Haberler Yaşam Haberleri Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu
Giriş Tarihi: 20.10.2026 14:09 Son Güncelleme: 20.10.2026 14:20

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

Dünyanın en büyük tarım ekonomileri belli oldu! Tarımsal üretim gücüyle öne çıkan ülkeler sıralanırken Türkiye’nin listedeki yeri de merak konusu oldu. Milyarlarca dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaşan tarım sektörü, Türkiye’nin küresel pazardaki konumunu bir kez daha gündeme taşıdı.

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Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu
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Tarımda dünya sıralaması, ülkelerin yalnızca üretim kapasitesini değil, ekonomik gücünü ve gıda sektöründeki etkisini de ortaya koyuyor. Türkiye'nin tarımsal hasılası ve dünya devleri arasındaki konumu dikkat çekerken listenin zirvesinde hangi ülkelerin yer aldığı da öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

ÇİN İLK SIRADA

Listeye göre Çin, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal üretim değeriyle ilk sıraya geldi. Bu rakam, küresel tarımsal üretimin yüzde 35,6'sına karşılık geliyor. Araştırmaya göre Çin'in tarımsal üretimi, sıralamada ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alan Hindistan, ABD ve Brezilya'nın toplamını geride bıraktı.

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

Dünyada 190'dan fazla ülke tarımsal üretim yapmasına rağmen yalnızca Çin, Hindistan, ABD ve Brezilya, küresel tarımsal üretim değerinin yaklaşık yüzde 60'ını oluşturuyor.

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Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

AVRUPA'DA RUSYA İLK SIRADA

Araştırmaya göre Avrupa'da tarımsal üretim tek bir ülkenin hakimiyetinde bulunmuyor.

Rusya, güçlü tahıl üretimi sayesinde Avrupa'nın en büyük tarım ekonomisi olurken, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya ise şarap, süt ürünleri ve zeytinyağı gibi katma değeri yüksek ürünlerde öne çıkıyor.

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

KÜRESEL TARIM 5,2 TRİLYON DOLARLIK DEV BİR SEKTÖRE DÖNÜŞTÜ

Raporda tarım sektörünün dünya ekonomisindeki stratejik rolüne de dikkat çekildi.

Dünya üzerindeki yaşanabilir alanların yaklaşık yüzde 50'sini kapsayan tarım faaliyetlerinin, küresel gıda tedarik zincirlerinin, uluslararası ticaretin ve kırsal ekonomilerin temelini oluşturduğu belirtildi. Dünyanın en büyük istihdam alanlarından biri olan tarımın öneminin, üretim sahalarının çok ötesine geçtiği vurgulandı.

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

TÜRKİYE GÜÇLÜ ÜLKELERİ GERİDE BIRAKTI

Araştırmada Türkiye'nin 92 milyar dolarlık tarımsal üretim değeriyle Endonezya'nın ardından dünyanın en büyük 6'ncı tarım ekonomisi olması dikkat çekti. Türkiye, bu performansıyla Rusya, Japonya, Fransa ve Meksika gibi tarımda güçlü ülkeleri geride bıraktı.

Aynı zamanda Türkiye, Avrupa ile Orta Asya coğrafyasında tarımsal üretim değeri bakımından ilk sırada yer alarak bölgesel liderliğini de korudu. Stratejik konumu, dört mevsim üretim imkânı, geniş ürün çeşitliliği ve güçlü gıda sanayisi sayesinde Türkiye, yalnızca iç pazarı besleyen bir ülke olmanın ötesinde, birçok ülke için önemli bir tarım ve gıda tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

İşte dünyanın en büyük tarım ülkeleri...

1- Çin1,9 trilyon dolar%35,6

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

2- Hindistan – 573 milyar dolar – %10,9

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

3- ABD – 451 milyar dolar – %8,6

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

4- Brezilya – 204 milyar dolar – %3,9

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

5- Endonezya – 145 milyar dolar – %2,8

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

6- Türkiye – 92 milyar dolar – %1,8

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

7- Rusya – 87 milyar dolar – %1,7

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

8- Japonya – 86 milyar dolar – %1,7

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

9- Fransa – 82 milyar dolar – %1,6

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

10- Meksika – 77 milyar dolar – %1,5

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

11- Pakistan – 75 milyar dolar – %1,4

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

12- İspanya – 64 milyar dolar – %1,2

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

13- Almanya – 60 milyar dolar – %1,2

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

14- Kanada – 58 milyar dolar – %1,1

Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

15- İtalya – 56 milyar dolar – %1,1

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu
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