‘Dur’ ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü kaza yaptı: ’’Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda…

Olay, Aksaray'da meydana geldi. Denetim yapan polis ekipleri, M.E.K. yönetimindeki otomobile 'dur' ihtarında bulundu. M.E.K. polisin dur ihtarına uymayıp, kaçmaya başladı. Polis ekipleri, içerisinde sürücüyle birlikte 3 kişinin bulunduğu otomobili takibe aldı.
M.E.K. yönetimindeki otomobil, kaçış sırasında, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Emre Uslu (26) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Kazada M.E.K., yanında bulunan İ.Ç. (16) ve A.Ç. ile hafif ticari aracın sürücüsü Emre Uslu yaralandı.
"BABA, KAFAM KANIYOR"
Öte yandan yaralılardan sürücü M.E.K., ambulansta olduğu sırada cep telefonuyla ağabeyini arayıp, telefonu babasına vermesini isteyerek, gözyaşları içinde ''Baba, kafam kanıyor. Hemen buraya gel. Çarptığım adamda bir şey yok'' dedi. Tedaviye alınan yaralılardan İ.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.