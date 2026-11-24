Yemeklere kattığı aroma ve kahvaltılarda sunduğu eşsiz lezzetle öne çıkan tereyağı, uluslararası gastronomi listelerinde de ilgi görüyor. Farklı ülkelerin üretim yöntemleri ve yöresel tatlarıyla değerlendirildiği sıralamada Türkiye'den yer alan ürünün hangi özellikleriyle öne çıktığı merak uyandırdı.