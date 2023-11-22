Dünyanın en tehlikeli mahkumu:450 yıl ceza aldı! Bakınca bile tüyleriniz ürperecek...

Nikko Jenkins, yeraltı suç dünyasına ilk kez yedi yaşındayken ilkokuluna dolu bir tabanca getirerek adım attı.
11 yaşındayken herkesle kavga ettiği için okuldan atıldı ve daha sonra 13 yaşındayken birini bıçakladı.
Jenkins gençlik yıllarından itibaren çetelere bulaştı ve ardından 2003 yılında 15 yaşındayken iki silahlı araba hırsızlığı suçundan hapse yattı.
Jenkins burada da suç işlemeye devam etti ve parmaklıklar ardındayken bir hapishane gardiyanına saldırdı. Hatta hapishanede isyan başlattı.
Bu suçlamalar, araba kaçırma suçlamasıyla eş zamanlı olarak yürütüldü; bu, daha fazla suç işlemesine rağmen Jenkins'in parmaklıklar ardında daha fazla cezaya çarptırılamayacağı anlamına geliyordu. Bu karar, 2013 yılında serbest bırakıldığında ise suç işlemeye devam etti.
Jenkins hapisten çıktıktan sadece 11 gün sonra rastgele 29 yaşındaki Jorge Cajiga-Ruiz ve 26 yaşındaki Juan Uribe-Pena adlı iki kişiyi vurdu.
Sekiz gün sonra Jenkins, parmaklıklar ardındayken iyi geçindiği bilinen eski hapishane mahkumlarından birini vurarak öldürdü. 22 yaşındaki Curtis Bradford, Jenkins ile fotoğraf çekilmesinden 1 gün sonra Jenkins tarafından öldürüldü.
Jenkins'in cinayet serisi bununla da sınırlı kalmadı; eski arkadaşını vurduktan yalnızca birkaç gün sonra üç çocuklu bir anneyi de vurdu. Ardından ise 33 yaşındaki Andrea L. Kruger'ı bir aile üyesinden yardım alarak öldürdü.
Nisan 2014'te Jenkins, önceki Ağustos ayında tutuklandıktan sonra dört adet birinci derece cinayetten suçlu bulundu.
Jenkins'in davası uzun solukluydu, çünkü hüküm giymiş katilin hak ettiği cezayı alamayacağı görüldü.Ancak Mayıs 2017'de üç yargıçtan oluşan bir kurul tarafından 450 yıl hapis cezasının yanı sıra ölüm cezasına çarptırıldı.
Jenkins bugün hala hayatta ve idam cezasını bekliyor.