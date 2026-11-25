Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve dünyanın en değerli baharatları arasında gösterilen safranda hasat dönemi sona erdi. Safran hasadında bu yıl yaklaşık 56 kilogram ürün elde edilmesi bekleniyor. Büyük emek gerektiren hasat sürecinde toplanan safran çiçeklerinin kırmızı tepecikleri (stigmaları) ayrılarak kurutuluyor.

KİLOSU 1 MİLYON 400 BİN LİRA

Avrupa Birliği (AB) tesciline sahip Safranbolu safranı, kendine özgü rengi, aroması ve kullanım alanlarıyla hem yurtiçinde hem de yurtdışında ilgi görüyor. Kilosunun 800 bin ila 1 milyon 400 bin lira arasında satılması dolayısıyla dünyanın en pahalı baharatı olarak gösterilen safranın 1 kilosu, 150 bin çiçeğin elle toplanmasıyla elde ediliyor. Hiçbir baharatın taklit edemediği altın rengi, çiçeksi kokusu ve derin aromasıyla biliniyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör