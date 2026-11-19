Avrupa ile Asya arasında uzanan, farklı denizleri birbirine bağlayan bu eşsiz coğrafya, büyüklüğünden çok taşıdığı anlamla öne çıkıyor. Uluslararası deniz ulaşımında önemli bir geçiş noktası olan bu küçük denizin hikâyesi, Türkiye'nin coğrafi konumunun ne kadar özel olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Marmara dünyanın en küçük denizi ilan edildi. Marmara'yı özel kılan, iki stratejik boğazla (İstanbul ve Çanakkale) okyanus sistemine bağlı olması. Küçük olabilir ama fonksiyonu devasa!
Marmara Denizi sadece boyutuyla değil, hidrografik yapısıyla da eşsiz. Üstte Karadeniz'in az tuzlu suyu, altta Ege'nin çok tuzlu suyu... Bu iki katmanlı yapı, Marmara'yı dünyanın en karmaşık su laboratuvarlarından biri yapıyor.
Bilim insanlarını Marmara'ya çeken tek şey boyutu değil. Altından geçen fay hattı, bu küçük denizi jeolojik olarak dünyanın en çok izlenen bölgelerinden biri haline getiriyor.
Antik çağlarda "Propontis" olarak bilinen bu deniz, Roma'dan Osmanlı'ya kadar imparatorlukların lojistik merkeziydi. Küçük olması, kontrol edilmesini kolaylaştırırken tarihini de zenginleştirdi.
Küçük olması az canlı olduğu anlamına gelmiyor. Marmara, Karadeniz ve Ege arasındaki "balık yolu" yani göç koridorudur. Lüferden palamuta, bu küçük deniz aslında dev bir mutfak.
Adalar, Kapıdağ Yarımadası ve eşsiz koylar... Marmara Denizi, kıyısındaki metropol İstanbul'a rağmen hala bakir noktalar barındırıyor. Dünyanın en küçük denizinde yüzmek, turistler için yeni bir "bucket list" maddesi.