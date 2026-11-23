DÜNYANIN EN İYİ 10 ÜNİVERSİTESİ HANGİLERİ?

THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nın ilk 10 basamağında İngiltere ve ABD üniversiteleri öne çıktı. Oxford Üniversitesi zirvedeki yerini korurken MIT ikinci sırada yer aldı. Princeton ve Stanford üniversiteleri ise üçüncülüğü paylaştı.

THE 2027 Dünya Üniversite Sıralaması'nda ilk 10'da yer alan üniversiteler şöyle sıralandı: