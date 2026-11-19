Akdeniz coğrafyasında zeytin, yalnızca sofralarda tüketilen bir ürün olmanın ötesinde, geçmişten bugüne taşınan önemli bir kültürel miras olarak kabul ediliyor. İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi zeytin üretimiyle öne çıkan ülkelerin yerel çeşitlerinin sıralandığı listede, Türkiye'nin kendine özgü iklim ve toprak koşullarında yetişen, dolgun yapısı ve belirgin aromasıyla bilinen zeytin çeşidi de yer buldu.