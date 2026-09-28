Durakta bekleyenlerin üzerine tır devrildi

Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde trafik lambalarına bir araca çarpan tır, dolmuş bekleyen 2 kişinin üzerine devrildi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Manavgat istikametine seyreden Hüseyin Ç.'nin kullandığı tır, Çolaklı Süral kavşağında trafik lambalarına ve aynı istikametteki Gürkan T.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Tır daha sonra yol kenarında bulunan dolmuş durağına devrildi. Olay yerine çok sayıda ekip, kurtarıcı, ambulans sevk edildi. Devrilen tır, iş makineleriyle kaldırılırken, tırın altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yabancı kadın oldukları değerlendirilen 2 kişinin cenazeleri, Adli Tıp'a gönderildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
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Mete Efendioğlu - Editör