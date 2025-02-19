Haberler Yaşam Haberleri ‘Dur’ ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: ''Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda…
Giriş Tarihi: 19.2.2025 01:17

‘Dur’ ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: ''Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda…

Aksaray'da meydana gelen olayda ‘dur’ ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü kaçmaya başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Emre Uslu yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralanırken, ambulansta babasını arayan 16 yaşındaki sürücü ''Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda bir şey yok'' sözleri dikkat çekti.

DHA
‘Dur’ ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: ’’Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda…

Olay, Aksaray'da meydana geldi. Denetim yapan polis ekipleri, M.E.K. yönetimindeki otomobile 'dur' ihtarında bulundu. M.E.K. polisin dur ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ekipleri, içerisinde sürücüyle birlikte 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı.

M.E.K. yönetimindeki otomobil, kaçış sırasında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Emre Uslu (26) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada M.E.K., yanında bulunan İ.Ç. (16) ve A.Ç. ile hafif ticari aracın sürücüsü Emre Uslu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılardan İ.Ç., itfaiye ekibinin müdahalesiyle bulunduğu yerden kurtarıldı. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"BABA, KAFAM KANIYOR"

Öte yandan yaralılardan sürücü M.E.K., ambulansta olduğu sırada cep telefonuyla ağabeyini arayıp, telefonu babasına vermesini isteyerek, gözyaşları içinde ''Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda bir şey yok'' dedi. Tedaviye alınan yaralılardan İ.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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‘Dur’ ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: ''Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda…
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