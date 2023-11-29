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Giriş Tarihi: 29.11.2023 03:23

‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli polise çarpıp kaçtı

Kayseri’nin Talas ilçesinde trafik uygulaması yapan ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan şahıs, görevli polise çarparak kaçtı. Şüpheli, ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak, gözaltına alındı

İHA
‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli polise çarpıp kaçtı

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atatürk Bulvarı Osmanlı Sokağı önünde trafik uygulaması yapan ekipler, M.B.Ö. yönetimdeki otomobile 'dur' ihtarı çekti. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayan M.B.Ö. kaçmak isterken, görevli polise çarptı.

Yaralanan polis memuru uygulama noktasına çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. M.B.Ö. ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheli polise çarpıp kaçtı
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