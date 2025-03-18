Dünyanın en yaşlı ailesi! Uzun yaşamın sırrını böyle çözmüşler! Hayatları boyunca hep bu yemeği yemişler

Dünyanın en yaşlı ailesi uzun ve sağlıklı bir hayatın sırrını çözmüş! Günlük aktivitelerinden, beslenme dinamiklerine kadar birçok konuya önem gösteren İtalya'da yaşayan 9 kardeşi Melis ailesi toplam yaşları 818 ile Guinness Dünya Rekoru'na da girdi!
İŞTE MELİS AİLESİNİN UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAM SIRRI!
BURADA İNSANLAR ORTALAMADAN DAHA UZUN YAŞIYOR
Melis ailesinin kardeşleri 2023 yılında bir belgesel dizisinde yer aldılar.
Mavi bölge, insanların ortalama yaşam süresinden daha uzun yaşadığı iddia edilen bir bölgedir. Sardunya ise bu bölgelerin arasında en bilinenidir.
Bu bölgede yaşayan Melis ailesi ise, 2012 yılında en uzun yaşama rekorunu kırarak Guinness Dünya Rekoru'na girmişlerdi.
Aile ile ilgili yapılan araştırmalarda ise, her öğle yemeğinde aynı besini tükettikleri öğrenildi.
Konu ile ilgili ise Uzman Buettner, Melis ailesinin her gün tüketmiş olduğu o besin hakkında konuştu.
TÜM HAYATLARI BOYUNCA YEMİŞLER
Melis ailesi, bitki bazı ve vitamin açısından son derece zengin bir besin tüketimini tercih etmişler.
Buettner, yemeğin ne olduğunu açıklarken ailenin her öğle yemeklerinde bunu tükettiklerinden bahsetti.
Ekşi mayalı ekmek ve üç fasulyeli minestrone çorbası.
Buettner, "Her zaman üç fasulyesi olurdu; bir nohut, bir benekli fasulye ve bir de beyaz fasulye." dedi.
UZUN VE SAĞLIKLI YAŞAMIN SIRRI
Diyetisyen Samantha Cassetty Cassetty, ise uzun ve sağlıklı yaşam süren insanların düzenli olarak fasulye tükettiklerinden bahsetti.
Melis ailesinin hazırlamış olduğu bu çorbada ise, üç çeşit fasulye ve çok sayıda sebze bulunuyor.
İçeriğindeki gıdalardan dolayı bağırsak sağlığı da destekleniyor.
Uzman bu durum ile ilgili, sağlıklı bir bağırsağa sahip olmanın daha uzun ve sağlıklı bir yaşam sürme olasılığını artırdığını söyledi.
BU ÇORBA NEDEN BU KADAR SAĞLIKLI?
Protein ve lif açısından zengin olan fasulyelerden oluşur.
Aynı zamanda folat, magnezyum ve B6 vitamini gibi mikro besinlerin iyi bir kaynağı olması nedeniyle adeta bir besin deposudur.
MELİS AİLESİ GÜNÜMÜZDE NEREDE?
Kasabanın en uzun süre hayatta kalan vatandaşlarından biri olduğu söylenen Consolata Melis, 2015 yılında 108 yaşındayken vefat etti. Consolata Melis, 9 kişilik ailenin en büyüğüdür.
Kız kardeşi Claudina 2016 yılında 103 yaşında, Maria 100 yaşında ve Antonio 97 yaşında vefat etti.
MİNESTRONE ÇORBASI TARİFİ
İtalya'dan sofralarınıza gelecek olan enfes bir lezzet ile karşınızdayız. İçerisindeki malzemelerden dolayı sağlığa son derece faydalı olan bu çorba tarifinde verilen ölçüler 5 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.
Malzemeler:
Bir adet büyük boy kuru soğan
İki diş sarımsak
Dört yemek kaşığı zeytinyağı
Bir yemek kaşığı domates salçası
Bir adet orta boy kabak
Bir adet orta boy havuç
Bir adet orta boy patates
Üç dal kereviz sapı
Beş adet taze fasulye ya da bakla
100 gram karnabahar
Bir dal pırasa
Dört dal fesleğen
Beş su bardağı sıcak tavuk suyu
Yarım su bardağı Meksika fasulyesi
Bir su bardağı boncuk makarna
Bir çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber
Servis için üzerine:
1/4 su bardağı iri rendelenmiş parmesan peyniri
Yapılışı:
İlk olarak kuru soğanı küçük parçalar haline gelecek şekilde doğrayın. Sarımsakların ise kabuklarını soyun ve elinizi kesmemeye dikkat ederek bıçağın tersiyle ezip ince ince doğrayın.
Patateslerin kabuklarını soyun ve iri küpler halinde doğrayın. Kabak ve havuçları da patateslere uyumlu olacak şekilde kesin.
Bol suda yıkanmış olan kereviz sapları ve pırasayı ince ince doğrayın. Karnabaharın ise küçük çiçeklere ayırın.
Kılçık kısımlarını temizlemiş olduğunuz taze fasulye ya da baklaları iri parçalar haline getirin ve fesleğen yapraklarını da ayıklayın.
Zeytinyağını derin bir tencerenin içerisinde kızdırın. Küçük parçalar halinde doğranmış olan kuru soğanı ekleyerek hafif rnk alana kadar soteleyin.
Sarımsakları da içerisine ekleyip karıştırın. Ardından domates salçasını da ekleyip bir süre daha kavurun.
Aralıklar halinde karıştırın ve doğranmış havuç, karnabahar, suda bekletilen Meksika fasulyesi, kereviz sapı, patates, kabak, taze fasulye ve pırasayı tencerenin içerisine alın.
Sebzelerin üzerini 2-3 parmak geçecek kadar sıcak tavuk suyunu ekleyip ve 15-20 dakika kadar daha pişirin. Sonrasında ise servis ederken isterseniz üzerine iri rendelenmiş parmesan peyniri ekleyebilirsiniz.