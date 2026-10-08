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Giriş Tarihi: 08.10.2026 21:33

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

Dünya üniversitelerinin sıralandığı yeni araştırmanın sonuçları yayımlandı. Türkiye’den 47 üniversitenin dahil olduğu listede, Türk yükseköğretim kurumlarının dünya çapındaki sıralamadaki konumları belli oldu. İşte Türkiye’den listeye giren üniversiteler ve sıralamadaki dereceleri...

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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi
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Dünya genelindeki üniversiteleri değerlendiren yeni sıralama açıklandı. Türkiye'den 47 üniversitenin yer aldığı listede kurumlar; akademik başarı, bilimsel çalışmalar ve küresel ölçekteki etkileri gibi farklı ölçütler üzerinden değerlendirildi. Açıklanan sonuçlar, Türk üniversitelerinin uluslararası alandaki yerini yeniden gündeme taşıdı.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

CWUR tarafından bu yıl 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği ve en iyi 2 bin öğretim kurumunun belirlendiği "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralaması, tüm dünyayla eş zamanlı açıklandı.

SIRALAMAYA GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN TAM LİSTESİ

1. Hacettepe Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 666

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

2. İstanbul Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 707

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Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

3. Ankara Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 733

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Dünya Sıralaması: 736

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

5. Boğaziçi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 785

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

6. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Dünya Sıralaması: 813

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

7. Marmara Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 939

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

8. Koç Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 989

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

9. Ege Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1052

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

10. Çukurova Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1106

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

11. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa – Dünya Sıralaması: 1127

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

12. Bilkent Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1140

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

13. Gazi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1151

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

14. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Dünya Sıralaması: 1191

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

15. Dokuz Eylül Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1206

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

16. Erciyes Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1265

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

17. Gaziantep Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1289

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

18. Atatürk Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1351

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

19. İstanbul Bilgi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1378

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

20. Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1397

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

21. İstanbul Aydın Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1438

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

22. Akdeniz Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1446

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

23. Mersin Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1448

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

24. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) – Dünya Sıralaması: 1494

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

25. Bursa Uludağ Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1506

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

26. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1515

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

27. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) – Dünya Sıralaması: 1532

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

28. Bahçeşehir Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1553

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

29. Fırat Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1559

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

30. Necmettin Erbakan Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1588

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

31. Adıyaman Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1612

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

32. Selçuk Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1633

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

33. Kafkas Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1653

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

34. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1688

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

35. Sabancı Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1700

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

36. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) – Dünya Sıralaması: 1708

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

37. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1716

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

38. Özyeğin Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1773

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

39. Kocaeli Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1787

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

40. Sakarya Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1790

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

41. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) – Dünya Sıralaması: 1809

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

42. Bingöl Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1854

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

43. Süleyman Demirel Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1872

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

44. Giresun Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1878

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

45. İstanbul Medeniyet Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1939

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

46. Sinop Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1986

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

47. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) – Dünya Sıralaması: 1992

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

EN İYİ ÜNİVERSİTE HARVARD

"En iyi üniversiteler" sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu.

Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

Dünya genelinde ilk 10'a giren üniversiteler ve sıralamaları şu şekildedir:

1. Harvard Üniversitesi

2. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)

3. Stanford Üniversitesi

4. Cambridge Üniversitesi

5. Oxford Üniversitesi

6. Princeton Üniversitesi

7. Pensilvanya Üniversitesi

8. Columbia Üniversitesi

9. Yale Üniversitesi

10 Chicago Üniversitesi

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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