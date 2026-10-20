Dünyanın tarım haritası değişti! Türkiye bakın kaçıncı oldu

Tarımda dünya sıralaması, ülkelerin yalnızca üretim kapasitesini değil, ekonomik gücünü ve gıda sektöründeki etkisini de ortaya koyuyor. Türkiye'nin tarımsal hasılası ve dünya devleri arasındaki konumu dikkat çekerken listenin zirvesinde hangi ülkelerin yer aldığı da öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.
ÇİN İLK SIRADA
Listeye göre Çin, 1,9 trilyon dolarlık tarımsal üretim değeriyle ilk sıraya geldi. Bu rakam, küresel tarımsal üretimin yüzde 35,6'sına karşılık geliyor. Araştırmaya göre Çin'in tarımsal üretimi, sıralamada ikinci, üçüncü ve dördüncü sırada yer alan Hindistan, ABD ve Brezilya'nın toplamını geride bıraktı.
AVRUPA'DA RUSYA İLK SIRADA
Araştırmaya göre Avrupa'da tarımsal üretim tek bir ülkenin hakimiyetinde bulunmuyor.
Rusya, güçlü tahıl üretimi sayesinde Avrupa'nın en büyük tarım ekonomisi olurken, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya ise şarap, süt ürünleri ve zeytinyağı gibi katma değeri yüksek ürünlerde öne çıkıyor.
KÜRESEL TARIM 5,2 TRİLYON DOLARLIK DEV BİR SEKTÖRE DÖNÜŞTÜ
Raporda tarım sektörünün dünya ekonomisindeki stratejik rolüne de dikkat çekildi.
Dünya üzerindeki yaşanabilir alanların yaklaşık yüzde 50'sini kapsayan tarım faaliyetlerinin, küresel gıda tedarik zincirlerinin, uluslararası ticaretin ve kırsal ekonomilerin temelini oluşturduğu belirtildi. Dünyanın en büyük istihdam alanlarından biri olan tarımın öneminin, üretim sahalarının çok ötesine geçtiği vurgulandı.
TÜRKİYE GÜÇLÜ ÜLKELERİ GERİDE BIRAKTI
Araştırmada Türkiye'nin 92 milyar dolarlık tarımsal üretim değeriyle Endonezya'nın ardından dünyanın en büyük 6'ncı tarım ekonomisi olması dikkat çekti. Türkiye, bu performansıyla Rusya, Japonya, Fransa ve Meksika gibi tarımda güçlü ülkeleri geride bıraktı.
Aynı zamanda Türkiye, Avrupa ile Orta Asya coğrafyasında tarımsal üretim değeri bakımından ilk sırada yer alarak bölgesel liderliğini de korudu. Stratejik konumu, dört mevsim üretim imkânı, geniş ürün çeşitliliği ve güçlü gıda sanayisi sayesinde Türkiye, yalnızca iç pazarı besleyen bir ülke olmanın ötesinde, birçok ülke için önemli bir tarım ve gıda tedarikçisi konumunda bulunuyor.
İşte dünyanın en büyük tarım ülkeleri...
1- Çin – 1,9 trilyon dolar – %35,6
2- Hindistan – 573 milyar dolar – %10,9
3- ABD – 451 milyar dolar – %8,6
4- Brezilya – 204 milyar dolar – %3,9
5- Endonezya – 145 milyar dolar – %2,8
6- Türkiye – 92 milyar dolar – %1,8
7- Rusya – 87 milyar dolar – %1,7
8- Japonya – 86 milyar dolar – %1,7
9- Fransa – 82 milyar dolar – %1,6
10- Meksika – 77 milyar dolar – %1,5
11- Pakistan – 75 milyar dolar – %1,4
12- İspanya – 64 milyar dolar – %1,2