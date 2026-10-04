Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı! O ülkede askerlik aylar değil yıllar sürüyor

Dünyadaki askerlik sistemleri incelendiğinde hizmet süresi ve yükümlülük şartlarının oldukça farklı olduğu görülüyor. Bazı ülkelerde uzun süreli askerlik uygulamasının yanı sıra kadınların da zorunlu hizmet kapsamında yer aldığı sistemler bulunuyor.
12. TÜRKİYE
6 ay
Bedelli askerlik uygulaması da belirli şartlarla devam ediyor.
11. AVUSTURYA
6 ay
9. TAYVAN
12 ay
8. RUSYA
12 ay
7. CEZAYİR
18 ay
6. GÜNEY KORE
18-21 ay
Süre, kara, deniz ve hava kuvvetlerine göre değişiyor.
5. ANGOLA
Yaklaşık 24 ay
4. SİNGAPUR
Yaklaşık 24 ay
3. İSRAİL
Erkekler: Yaklaşık 32 ay
Kadınlar: Yaklaşık 24 ay
2. ERİTRE
Resmi süre: 18 ay
Uygulamada: Hizmet süresi birçok kişi için belirsiz şekilde uzayabiliyor.
1. KUZEY KORE
Erkekler: Yaklaşık 10 yıl
Kadınlar: Yaklaşık 5-8 yıl (uygulamaya göre değişebiliyor)
Not: Askerlik süreleri ülkelerin mevzuatına göre zaman zaman değişebildiği için güncel uygulamalar farklılık gösterebilir. Ayrıca bazı ülkelerde vicdani ret, alternatif kamu hizmeti veya gönüllü askerlik gibi farklı sistemler de bulunmaktadır.