Avrupa ile Asya arasında uzanan, farklı denizleri birbirine bağlayan bu eşsiz coğrafya, büyüklüğünden çok taşıdığı anlamla öne çıkıyor. Uluslararası deniz ulaşımında önemli bir geçiş noktası olan bu küçük denizin hikâyesi, Türkiye'nin coğrafi konumunun ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösteriyor.