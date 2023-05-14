Video Yaşam Dünyanın en uzun boylu kadını, oyunu evinde kullandı | Video
Dünyanın en uzun boylu kadını, oyunu evinde kullandı | Video

Dünyanın en uzun boylu kadını, oyunu evinde kullandı | Video

14.05.2023 | 12:59

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaşayan dünyanın en uzun boylu kadını olan weaver sendromu hastası Rumeysa Gelgi (26), oyunu evine getirilen seyyar sandıkta kullandı.

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