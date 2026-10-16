Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

Kimi ülkeler bir şehrin birkaç mahallesi büyüklüğündeki alana sahipken kimileri küçük adalar üzerinde varlığını sürdürüyor. Vatikan, Monako ve Nauru gibi ülkelerin de yer aldığı listede yüzölçümü bakımından dünyanın en küçük devletleri sıralanıyor. Bu ülkelerin coğrafi büyüklükleri kadar nüfusları, bulundukları bölgeler ve kendilerine özgü özellikleri de dikkat çekiyor.