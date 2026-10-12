Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok
Giriş Tarihi: 12.10.2026 09:44 Son Güncelleme: 12.10.2026 09:47

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

Dünyanın en pahalı evleri arasında gösterilen 27 katlı dev yapı, büyüklüğü ve sunduğu lüks olanaklarla dikkat çekiyor. Sıradan bir konuttan çok özel bir yaşam alanını andıran bu yapı, ihtişamlı mimarisi ve bünyesinde barındırdığı ayrıcalıklarla görenleri hayrete düşürüyor.

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Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok
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Lüks yaşamın sınırlarını zorlayan konut, yalnızca mimarisiyle değil, içinde yer alan özel alanları ve dikkat çekici detaylarıyla da öne çıkıyor. Milyonlarca dolarlık gayrimenkul dünyasının en çok konuşulan yapıları arasında yer alan bu evin özellikleri, ultra lüks konutlara duyulan merakı yeniden artırıyor.

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

27 KATLI BİR "GÖKDELEN-EV"

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bulunan ve iş insanı Mukesh Ambani'ye ait olan Antilia, yaklaşık 4.5 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en pahalı özel mülkü konumunda. 27 katlı olan bu devasa konut, sıradan binaların aksine her katında farklı bir mimari tema ve tavan yüksekliği barındırıyor.

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

İÇİNDE "KAR ODASI" BİLE VAR!

Antilia'yı asıl ilginç kılan ise içindeki akılalmaz detaylar:

Özel Kar Odası: Mumbai'nin kavurucu sıcaklarından kaçmak isteyen aile için evin içinde yapay kar üreten özel bir "buz odası" bulunuyor.

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Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

6 Katlı Otopark: Ev sahibinin lüks otomobil koleksiyonu için tam 6 kat sadece otoparka ayrılmış durumda.

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

Devasa Bahçeler: Binanın içinde, dışarıdaki havayı temizleyen ve doğal serinlik sağlayan asma bahçeler yer alıyor.

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

Hizmet Ordusu: Bu devasa konutun bakımı ve işleyişi için tam 600 kişilik bir personel kadrosu 7/24 görev yapıyor.

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

DEPREME DAYANIKLI TEKNOLOJİ

Mimari bir deha ürünü olan bina, 8 büyüklüğündeki depremlere bile dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. En üst katlarda yer alan devasa kristal avizeler ve nadir bulunan mermerler, evin içini bir saraydan farksız kılıyor.

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

LÜKSÜN SINIRLARINI ZORLAYAN MALİKANELER

"Dünyanın en pahalı evi Antilia, sunduğu imkanlarla hayal gücünü zorlasa da lüks dünyası sadece Mumbai ile sınırlı değil.

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

İşte, ihtişamı ve fiyatıyla görenleri büyüleyen dünyanın en pahalı evleri;

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

VİLLA LEOPOLDA (COTE D'AZUR, FRANSA)

Değeri: 750 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

Fransız Rivierası'nda yer alan bu tarihi malikane, 50 dönümlük bir arazi üzerine kurulu ve binlerce ağaçlık devasa bir bahçeye sahip.

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

THE ONE (BEL AİR, KALİFORNİYA, ABD)

Değeri: 500 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

GECE KULÜBÜ, GÜZELLİK SALONU, 50 ARAÇLIK GARAJ...

9.000 metrekareden fazla alanı olan bu evde gece kulübü, güzellik salonu, 50 araçlık garaj ve 20 yatak odası bulunuyor.

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

VİLLA LES CÈDRES (SAİNT-JEAN-CAP-FERRAT, FRANSA)

Değeri: 450 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

NADİDE BOTANİK BAHÇELERE SAHİP

1830 yılında inşa edilen bu "Krallar Evi", Avrupa'nın en nadide botanik bahçelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

WİTANHURST (LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK)

Değeri: 450 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

SPOR HATTA SİNEMA SALONU BİLE VAR...

Londra'nın Buckingham'dan sonraki en büyük ikinci evi. Yer altına inşa edilen devasa bir spor salonu ve sinema kompleksiyle ünlüdür.

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

LES PALAİS BULLES - BALONCUK SARAYI (FRANSA)

Değeri: 420 Milyon Dolar

Mimar Antti Lovag tarafından tasarlanan bu fütüristik yapı, tamamen dairesel formlardan oluşur. 500 kişilik bir açık hava tiyatrosuna sahiptir.

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

THE ODEON TOWER PENTHOUSE (MONAKO)

Değeri: 330 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

Odeon Kulesi'nin en üst 5 katını kaplar ve içinde bir su kaydırağıyla doğrudan sonsuzluk havuzuna inilir.

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

KENSİNGTON PALACE GARDENS (LONDRA, BİRLEŞİK KRALLIK)

Değeri: 254 Milyon Dolar

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

"Milyarderler Sokağı" olarak bilinen bölgedeki bu evler, aşırı güvenlik sistemleri ve yer altı otomobil müzeleriyle donatılmıştır.

Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

FOUR FAİRFİELD POND (NEW YORK, ABD)

Değeri: 250 Milyon Dolar

Hamptons bölgesinde yer alan bu devasa malikane, kendine ait bir elektrik santraline, 29 yatak odasına ve 39 banyoya sahiptir.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok
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