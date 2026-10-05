Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!
Giriş Tarihi: 5.10.2026 13:50 Son Güncelleme: 5.10.2026 13:51

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Dünyanın farklı noktalarında öyle manzaralar bulunuyor ki ilk kez görenler karşılaştıkları görüntü karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Renkleri, şekilleri ve sıra dışı doğal yapılarıyla dikkat çeken bu yerler, adeta başka bir dünyadan alınmış görüntüleri andırıyor.

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Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!
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Doğanın milyonlarca yıllık süreçte ortaya çıkardığı bu eşsiz noktalar, alışılmış coğrafyalardan oldukça farklı görünümleriyle öne çıkıyor. Dünyanın dört bir yanına yayılan bu bölgeler, sıra dışı manzaralarıyla keşfedilmeyi bekleyen en ilginç yerler arasında bulunuyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

1. Giethoorn, Hollanda (Yolu Olmayan Köy)

"Kuzeyin Venedik'i" olarak bilinen Giethoorn'da hiçbir araba yolu bulunmuyor. Ulaşım tamamen kanallar üzerinden teknelerle veya ahşap köprüler aracılığıyla yapılıyor. Gürültüden uzak, sadece kuş sesleri ve su şırıltısının hakim olduğu bu köy, masalsı bir huzur sunuyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

2. Monsanto, Portekiz (Kayalarla Bütünleşen Köy)

Monsanto'da evler, ağırlığı yüzlerce tonu bulan devasa granit kayaların arasına, altına hatta içine inşa edilmiştir. "Portekiz'in en Portekizli köyü" unvanına sahip bu yerleşim yerinde, bir kaya parçası bazen bir evin çatısı, bazen de duvarı olabiliyor.

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Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

3. Coober Pedy, Avustralya (Yeraltı Şehri)

Dünyanın opal başkenti olarak bilinen bu köyde, aşırı sıcaklar nedeniyle halk yaşamını yerin altında sürdürüyor. Dışarıdan bakıldığında sadece havalandırma boruları görünse de yerin altında evler, kiliseler, müzeler ve hatta bir otel bulunuyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

4. Setenil de las Bodegas, İspanya (Kayanın Altındaki Yaşam)

Endülüs bölgesinde yer alan bu kasaba, devasa bir kaya çıkıntısının altına inşa edilmiştir. Evlerin birçoğunun çatısı gökyüzü değil, tonlarca ağırlıktaki bazalt kayalardır. Bu doğal yapı, yazın serin kışın ise sıcak bir ortam sağlar.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

5. Aogashima, Japonya (Yanardağın İçindeki Köy)

Filipin Denizi'nde yer alan bu ada, aslında dev bir volkanın krateridir. İlginç olan ise, bu büyük kraterin içinde daha küçük bir yanardağın daha olmasıdır. Yaklaşık 160 kişinin yaşadığı bu köy, her an patlama riski olsa da doğal sıcak su kaynakları ve eşsiz manzarasıyla büyüleyicidir.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

6. Huacachina, Peru (Çöldeki Vaha)

Uçsuz bucaksız kum tepelerinin ortasında, küçük bir gölün etrafına kurulu bu köy, tam bir çöl vahasıdır. Palmiye ağaçları ve restoranlarla çevrili bu yerleşim yeri, hem yerel halk hem de kum sörfü yapmak isteyen turistler için gerçek dışı bir duraktır.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

7. Chefchaouen, Fas (Mavi Şehir)

Rif Dağları'nın eteklerinde yer alan bu köyün neredeyse her sokağı, kapısı ve duvarı mavinin farklı tonlarına boyanmıştır. 15. yüzyılda Yahudi mülteciler tarafından "gökyüzünü ve cenneti hatırlatması" amacıyla başlatılan bu gelenek, bugün köyü dünyanın en fotojenik yerlerinden biri haline getirmiştir.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

8. Ganvie, Benin (Su Üstündeki Köy)

Nokoué Gölü'nün ortasında yer alan Ganvie, tamamen su üzerine kurulu ahşap evlerden oluşur. "Afrika'nın Venedik'i" olarak adlandırılan köyde yaşam tamamen tekneler üzerinde döner; pazar yerlerinden okullara kadar her şeye su üzerinden ulaşılır.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

9. Kandovan, İran (Peri Bacalarında Yaşam)

Kapadokya'ya benzerliğiyle dikkat çeken Kandovan'da insanlar, volkanik tüflerin içine oyulmuş "kovan" benzeri evlerde yaşamaktadır. Bu mağara evlerin bazılarının 700 yıllık bir geçmişi vardır ve günümüzde hala modern konforla donatılmış şekilde kullanılmaktadır.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

