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Giriş Tarihi: 4.10.2026 10:40

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı! O ülkede askerlik aylar değil yıllar sürüyor

Askerlik uygulamaları ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Bazı ülkelerde zorunlu askerlik yalnızca birkaç ay sürerken, kimi ülkelerde vatandaşların askerlik veya zorunlu hizmet kapsamında çok daha uzun süre görev yapması gerekiyor. Kadınların da zorunlu askerlik sistemine dahil olduğu ülkeler ise özellikle dikkat çekiyor.

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı! O ülkede askerlik aylar değil yıllar sürüyor
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Dünyadaki askerlik sistemleri incelendiğinde hizmet süresi ve yükümlülük şartlarının oldukça farklı olduğu görülüyor. Bazı ülkelerde uzun süreli askerlik uygulamasının yanı sıra kadınların da zorunlu hizmet kapsamında yer aldığı sistemler bulunuyor.

12. TÜRKİYE

6 ay

Bedelli askerlik uygulaması da belirli şartlarla devam ediyor.

11. AVUSTURYA

6 ay

10. FİNLANDİYA

165, 255 veya 347 gün

Görev ve eğitim durumuna göre süre değişebiliyor.

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9. TAYVAN

12 ay

8. RUSYA

12 ay

7. CEZAYİR

18 ay

6. GÜNEY KORE

18-21 ay

Süre, kara, deniz ve hava kuvvetlerine göre değişiyor.

5. ANGOLA

Yaklaşık 24 ay

4. SİNGAPUR

Yaklaşık 24 ay

3. İSRAİL

Erkekler: Yaklaşık 32 ay

Kadınlar: Yaklaşık 24 ay

2. ERİTRE

Resmi süre: 18 ay

Uygulamada: Hizmet süresi birçok kişi için belirsiz şekilde uzayabiliyor.

1. KUZEY KORE

Erkekler: Yaklaşık 10 yıl

Kadınlar: Yaklaşık 5-8 yıl (uygulamaya göre değişebiliyor)

Not: Askerlik süreleri ülkelerin mevzuatına göre zaman zaman değişebildiği için güncel uygulamalar farklılık gösterebilir. Ayrıca bazı ülkelerde vicdani ret, alternatif kamu hizmeti veya gönüllü askerlik gibi farklı sistemler de bulunmaktadır.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı! O ülkede askerlik aylar değil yıllar sürüyor
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