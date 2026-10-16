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Giriş Tarihi: 16.10.2026 17:19 Son Güncelleme: 16.10.2026 17:33

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

Dünya haritasına bakıldığında geniş topraklarıyla dikkat çeken ülkelerin yanı sıra yüzölçümü oldukça küçük devletler de bulunuyor. Avrupa'dan Pasifik Okyanusu'na uzanan bu ülkelerin bazıları yalnızca birkaç kilometrekarelik alan kaplıyor. Dünyanın en küçük 20 ülkesi sıralaması, ülkelerin yüzölçümleri arasındaki çarpıcı farkları bir kez daha gözler önüne seriyor.

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Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük
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Kimi ülkeler bir şehrin birkaç mahallesi büyüklüğündeki alana sahipken kimileri küçük adalar üzerinde varlığını sürdürüyor. Vatikan, Monako ve Nauru gibi ülkelerin de yer aldığı listede yüzölçümü bakımından dünyanın en küçük devletleri sıralanıyor. Bu ülkelerin coğrafi büyüklükleri kadar nüfusları, bulundukları bölgeler ve kendilerine özgü özellikleri de dikkat çekiyor.

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

İşte dünyanın en küçük ülkeleri listesi;

1 - Vatikan: 0,44 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

2 - Monako: 2,02 km²

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Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

3 - Nauru: 20,98 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

4 - Tuvalu: 26 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

5 - San Marino: 61,2 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

6 - Lihtenştayn: 160 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

7 - Marshall Adaları: 181 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

8 - Saint Kitts ve Nevis: 262 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

9 - Maldivler: 298 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

10 - Malta: 315 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

11 - Grenada: 344 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

12 - Saint Vincent ve Grenadinler: 388 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

13 - Barbados: 432 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

14 - Antigua ve Barbuda: 442 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

15 - Seyşeller: 446 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

16- Andorra: 468 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

17- Palau: 488 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

18- Saint Lucia: 626 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

19- Tonga: 650 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

20- Mikronezya Federal Devletleri: 701 km²

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

DÜNYANIN EN KALABALIK ÜLKELERİ

Öte yandan, dünyanın en kalabalık ülkeleri listesi de belli oldu. İşte o ülkeler...

1. Hindistan

Hindistan, 1,457,629,730 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık ülke olarak ilk sıradadır.

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

2. Çin

Çin, 1,414,665,530 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık ülke olarak ikinci sıradadır.

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

3. ABD

Amerika Birleşik Devletleri, 346,463,520 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık üçüncü ülkesidir.

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

4. Endonezya

Endonezya, 284,577,710 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki kalabalık dördüncü ülkesi olup aynı zamanda en büyük Müslüman nüfusuna sahip ülkedir.

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

5. Pakistan

Pakistan, 254,799,630 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki en kalabalık beşinci ülkesidir.

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

6. Nijerya

Nijerya, 236,383,000 kişilik nüfusuyla dünya üzerindeki kalabalık altıncı ülkesi olup Afrika'nın en kalabalık ülkesidir.

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

7. Brezilya

Brezilya, 212,159,310 kişilik nüfusuyla Güney Amerika'nın en kalabalık ülkesi olup kıtanın büyük bir bölümünü kaplamaktadır.

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

8. Bangladeş

Bangladeş, 174,766,950 kişilik nüfusuyla en yoğun nüfuslu ülkelerinden biridir.

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

9. Rusya

Rusya, 144,566,080 kişilik nüfusuyla dünyanın en geniş yüz ölçümüne sahip ülkesidir.

Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük

10. Meksika

Meksika, 131,390,460 nüfusu ile Meksika, Kuzey Amerika'da bulunan ve Latin Amerika'nın en kalabalık İspanyolca konuşulan ülkesidir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en küçük ülkeleri açıklandı! Bazıları bir ilçeden bile küçük
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