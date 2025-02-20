Dur ihtarına uymadı, polis memuruna çarparak kaçtı

Hastaneye gelerek polis memuru hakkında bilgi alan Düzce Valisi Selçuk Aslan, hastane çıkışı yaptığı açıklamada: "Kaynaşlı uygulama noktamızda Bolu istikametinden Düzce istikametine gelmekte olan bir araç uygulama noktasında görevlimizin dur ihtarına uymaksızın maalesef görevlimize de çarparak olay yerinden kaçtığı tespit edilmiştir. Takip sonucunda çarpan araç Düzce Şehir Merkezinde alınmıştır. Görevlimizin vücudunda farklı kırıklar var. Doktorlarca tespitler devam etmektedir. Ümidimiz personelimiz açısından kalıcı bir hasarın olmamasını temenni ediyoruz. Süreci polisimiz takip etmektedir." ifadelerine yer verdi. Polis memuru O.G'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.