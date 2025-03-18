Dünyanın en yaşlı ailesi! Uzun yaşamın sırrını böyle çözmüşler! Hayatları boyunca hep bu yemeği yemişler

MİNESTRONE ÇORBASI TARİFİ

İtalya'dan sofralarınıza gelecek olan enfes bir lezzet ile karşınızdayız. İçerisindeki malzemelerden dolayı sağlığa son derece faydalı olan bu çorba tarifinde verilen ölçüler 5 kişilik olacak şekilde yazılmıştır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler:

Bir adet büyük boy kuru soğan

İki diş sarımsak

Dört yemek kaşığı zeytinyağı

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir adet orta boy kabak

Bir adet orta boy havuç

Bir adet orta boy patates

Üç dal kereviz sapı

Beş adet taze fasulye ya da bakla

100 gram karnabahar

Bir dal pırasa

Dört dal fesleğen

Beş su bardağı sıcak tavuk suyu

Yarım su bardağı Meksika fasulyesi

Bir su bardağı boncuk makarna

Bir çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı taze çekilmiş tane karabiber

Servis için üzerine:

1/4 su bardağı iri rendelenmiş parmesan peyniri