Türkiye'nin akademik alandaki yükselişini gösteren sıralamada 13 üniversite dünyanın en başarılı 200 yükseköğretim kurumu arasında kendine yer buldu. Köklü üniversitelerin yanı sıra son yıllarda dikkat çeken kurumların da bulunduğu listede Türkiye, uluslararası rekabetteki konumunu güçlendiren ülkeler arasında öne çıktı.
THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nın ilk 10 basamağında İngiltere ve ABD üniversiteleri öne çıktı. Oxford Üniversitesi zirvedeki yerini korurken MIT ikinci sırada yer aldı. Princeton ve Stanford üniversiteleri ise üçüncülüğü paylaştı.
THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda ilk 10'da yer alan üniversiteler şöyle sıralandı:
6 Harvard Üniversitesi ABD
7 California Teknoloji Enstitüsü (Caltech) ABD
8 Imperial College London İngiltere
9 California Üniversitesi, Berkeley ABD
9 Yale Üniversitesi ABD
İlk 1000'de bulunan Türk üniversiteleri, Türkiye sıralamaları ve dünya sıralaması bantlarıyla şöyle:
- Koç Üniversitesi: 326-350
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi: 326-350
- Sabancı Üniversitesi: 376-400
- Boğaziçi Üniversitesi: 401-450
- Bilkent Üniversitesi: 651-700
- İstanbul Teknik Üniversitesi: 651-700
- Abdullah Gül Üniversitesi: 801-1000
- Atatürk Üniversitesi: 801-1000
- Hacettepe Üniversitesi: 801-1000
- İstanbul Nişantaşı Üniversitesi: 801-1000
- İstinye Üniversitesi: 801-1000