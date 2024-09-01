Durak tartışması cinayetle bıtti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde istediği durakta inemediği için şoförle tartışan yolcu, şoför ve otobüs sahibine küfür etti. Şoförün durumu otobüs sahibine iletmesi sonucu otobüs sahibi Nizam K.'nin oğlu 27 yaşındaki Bedirhan K. elinde pompalı tüfekle yolcu Erdal Kara'nın evini basıp öldürdü. Olay önceki gün Kartepe ilçesi Suadiye Mahallesinde yaşandı. Bölge sakinlerinden Erdal Kara (50), eşi ile birlikte özel halk otobüsüne bindi. Bir süre sonra inmek için düğmeye basan Kara, otobüsün daha ileride durması sebebiyle şoför Emirhan S. ile tartıştı.Şoförün frenlerin tutmadığını söylemesi üzerine ikili arasında kavga çıktı, iddiaya göre Erdal Kara, otobüs şoförü ve sahibine küfür etti. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı. Emirhan S. yaşananları otobüs sahibi Nizam K. ile oğlu Bedirhan K.'ye anlatıp, "Size de küfür etti" deyince olay daha da büyüdü. Babası Nizam K. ile birlikte Erdal Kara'nın evine giden Bedirhan K., Kara'ya 4 el ateş etti. Kanlar içinde kalan Kara, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Bedirhan K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.