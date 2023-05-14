Dünyanın en uzun boylu kadını oy kullandı!

Rahatsızlığı nedeniyle yürümekte zorlandığını, oyunu ilk kez evinde kullandığını belirten Gelgi, "Ben şu ana kadar tüm seçimlerde oylarımı sandığa giderek okulda kullanmıştım. Bu sene ilk kez seyyar sandık uygulamasına başvurdum ve sandığım evime getirildi. Çok güzel bir uygulama olmuş. Benim için de çok rahat oldu. Ülkemiz için en hayırlısını diliyorum" dedi.