Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

"Kuzeyin Venedik'i" olarak bilinen Giethoorn'da hiçbir araba yolu bulunmuyor. Ulaşım tamamen kanallar üzerinden teknelerle veya ahşap köprüler aracılığıyla yapılıyor. Gürültüden uzak, sadece kuş sesleri ve su şırıltısının hakim olduğu bu köy, masalsı bir huzur sunuyor.
Monsanto'da evler, ağırlığı yüzlerce tonu bulan devasa granit kayaların arasına, altına hatta içine inşa edilmiştir. "Portekiz'in en Portekizli köyü" unvanına sahip bu yerleşim yerinde, bir kaya parçası bazen bir evin çatısı, bazen de duvarı olabiliyor.
Dünyanın opal başkenti olarak bilinen bu köyde, aşırı sıcaklar nedeniyle halk yaşamını yerin altında sürdürüyor. Dışarıdan bakıldığında sadece havalandırma boruları görünse de yerin altında evler, kiliseler, müzeler ve hatta bir otel bulunuyor.
Endülüs bölgesinde yer alan bu kasaba, devasa bir kaya çıkıntısının altına inşa edilmiştir. Evlerin birçoğunun çatısı gökyüzü değil, tonlarca ağırlıktaki bazalt kayalardır. Bu doğal yapı, yazın serin kışın ise sıcak bir ortam sağlar.
Filipin Denizi'nde yer alan bu ada, aslında dev bir volkanın krateridir. İlginç olan ise, bu büyük kraterin içinde daha küçük bir yanardağın daha olmasıdır. Yaklaşık 160 kişinin yaşadığı bu köy, her an patlama riski olsa da doğal sıcak su kaynakları ve eşsiz manzarasıyla büyüleyicidir.
Uçsuz bucaksız kum tepelerinin ortasında, küçük bir gölün etrafına kurulu bu köy, tam bir çöl vahasıdır. Palmiye ağaçları ve restoranlarla çevrili bu yerleşim yeri, hem yerel halk hem de kum sörfü yapmak isteyen turistler için gerçek dışı bir duraktır.
Rif Dağları'nın eteklerinde yer alan bu köyün neredeyse her sokağı, kapısı ve duvarı mavinin farklı tonlarına boyanmıştır. 15. yüzyılda Yahudi mülteciler tarafından "gökyüzünü ve cenneti hatırlatması" amacıyla başlatılan bu gelenek, bugün köyü dünyanın en fotojenik yerlerinden biri haline getirmiştir.
Nokoué Gölü'nün ortasında yer alan Ganvie, tamamen su üzerine kurulu ahşap evlerden oluşur. "Afrika'nın Venedik'i" olarak adlandırılan köyde yaşam tamamen tekneler üzerinde döner; pazar yerlerinden okullara kadar her şeye su üzerinden ulaşılır.
Kapadokya'ya benzerliğiyle dikkat çeken Kandovan'da insanlar, volkanik tüflerin içine oyulmuş "kovan" benzeri evlerde yaşamaktadır. Bu mağara evlerin bazılarının 700 yıllık bir geçmişi vardır ve günümüzde hala modern konforla donatılmış şekilde kullanılmaktadır.
Dünyanın en eski tuz madenine ev sahipliği yapan Hallstatt, Alp Dağları ve göl manzarasıyla o kadar kusursuzdur ki, Çinliler bu köyün birebir kopyasını Çin'in Guangdong eyaletine inşa etmişlerdir. Ancak orijinali, tarih kokan sokaklarıyla hala benzersizdir.
PEKİ VİZESİZ OLARAK ZİYARET EDEBİLECEĞİNİZ 42 KASABAYI BİLİYOR MUSUNUZ?
Avrupa şehirlerini andıran mimarileri, tarihi dokuları ve sakin atmosferleriyle dikkat çeken 42 gizli kasaba; hem kolay ulaşımı hem de şaşırtan uçak bileti fiyatlarıyla seyahat tutkunlarının radarına girdi. İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz, Avrupa tadında keşif rotaları…
BOSNA HERSEK
Mostar
Taş Köprü (Stari Most) ile dünyaca ünlü olan Mostar, dar sokakları, taş evleri ve nehir kenarı kafeleriyle Balkanların en romantik duraklarından biri.
Blagaj
Buna Nehri'nin kaynağında kurulu bu küçük kasaba, Blagaj Tekkesi ile tanınıyor. Doğayla iç içe, masalsı bir atmosfere sahip.
Počitelj
Tarihi taş evleri, surları ve Osmanlı döneminden kalma yapılarıyla tam bir açık hava müzesi. Fotoğraf tutkunları için ideal.
Jajce
Şehir merkezindeki şelalesiyle Avrupa'da nadir görülen kasabalardan biri. Tarih ve doğa burada iç içe.
Travnik
Renkli evleri, tarihi kalesi ve ünlü Travnik köftesiyle bilinen bu kasaba, sakin ve otantik bir Bosna deneyimi sunuyor.
Konjic
Neretva Nehri üzerindeki Osmanlı köprüsüyle tanınan Konjic, Mostar–Saraybosna yolu üzerinde keyifli bir mola noktası.
Visoko
"Bosna piramitleri" ile ünlenen Visoko, meraklı gezginlerin ilgisini çeken farklı bir rota.
KOSOVA
Prizren
Kosova'nın en popüler ve en romantik kasabası. Taş köprüsü, Osmanlı evleri, kilise ve camilerin yan yana olduğu eski şehir dokusuyla tam bir Avrupa–Balkan karışımı.
Peja (İpek)
Rugova Dağları'nın eteklerinde yer alan Peja, doğa ve tarih severler için ideal. Eski çarşısı ve taş yapılarıyla sakin bir kasaba atmosferi sunuyor.