10. Hallstatt, Avusturya (Tablo Gibi Bir Köy)

Dünyanın en eski tuz madenine ev sahipliği yapan Hallstatt, Alp Dağları ve göl manzarasıyla o kadar kusursuzdur ki, Çinliler bu köyün birebir kopyasını Çin'in Guangdong eyaletine inşa etmişlerdir. Ancak orijinali, tarih kokan sokaklarıyla hala benzersizdir.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

PEKİ VİZESİZ OLARAK ZİYARET EDEBİLECEĞİNİZ 42 KASABAYI BİLİYOR MUSUNUZ?

Avrupa şehirlerini andıran mimarileri, tarihi dokuları ve sakin atmosferleriyle dikkat çeken 42 gizli kasaba; hem kolay ulaşımı hem de şaşırtan uçak bileti fiyatlarıyla seyahat tutkunlarının radarına girdi. İşte vizesiz seyahat edebileceğiniz, Avrupa tadında keşif rotaları…

BOSNA HERSEK

Mostar

Taş Köprü (Stari Most) ile dünyaca ünlü olan Mostar, dar sokakları, taş evleri ve nehir kenarı kafeleriyle Balkanların en romantik duraklarından biri.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Blagaj

Buna Nehri'nin kaynağında kurulu bu küçük kasaba, Blagaj Tekkesi ile tanınıyor. Doğayla iç içe, masalsı bir atmosfere sahip.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Počitelj

Tarihi taş evleri, surları ve Osmanlı döneminden kalma yapılarıyla tam bir açık hava müzesi. Fotoğraf tutkunları için ideal.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Jajce

Şehir merkezindeki şelalesiyle Avrupa'da nadir görülen kasabalardan biri. Tarih ve doğa burada iç içe.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Travnik

Renkli evleri, tarihi kalesi ve ünlü Travnik köftesiyle bilinen bu kasaba, sakin ve otantik bir Bosna deneyimi sunuyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Konjic

Neretva Nehri üzerindeki Osmanlı köprüsüyle tanınan Konjic, Mostar–Saraybosna yolu üzerinde keyifli bir mola noktası.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Visoko

"Bosna piramitleri" ile ünlenen Visoko, meraklı gezginlerin ilgisini çeken farklı bir rota.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

KOSOVA

Prizren

Kosova'nın en popüler ve en romantik kasabası. Taş köprüsü, Osmanlı evleri, kilise ve camilerin yan yana olduğu eski şehir dokusuyla tam bir Avrupa–Balkan karışımı.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Peja (İpek)

Rugova Dağları'nın eteklerinde yer alan Peja, doğa ve tarih severler için ideal. Eski çarşısı ve taş yapılarıyla sakin bir kasaba atmosferi sunuyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Gjakova (Yakova)

Kosova'nın en eski çarşılarından biri olan Çarshia e Madhe ile ünlü. Dar sokakları ve ahşap evleriyle geçmişe yolculuk hissi veriyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Ferizaj

Modern yapılarla geleneksel Balkan dokusunun birleştiği Ferizaj, cami ve kilisenin yan yana yer aldığı meydanıyla tanınıyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Mitrovica

İbar Nehri ile ikiye ayrılan şehir, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı ilginç bir rota. Köprü çevresi fotoğraf çekmek için ideal.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Rahovec (Orahovac)

Bağları ve şarap üretimiyle bilinen bu küçük kasaba, kırsal Avrupa atmosferi arayanlar için güzel bir alternatif.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Vushtrri

Osmanlı döneminden kalma taş köprüsü ve kalesiyle tarih meraklılarının ilgisini çekiyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

KARADAĞ

Kotor

Surlarla çevrili eski şehri, dar taş sokakları ve Venedik mimarisiyle Karadağ'ın en etkileyici kasabası. Orta Çağ Avrupa'sını birebir yaşatıyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Perast

Kotor Körfezi kıyısında yer alan bu minik kasaba, barok sarayları ve kiliseleriyle adeta bir İtalyan kartpostalı.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Budva

Tarihi surları, taş evleri ve sahil manzarasıyla yaz aylarında oldukça popüler. Eski şehir bölgesi tam bir Avrupa kasabası hissi veriyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Sveti Stefan

