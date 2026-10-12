Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

27 KATLI BİR "GÖKDELEN-EV"

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bulunan ve iş insanı Mukesh Ambani'ye ait olan Antilia, yaklaşık 4.5 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en pahalı özel mülkü konumunda. 27 katlı olan bu devasa konut, sıradan binaların aksine her katında farklı bir mimari tema ve tavan yüksekliği barındırıyor.