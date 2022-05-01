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Giriş Tarihi: 1.5.2022 12:21 Son Güncelleme: 1.5.2022 12:38

Durdurulan araçtan 27 düzensiz göçmen çıktı!

ABBAS ÇAKAR
Durdurulan araçtan 27 düzensiz göçmen çıktı!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından Dilovası İlçesinde durdurularak arama yapılan bir araç içerisinden, 27 düzensiz göçmen çıktı. Olayla ilgili göçmenlerin sevkini sağlayan M.A gözaltına alındı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapmış oldukları çalışmalar sonucu, Dilovası İlçesinde takibe alınan ve Diliskelesi mevkiinde durdurulan araç içerisinden 14 Afganistan, 8 Suriye ve 5 iran uyruklu olmak üzere 27 düzensiz göçmen yakalandı. Aracı kullanan ve göçmelerin sevkini sağlayan M.A ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan göçmenler işlemleri için Kocaeli İl Göç İdaresine sevk edilirken, gözaltına bulunan M.A'nın göçmen kaçakçılığı suçundan tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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Durdurulan araçtan 27 düzensiz göçmen çıktı!
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