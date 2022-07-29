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Dünyayla Benim Aramda', büyük bir tutkuyla başlayan fakat zamanla aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor. Dizinin paylaşılan ilk tanıtımında duyulan "Bir aşkın bittiği nereden anlaşılır? Nasıl emin olunur artık gitmek gerektiğine?" sözleri ise izleyenlerin kendi hayatlarından birçok duygu bulacağının sinyallerini veriyor.