Gjakova (Yakova)
Kosova'nın en eski çarşılarından biri olan Çarshia e Madhe ile ünlü. Dar sokakları ve ahşap evleriyle geçmişe yolculuk hissi veriyor.
Ferizaj
Modern yapılarla geleneksel Balkan dokusunun birleştiği Ferizaj, cami ve kilisenin yan yana yer aldığı meydanıyla tanınıyor.
Mitrovica
İbar Nehri ile ikiye ayrılan şehir, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ilginç bir rota. Köprü çevresi fotoğraf çekmek için ideal.
Rahovec (Orahovac)
Bağları ve şarap üretimiyle bilinen bu küçük kasaba, kırsal Avrupa atmosferi arayanlar için güzel bir alternatif.
Vushtrri
Osmanlı döneminden kalma taş köprüsü ve kalesiyle tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.
KARADAĞ
Kotor
Surlarla çevrili eski şehri, dar taş sokakları ve Venedik mimarisiyle Karadağ'ın en etkileyici kasabası. Orta Çağ Avrupa'sını birebir yaşatıyor.
Perast
Kotor Körfezi kıyısında yer alan bu minik kasaba, barok sarayları ve kiliseleriyle adeta bir İtalyan kartpostalı.
Budva
Tarihi surları, taş evleri ve sahil manzarasıyla yaz aylarında oldukça popüler. Eski şehir bölgesi tam bir Avrupa kasabası hissi veriyor.
Sveti Stefan
Denizin ortasındaki ada görüntüsüyle ünlü bu yer, Karadağ'ın simgelerinden. Dışarıdan bile görülmesi başlı başına bir deneyim.
Herceg Novi
Çiçekli sokakları, merdivenli yapısı ve kaleleriyle sakin ama karakterli bir sahil kasabası.
Tivat
Modern marina bölgesi Porto Montenegro ile daha çağdaş bir Avrupa kasabası havası sunuyor.
Cetinje
Eski başkent olan Cetinje, müzeleri, pastel renkli binaları ve sessiz sokaklarıyla kültürel bir rota.
ARNAVUTLUK
Berat
"Bin Pencereli Şehir" olarak bilinen Berat, Osmanlı evleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Beyaz evleri ve kale manzarasıyla adeta açık hava müzesi.
Gjirokastër
Taş evleri ve yokuşlu sokaklarıyla zamanın durduğu hissini veren bu kasaba, Arnavutluk'un en otantik rotalarından biri.
Himarë
İyonya Denizi kıyısında yer alan bu sahil kasabası, mavi-beyaz evleri ve berrak deniziyle Akdeniz kasabalarını andırıyor.
Dhërmi
Beyaz taş evleri, dar sokakları ve muhteşem plajlarıyla son yılların yükselen yıldızı. Yunan adaları havası arayanlar için ideal.
Ksamil
Turkuaz denizi ve küçük adacıklarıyla "Arnavutluk'un Maldivleri" olarak anılıyor. Yaz aylarında oldukça popüler.
Krujë
İskender Bey Kalesi ve tarihi çarşısıyla tanınan Krujë, geleneksel Arnavutluk kültürünü yakından tanımak isteyenler için birebir.
Pogradec
Ohri Gölü kıyısında yer alan bu sakin kasaba, doğa ve huzur arayan gezginlerin favorisi.
SIRBİSTAN
Novi Sad
Her ne kadar "şehir" olarak bilinse de eski kent bölgesi ve Tuna Nehri kıyısıyla tam anlamıyla Avrupa kasabası havası sunar. Petrovaradin Kalesi en simgesel noktasıdır.
Sremski Karlovci
Barok mimarisi, şarap bağları ve renkli meydanlarıyla küçük ama çok karakterli bir kasaba.
Subotica
Art Nouveau tarzı binalarıyla Orta Avrupa şehirlerini andırır. Macar etkisi oldukça belirgindir.
Golubac
Tuna Nehri kıyısındaki etkileyici kalesiyle bilinen bu kasaba, doğa ve tarih severler için ideal.
Zemun
Belgrad'a bağlı olsa da eski şehir dokusuyla ayrı bir kasaba gibi. Taş sokakları ve nehir manzarasıyla oldukça keyifli.
Topola
Oplenac Tepesi'ndeki kilisesi ve kraliyet geçmişiyle öne çıkan, sakin ve kültürel bir rota.
Užice
Dağlarla çevrili konumu ve yakınındaki doğa parklarıyla huzurlu bir kasaba deneyimi sunar.
MAKEDONYA
Ohrid
Ohri Gölü kıyısındaki bu masalsı kasaba, tarihi kiliseleri, taş evleri ve gün batımı manzaralarıyla ülkenin en popüler rotası.
Struga
Ohri Gölü'nün çıkış noktasında yer alan Struga, nehir kenarı yürüyüş yolları ve sakin atmosferiyle huzurlu bir kaçamak sunuyor.
Kratovo
Volkanik vadiler üzerine kurulu Kratovo, taş köprüleri ve kule evleriyle Orta Çağ Avrupa kasabalarını andırıyor.
Bitola
Geniş caddeleri, tarihi yapıları ve kafeleriyle Balkanların en Avrupai kasabalarından biri olarak biliniyor.
Vevčani
Doğal kaynak suları, taş evleri ve sakin yaşamıyla küçük ama çok karakterli bir kasaba.
Berovo
Çam ormanlarıyla çevrili Berovo, doğa ve temiz hava arayanlar için ideal bir dağ kasabası.
Kruševo
Ülkenin en yüksek yerleşimlerinden biri olan Kruševo, tarihi evleri ve serin havasıyla yaz aylarında öne çıkıyor.
HAİTİ
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