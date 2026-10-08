Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye’den 47 üniversite listeye girdi

Dünya genelindeki üniversiteleri değerlendiren yeni sıralama açıklandı. Türkiye'den 47 üniversitenin yer aldığı listede kurumlar; akademik başarı, bilimsel çalışmalar ve küresel ölçekteki etkileri gibi farklı ölçütler üzerinden değerlendirildi. Açıklanan sonuçlar, Türk üniversitelerinin uluslararası alandaki yerini yeniden gündeme taşıdı.
CWUR tarafından bu yıl 95 ülkeden 21 bin 291 üniversitenin değerlendirildiği ve en iyi 2 bin öğretim kurumunun belirlendiği "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralaması, tüm dünyayla eş zamanlı açıklandı.
SIRALAMAYA GİREN TÜRK ÜNİVERSİTELERİNİN TAM LİSTESİ
1. Hacettepe Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 666
3. Ankara Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 733
4. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) – Dünya Sıralaması: 736
5. Boğaziçi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 785
6. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) – Dünya Sıralaması: 813
7. Marmara Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 939
8. Koç Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 989
9. Ege Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1052
10. Çukurova Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1106
11. İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa – Dünya Sıralaması: 1127
12. Bilkent Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1140
13. Gazi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1151
14. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) – Dünya Sıralaması: 1191
15. Dokuz Eylül Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1206
16. Erciyes Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1265
17. Gaziantep Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1289
18. Atatürk Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1351
19. İstanbul Bilgi Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1378
20. Sağlık Bilimleri Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1397
21. İstanbul Aydın Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1438
22. Akdeniz Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1446
23. Mersin Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1448
24. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) – Dünya Sıralaması: 1494
25. Bursa Uludağ Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1506
26. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1515
27. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) – Dünya Sıralaması: 1532
28. Bahçeşehir Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1553
29. Fırat Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1559
30. Necmettin Erbakan Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1588
31. Adıyaman Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1612
32. Selçuk Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1633
33. Kafkas Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1653
34. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1688
35. Sabancı Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1700
36. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) – Dünya Sıralaması: 1708
37. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1716
38. Özyeğin Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1773
39. Kocaeli Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1787
40. Sakarya Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1790
41. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) – Dünya Sıralaması: 1809
42. Bingöl Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1854
43. Süleyman Demirel Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1872
44. Giresun Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1878
45. İstanbul Medeniyet Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1939
46. Sinop Üniversitesi – Dünya Sıralaması: 1986
47. Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) – Dünya Sıralaması: 1992
"En iyi üniversiteler" sıralamasında tüm göstergelerden tam puan alan Harvard, dünyanın en iyi üniversitesi oldu.
Dünya genelinde ilk 10'a giren üniversiteler ve sıralamaları şu şekildedir:
1. Harvard Üniversitesi
2. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT)
3. Stanford Üniversitesi
4. Cambridge Üniversitesi
5. Oxford Üniversitesi
6. Princeton Üniversitesi
7. Pensilvanya Üniversitesi
8. Columbia Üniversitesi
9. Yale Üniversitesi
10 Chicago Üniversitesi