‘Dur’ ihtarına uymadı sokakta terör estirdi: İşte böyle yakalandı!

"BAYAĞI BİR KOVALAMACA OLMUŞ"

Olayı gören Umut Sağlam, "Aracın sürücüsü yukarıdan aşağı gelirken polislerin ikazına rağmen durmadı. Söylenene göre bayağı bir kovalamaca olmuş. Burada tekerleklerine ateş ettiler ama yine durmadı. Kırmızı arabaya çarpınca durdu. Sonra memur arkadaşlar camları kırarak içeriden çıkardılar. Yaralı yok. Duyduğumuza göre polis arkadaşların elini cam kesmiş sadece" dedi.