Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

TÜRKİYE GÜÇLÜ ÜLKELERİ GERİDE BIRAKTI

Araştırmada Türkiye'nin 92 milyar dolarlık tarımsal üretim değeriyle Endonezya'nın ardından dünyanın en büyük 6'ncı tarım ekonomisi olması dikkat çekti. Türkiye, bu performansıyla Rusya, Japonya, Fransa ve Meksika gibi tarımda güçlü ülkeleri geride bıraktı.

Aynı zamanda Türkiye, Avrupa ile Orta Asya coğrafyasında tarımsal üretim değeri bakımından ilk sırada yer alarak bölgesel liderliğini de korudu. Stratejik konumu, dört mevsim üretim imkânı, geniş ürün çeşitliliği ve güçlü gıda sanayisi sayesinde Türkiye, yalnızca iç pazarı besleyen bir ülke olmanın ötesinde, birçok ülke için önemli bir tarım ve gıda tedarikçisi konumunda bulunuyor.