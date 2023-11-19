Dünyanın sağlık merkezi: Trakya

Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nde sağlık turizmi yetki belgesi bulunan 46 kuruluş yurt içi ve dışından gelen hastalara sağlık hizmeti sunuluyor. Her yıl çok sayıda turisti ağırlayan Trakya'da Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin yanı sıra üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve diğer sağlık kuruluşları, çeşitli ülkelerden talep görüyor.Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) Genel Sekreteri Mahmut Şahin, "Özellikle beyin cerrahisi, kalp cerrahisi gibi omurilik gibi birçok alanda çok ciddi altyapıları mevcut. Bu anlamda özel sektörümüzün giremediği kanser vakalarında şehir hastanelerimiz, üniversite hastanelerimiz bu açığı tamamlıyor" diye konuştu. Şahin, geçen yıl sağlık turizmi kapsamında Trakya'da 32 bin 500 kişiye hizmet verildiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "Bu yıl sonunda 40 bin kişiye hizmet vermiş olmayı bekliyoruz.Özellikle Bulgaristan, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Kosova, Sırbistan, Karadağ, Macaristan, İngiltere, İrlanda ve Orta Avrupa ülkelerinden geliyorlar. Kısmen de Malta ve Güney Afrika Cumhuriyeti'den gelenler de oluyor. Kuzey Afrika ve Güney Afrika'da pazarlama faaliyetlerine 2024'te başlayacak. Özbekistan başta olmak üzere, Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelere giderek pazarlama faaliyetlerinde bulunmak istiyoruz." AA