Denizin ortasındaki ada görüntüsüyle ünlü bu yer, Karadağ'ın simgelerinden. Dışarıdan bile görülmesi başlı başına bir deneyim.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Herceg Novi

Çiçekli sokakları, merdivenli yapısı ve kaleleriyle sakin ama karakterli bir sahil kasabası.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Tivat

Modern marina bölgesi Porto Montenegro ile daha çağdaş bir Avrupa kasabası havası sunuyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Cetinje

Eski başkent olan Cetinje, müzeleri, pastel renkli binaları ve sessiz sokaklarıyla kültürel bir rota.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

ARNAVUTLUK

Berat

"Bin Pencereli Şehir" olarak bilinen Berat, Osmanlı evleriyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde. Beyaz evleri ve kale manzarasıyla adeta açık hava müzesi.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Gjirokastër

Taş evleri ve yokuşlu sokaklarıyla zamanın durduğu hissini veren bu kasaba, Arnavutluk'un en otantik rotalarından biri.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Himarë

İyonya Denizi kıyısında yer alan bu sahil kasabası, mavi-beyaz evleri ve berrak deniziyle Akdeniz kasabalarını andırıyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Dhërmi

Beyaz taş evleri, dar sokakları ve muhteşem plajlarıyla son yılların yükselen yıldızı. Yunan adaları havası arayanlar için ideal.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Ksamil

Turkuaz denizi ve küçük adacıklarıyla "Arnavutluk'un Maldivleri" olarak anılıyor. Yaz aylarında oldukça popüler.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Krujë

İskender Bey Kalesi ve tarihi çarşısıyla tanınan Krujë, geleneksel Arnavutluk kültürünü yakından tanımak isteyenler için birebir.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Pogradec

Ohri Gölü kıyısında yer alan bu sakin kasaba, doğa ve huzur arayan gezginlerin favorisi.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

SIRBİSTAN

Novi Sad

Her ne kadar "şehir" olarak bilinse de eski kent bölgesi ve Tuna Nehri kıyısıyla tam anlamıyla Avrupa kasabası havası sunar. Petrovaradin Kalesi en simgesel noktasıdır.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Sremski Karlovci

Barok mimarisi, şarap bağları ve renkli meydanlarıyla küçük ama çok karakterli bir kasaba.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Subotica

Art Nouveau tarzı binalarıyla Orta Avrupa şehirlerini andırır. Macar etkisi oldukça belirgindir.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Golubac

Tuna Nehri kıyısındaki etkileyici kalesiyle bilinen bu kasaba, doğa ve tarih severler için ideal.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Zemun

Belgrad'a bağlı olsa da eski şehir dokusuyla ayrı bir kasaba gibi. Taş sokakları ve nehir manzarasıyla oldukça keyifli.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Topola

Oplenac Tepesi'ndeki kilisesi ve kraliyet geçmişiyle öne çıkan, sakin ve kültürel bir rota.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Užice

Dağlarla çevrili konumu ve yakınındaki doğa parklarıyla huzurlu bir kasaba deneyimi sunar.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

MAKEDONYA

Ohrid

Ohri Gölü kıyısındaki bu masalsı kasaba, tarihi kiliseleri, taş evleri ve gün batımı manzaralarıyla ülkenin en popüler rotası.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Struga

Ohri Gölü'nün çıkış noktasında yer alan Struga, nehir kenarı yürüyüş yolları ve sakin atmosferiyle huzurlu bir kaçamak sunuyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Kratovo

Volkanik vadiler üzerine kurulu Kratovo, taş köprüleri ve kule evleriyle Orta Çağ Avrupa kasabalarını andırıyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Bitola

Geniş caddeleri, tarihi yapıları ve kafeleriyle Balkanların en Avrupai kasabalarından biri olarak biliniyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Vevčani

Doğal kaynak suları, taş evleri ve sakin yaşamıyla küçük ama çok karakterli bir kasaba.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Berovo

Çam ormanlarıyla çevrili Berovo, doğa ve temiz hava arayanlar için ideal bir dağ kasabası.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

Kruševo

Ülkenin en yüksek yerleşimlerinden biri olan Kruševo, tarihi evleri ve serin havasıyla yaz aylarında öne çıkıyor.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

HAİTİ

90 gün vizesiz.

Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!

LÜBNAN

Umuma Mahsus Pasaport hamilleri 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla, anılan ülkeye yapacakları seyahatlerinde vizeden muaftır.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en sıra dışı 10 yeri: Görenler bu manzaraların gerçek olduğuna inanamıyor!
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