listenin zirvesinde Türk lezzeti var

06- Manteiga dos Açores (Azor Adaları, Portekiz)

Dünyanın en iyi tereyağları açıklandı! Listenin zirvesinde Türk lezzeti var

05- Beurre Charentes-Poitou (Charente, Fransa)

Dünyanın en iyi tereyağları açıklandı! Listenin zirvesinde Türk lezzeti var

04- Ghee (Hindistan)

Dünyanın en iyi tereyağları açıklandı! Listenin zirvesinde Türk lezzeti var

03- Isigny Tereyağı (Isigny-sur-Mer, Fransa)

Dünyanın en iyi tereyağları açıklandı! Listenin zirvesinde Türk lezzeti var

02- Trabzon Tereyağı (Trabzon, Türkiye)

Dünyanın en iyi tereyağları açıklandı! Listenin zirvesinde Türk lezzeti var

01- İrlanda tereyağı (İrlanda)

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en iyi tereyağları açıklandı! Listenin zirvesinde Türk lezzeti var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA