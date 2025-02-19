‘Dur’ ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: ’’Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda…

"BABA, KAFAM KANIYOR"

Öte yandan yaralılardan sürücü M.E.K., ambulansta olduğu sırada cep telefonuyla ağabeyini arayıp, telefonu babasına vermesini isteyerek, gözyaşları içinde ''Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda bir şey yok'' dedi. Tedaviye alınan yaralılardan İ.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.