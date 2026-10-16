Dünyanın en renkli gölleri seçildi! Türkiye’de yer alan pembe sular listede

Dünya üzerinde öyle saklı cennetler var ki, ilk bakışta bir ressamın tuvaline dijital efektlerle işlenmiş dijital birer tablo gibi görünüyorlar. Ancak tamamen doğal olan bu su kütleleri, yeryüzünün ne kadar büyüleyici ve gizemli bir laboratuvar olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Kimisi havadan bakıldığında parlak bir sakız pembesini andırırken, kimisi günün farklı saatlerinde renk değiştiren sihirli sulara ev sahipliği yapıyor. İşte, o liste: