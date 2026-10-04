Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri açıklandı! O ülkede askerlik aylar değil yıllar sürüyor

Not: Askerlik süreleri ülkelerin mevzuatına göre zaman zaman değişebildiği için güncel uygulamalar farklılık gösterebilir. Ayrıca bazı ülkelerde vicdani ret, alternatif kamu hizmeti veya gönüllü askerlik gibi farklı sistemler de bulunmaktadır.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör