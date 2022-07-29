Dünyayla Benim Aramda dizisi Disney Plus platformunda yayın hayatına başlayacak. İlk tanıtımın geldiği dizinin fragman görüntüleri oldukça konuşulurken yapımda evlilik arefesindeki Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy başrolleri paylaşacak. Öte yandan diziseverler bu noktada "Dünyayla Benim Aramda konusu nedir, oyuncuları kimler?" soruları yanıt aramaya başladı. Dünyayla Benim Aramda dizisine dair detaylar...
Haziran'da Türkiye'de yayın hayatına başlayan The Walt Disney Company'nin dijital yayın platformu Disney+'ın merakla beklenen ikinci orijinal yerli içeriği 'Dünyayla Benim Aramda' dizisinden ilk fragman izleyicinin beğenisine sunuldu. Disney+'ın ilk yerli dizisi ise Kaçış olmuştu.
Disney+'ın merakla beklenen bir diğer orijinal yerli içeriği 'Dünyayla Benim Aramda'dan ilk tanıtım yayınlandı. Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, Pınar Bulut'un kaleminin Hülya Gezer'in rejisiyle buluştuğu hikayesiyle dikkat çeken projenin zengin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor bir araya geliyor.
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Dünyayla Benim Aramda', büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor. Dizinin paylaşılan ilk tanıtımında duyulan "Bir aşkın bittiği nereden anlaşılır? Nasıl emin olunur artık gitmek gerektiğine?" sözleri ise izleyenlerin kendi hayatlarından birçok duygu bulacağının sinyallerini veriyor.