Dünyanın en yalnız 7 yerleşim yeri! Bazılarına ulaşmak günler sürüyor

Bu yerleşimlerde hayat, dünyanın geri kalanından oldukça farklı ilerliyor. Kimi zaman bir markete ulaşmak bile uzun bir yolculuk gerektirirken bazı yerlerde hava koşulları ulaşımı günler boyunca durdurabiliyor. İşte dünyanın en izole yerleşimlerinden 7'si...

Okyanusun ortasında tek başına: Tristan da Cunha

Güney Atlantik Okyanusu'ndaki Tristan da Cunha, dünyanın en uzak yerleşimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Adanın başlıca yerleşimi Edinburgh of the Seven Seas, en yakın ana karaya yaklaşık 2.810 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Burada havalimanı bulunmuyor ve adaya ulaşım deniz yoluyla sağlanıyor. Tristan da Cunha yönetiminin verdiği bilgilere göre Cape Town'dan deniz yolculuğu yaklaşık 7 gün sürebiliyor. Eylül 2026 itibarıyla adada 222 Tristanlı yerleşik nüfus bulunuyor.