Dünyanın en pahalı evini gören dönüp bir daha bakıyor! 27 katlı dev yapıda yok yok

Lüks yaşamın sınırlarını zorlayan konut, yalnızca mimarisiyle değil, içinde yer alan özel alanları ve dikkat çekici detaylarıyla da öne çıkıyor. Milyonlarca dolarlık gayrimenkul dünyasının en çok konuşulan yapıları arasında yer alan bu evin özellikleri, ultra lüks konutlara duyulan merakı yeniden artırıyor.
Hindistan'ın Mumbai şehrinde bulunan ve iş insanı Mukesh Ambani'ye ait olan Antilia, yaklaşık 4.5 milyar dolarlık değeriyle dünyanın en pahalı özel mülkü konumunda. 27 katlı olan bu devasa konut, sıradan binaların aksine her katında farklı bir mimari tema ve tavan yüksekliği barındırıyor.
6 Katlı Otopark: Ev sahibinin lüks otomobil koleksiyonu için tam 6 kat sadece otoparka ayrılmış durumda.
Devasa Bahçeler: Binanın içinde, dışarıdaki havayı temizleyen ve doğal serinlik sağlayan asma bahçeler yer alıyor.
Hizmet Ordusu: Bu devasa konutun bakımı ve işleyişi için tam 600 kişilik bir personel kadrosu 7/24 görev yapıyor.
Mimari bir deha ürünü olan bina, 8 büyüklüğündeki depremlere bile dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. En üst katlarda yer alan devasa kristal avizeler ve nadir bulunan mermerler, evin içini bir saraydan farksız kılıyor.
"Dünyanın en pahalı evi Antilia, sunduğu imkanlarla hayal gücünü zorlasa da lüks dünyası sadece Mumbai ile sınırlı değil.
İşte, ihtişamı ve fiyatıyla görenleri büyüleyen dünyanın en pahalı evleri;
Değeri: 750 Milyon Dolar
Fransız Rivierası'nda yer alan bu tarihi malikane, 50 dönümlük bir arazi üzerine kurulu ve binlerce ağaçlık devasa bir bahçeye sahip.
Değeri: 500 Milyon Dolar
GECE KULÜBÜ, GÜZELLİK SALONU, 50 ARAÇLIK GARAJ...
9.000 metrekareden fazla alanı olan bu evde gece kulübü, güzellik salonu, 50 araçlık garaj ve 20 yatak odası bulunuyor.
Değeri: 450 Milyon Dolar
NADİDE BOTANİK BAHÇELERE SAHİP
1830 yılında inşa edilen bu "Krallar Evi", Avrupa'nın en nadide botanik bahçelerinden birine ev sahipliği yapıyor.
Değeri: 450 Milyon Dolar
SPOR HATTA SİNEMA SALONU BİLE VAR...
Londra'nın Buckingham'dan sonraki en büyük ikinci evi. Yer altına inşa edilen devasa bir spor salonu ve sinema kompleksiyle ünlüdür.
Değeri: 420 Milyon Dolar
Mimar Antti Lovag tarafından tasarlanan bu fütüristik yapı, tamamen dairesel formlardan oluşur. 500 kişilik bir açık hava tiyatrosuna sahiptir.
Değeri: 330 Milyon Dolar
Odeon Kulesi'nin en üst 5 katını kaplar ve içinde bir su kaydırağıyla doğrudan sonsuzluk havuzuna inilir.
Değeri: 254 Milyon Dolar
"Milyarderler Sokağı" olarak bilinen bölgedeki bu evler, aşırı güvenlik sistemleri ve yer altı otomobil müzeleriyle donatılmıştır.