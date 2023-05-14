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Giriş Tarihi: 14.5.2023 13:21 Son Güncelleme: 14.5.2023 13:27

Dünyanın en uzun boylu kadını oy kullandı!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan dünyanın en uzun boylu kadını olan weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi (26), oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı.

DHA
Dünyanın en uzun boylu kadını oy kullandı!

Dünyanın en uzun boylu kadını olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren, 2 metre 15 santim boyundaki weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmak için seyyar sandık uygulaması için başvuruda bulundu.

Bunun üzerine ilçe seçim kurulu görevlileri, bugün Gelgi'nin Tuğra Sokak Emek Mahallesi'ndeki evine gitti.

Dünyanın en uzun boylu kadını, oyunu evinde kullandı | Video

Gelgi, 8801 nolu seyyar sandıkta oyunu kullandı.

Rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlandığını, oyunu ilk kez evinde kullandığını belirten Gelgi, "Ben şu ana kadar tüm seçimlerde oylarımı sandığa giderek okulda kullanmıştım. Bu sene ilk kez seyyar sandık uygulamasına başvurdum ve sandığım evime getirildi. Çok güzel bir uygulama olmuş. Benim için de çok rahat oldu. Ülkemiz için en hayırlısını diliyorum" dedi.

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Dünyanın en uzun boylu kadını oy kullandı!
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