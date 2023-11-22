Dünyanın en tehlikeli mahkumu:450 yıl ceza aldı! Bakınca bile tüyleriniz ürperecek...

11 yaşındayken herkesle kavga ettiği için okuldan atıldı ve daha sonra 13 yaşındayken birini bıçakladı.

Jenkins gençlik yıllarından itibaren çetelere bulaştı ve ardından 2003 yılında 15 yaşındayken iki silahlı araba hırsızlığı suçundan hapse yattı.

Jenkins burada da suç işlemeye devam etti ve parmaklıklar ardındayken bir hapishane gardiyanına saldırdı. Hatta hapishanede isyan başlattı.

Bu suçlamalar, araba kaçırma suçlamasıyla eş zamanlı olarak yürütüldü; bu, daha fazla suç işlemesine rağmen Jenkins'in parmaklıklar ardında daha fazla cezaya çarptırılamayacağı anlamına geliyordu. Bu karar, 2013 yılında serbest bırakıldığında ise suç işlemeye devam etti.