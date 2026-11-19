Akdeniz coğrafyasında zeytin, yalnızca sofralarda tüketilen bir ürün olmanın ötesinde, geçmişten bugüne taşınan önemli bir kültürel miras olarak kabul ediliyor. İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi zeytin üretimiyle öne çıkan ülkelerin yerel çeşitlerinin sıralandığı listede, Türkiye'nin kendine özgü iklim ve toprak koşullarında yetişen, dolgun yapısı ve belirgin aromasıyla bilinen zeytin çeşidi de yer buldu.
40. Leucocarpa
Calabria, İtalya
38. Olives noires de Nyons
Drôme, Fransa
37. Zeytin Cassées de la Vallée des Baux de Provence
Bouches-du-Rhône, Fransa
36. Olive de Nîmes
Gard, Fransa
35. Edremit Zeytini
Türkiye
34. Tsounati
Girit, Yunanistan
33. Throumpa Chiou
Chios, Yunanistan
32. Konservolia Atalantis
Phthiotis, Yunanistan
31. Aceituna Gordal de Sevilla
Province of Seville, İspanya
30. Coratina
Apulia, İtalya
29. Aceituna Manzanilla de Sevilla
İspanya, Sevilla
28. Lucques du Languedoc
Languedoc-Roussillon, Fransa
27. Lianolia Kerkyras (Korfu zeytini)
Korfu, Yunanistan
26. Azeitona Galega ve Beira Baixa
Castelo Branco Bölgesi, Portekiz
25. Konservolia Rovion
Rovies, Yunanistan
24. Barske masline
Karadağ
23. La Bella della Daunia
Province of Foggia, İtalya
22. Cornicabra
Kastilya-La Mança, İspanya
21. Hojiblanca
Endülüs, İspanya
20. Aceituna de Mallorca
Mallorca, İspanya
19. Malta
Malta
18. Bidni
Bidnija, Malta
17. Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis
Amari, Yunanistan
16. Elvas ve Campo Maior Azeitonas
Portalegre Bölgesi, Portekiz
15. Freixo Negrinha Koruma Alanı'nın Azeitona'sı
Portekiz, Guarda Bölgesi
14. Konservolia Piliou Volou
Yunanistan, Volos
13. Konservolia Artas
Arta, Yunanistan
12. Konservolia Amfissis
Fokis, Yunanistan
11. Oliva di Gaeta
İtalya, Latina
10. Frantoio
Toskana, İtalya
9. Throumpa Thassou
Tazos, Yunanistan
8. Nice Zeytini
Alpes-Maritimes, Fransa
7. Aceituna Aloreña de Málaga
İspanya, Málaga
6. Leccino
Toskana, İtalya
5. Oliva Ascolana del Piceno
Ascoli Piceno Bölgesi, İtalya
4. Arbequina
Katalonya, İspanya
3. Prasines Elies Chalkidikis
Halkidiki, Yunanistan